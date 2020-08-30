???? “أحدث” ???? تردد قناة أبوظبي الرياضية ???? abu dhabi hd tv على النايل سات ???? وجميع الأقمار الصناعية

يعتبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية من القنوات الرياضية التي تقوم بتقديم جميع المنافسات الكروية علي شاشتها طوال اليوم، حيث تعمل باقة قنوات أبو ظبي بتقينة الـ HD والتي من خلالها استطاعت جذب الملايين من محبي الرياضة في منطقة الخليج وشمال أفريقيا، حيث يمكن ضبط التردد الجديد لقنوات abu dhabi hd tv علي القمر الصناعي النايل سات بكل سهولة، وكذلك باقي قنوات أبو ظبي الأخري من خلال الترددات التي سوف أقوم بوضعها لكم بأسفل هذه المقالة.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 و 2 على النايل سات يقوم بنقل جميع الدوريات الخليجية علي مدار الموسم حيث يمكن مشاهدة جميع الفريق الإماراتية التي تخوض ماراثون البطولة بشكل حصري من خلال قناة أبو ظبي سبورت والتي تعتبر من اهم القنوات التي تقوم بعرض العديد من الألعاب الرياضية الأخري كسابق الخيول والسيارات وسباق الجمال في الأمارات بشكل مباشر وبدون أي تقطيع ولا تشويش، لدي باقة قنوات أبو ظبي الرياضية العديد من القنوات يمكنكم معرفتها من خلال القائمة التالية.

قناة أبو ظبي الرياضية HD 1

قناة أبو ظبي الرياضية HD 2

قناة أبو ظبي الرياضية HD 3

قناة أبو ظبي الرياضية HD 4

قناة أبو ظبي الرياضية HD 5

قناة أبو ظبي الرياضية HD 6

قناة أبو ظبي الرياضية HD 7

تردد قناة أبوطبي الرياضية

نستعرض معكم متابعي موقع معاك يا وطن جميع الترددات الجديدة لقناة أبو ظبي الرياضية، حيث يمكن تنزيل التردد الجديد والأحدث من خلال الإشارات الموجودة بداخل الجدول التالي، حيث تعمل هذه الترددات بتقنية حديثة ومتطورة جدا يمكن مشاهدة المباريات اليوم بكل وضوح.

القناة القمر الصناعي تردد معامل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ قناة أبو ظبي الرياضية النايل سات 12226 27500 أفقي 5/6

ترددات قنوات أبو ظبي الكاملة على النايل سات

القناة القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة نايل سات 12226 27500 H 3/4 قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة نايل سات 12467 27500 H 2/3 أبو ظبي الرياضية 1و2و3 نايل سات 11804 27500 H 5/6 قناة أبو ظبي الرياضية 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6 أبوظبي الرياضية HD 7 نايل سات 12092 27500 V 5/6 أبوظبي الرياضية HD 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6

تردد قناة ابوظبي ظبي على جميع الاقمار الصناعية