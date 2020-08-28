“الآن” تردد القنوات الرياضية السعودية KSA Sports الجديد مارس 2020 مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

ننشر تردد القنوات الرياضية السعودية KSA Sports الحديثة 2020 أو تردد قناة ksa sports لمتابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 – 2020م، حيث يتم بث محتوى القنوات السعودية الرياضية على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، وفي ظل حلول دوري بلس محل قناة برو سبورت التي كانت تملك حق بث الدوري السعودي للمحترفين، فقد استحوذت القنوات الرياضية السعودية على اهتمام كافة متابعي مباريات الدوري من داخل المملكة أو من خارجها.

وقد أعلن مدير عام القنوات الرياضية السعودية ksa sports “غانم القحطاني” عن أنه سيتم نقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين كاملاً، ومباريات كأس خادم الحرمين الشريفين وعدد من مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى والثانية والشباب والناشئين، ولم يقتصر الأمر فقط على مباريات كرة القدم السعودية، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر قائمة بالمباريات التي سيتم نقلها عبر القنوات الرياضية ksa sports السعودية، بالإضافة إلى تردد قناة ksa sports عرب سات / نايل سات 2020.

تردد القنوات الرياضية السعودية KSA Sports

بدأت القناة السعودية الرياضية البث الفعلي لمحتواها في العام الهجري 1423هـ تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، وفي عام 2018م تم الإعلان من قبل العاملين عليها عن بدء البث بهوية جديدة تحت المسمى المتداول حتى الآن وهو “KSA Sports”، وقد أطلقت القنوات الرياضية السعودية قناتين وهما (قناة KSA Sports +1، قناة KSA Sports +2)، وذلك لبث وإذاعة المباريات التي يتم نقلها في وقتٍ واحد، وتعد القنوات الرياضية السعودية هي القناة الرياضية الأولى بالمملكة من حيث نسبة المشاهدة.

وتلقى الرياضة السعودية دعماً كبيراً من القيادة السامية بالمملكة، وقد أعرب مدير عام القنوات السعودية “غانم القحطاني” عن امتنانه لثقة القيادة وهيئة الرياضة السعودية في القنوات السعودية الرياضية ومنحها حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري، وتسعى قنوات KSA Sports بشكلٍ مستمر للتمييز والتطوير، ونقل المحتوى والمباريات بأحدث التقنيات التكنولوجية الموجودة في عالم النقل التليفزيوني، أما عن تردد القنوات الرياضية السعودية KSA Sports الحالي على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، فيمكنكم التعرف عليه من خلال الجدول التالي:

م القمر الصناعي التردد القطبية معدل الترميز تصحيح الخطأ التقنية 1 عرب سات 12149 أفقي 27500 6/5 HD 2 نايل سات 12284 عمودي 27500 6/5 HD

تردد قناة الرياضية السعودية المفتوحة على قمر بدر 6

القمر الصناعي التردد القطبية الترميز تصحيح الخطأ بدر 6 11976 أفقي 27500 5/6

تردد قناة السعودية الرياضية نايل سات 2020

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز التقنية نايل سات 12149 أفقي 27500 SD النايل سات 12015 عمودي 27500 SD

تردد قناة الرياضية السعودية بتقنية اتش دي HD

القمر الصناعي التردد القطبية الترميز التقنية نايل سات 12284 عمودي 27500 HD عرب سات 12149 أفقي 27500 HD

تردد قناة KSA SPORTS الرياضية السعودية بتقنية SD العادية

القمر الصناعي التردد القطبية الترميز التقنية نايلسات 12149 أفقي 27500 SD عربسات 12015 عمودي 27500 SD

ومن يرغب في متابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين أو مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين اليوم “مجاناً”، يمكنه ذلك من خلال ضبط الهوائي “الدش” على القمر الصناعي المطلوب سواء عربسات أو نايلسات، ثم ضبط جهاز الاستقبال “الرسيفر” وإدخال بيانات القنوات الرياضية السعودية المرفقة بالجدول، حيث يمكنكم من خلال الجدول المرفق الحصول على تردد القنوات الرياضية السعودية KSA Sports لمتابعة المباريات بتقنية HD عالية الدقة والجودة.

تحديث: تم إطلاق هوية القنوات الرياضية السعودية الجديدة بمناسبة اليوم الوطني 89، وقد أعلنت عن مواكبتها للاحتفالات والفعاليات من خلال تغطية شاملة بمختلف المنصات الإعلامية التي تتبعها، وذلك عن طريق عدداً من البرامج والتقارير والأفلام والإصدارات الخاصة بهذه المناسبة الغالية.

قائمة القنوات الرياضية السعودية KSA Sports

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مباريات اليوم على القنوات الرياضية السعودية ksa sport

تشاهدون اليوم السبت الموافق لتاريخ 22 فبراير 2020 ضمن مباريات الأسبوع الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي عبر القنوات السعودية الرياضية المفتوحة الأولى والثانية والثالثة المباريات التالية:

مباراة التعاون ضد الرائد في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستقام على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وسيتم بث المباراة عبر قناة الرياضية السعودية 1.

مباراة الحزم ضد النصر في تمام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت السعودية، وستقام على أرضية ملعب نادي الحزم، وسيتم بث المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 2.

مباراة الهلال ضد الاتحاد في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم إقامة المباراة على أرضية جامعة الملك سعود، وسيتم بث مباراة اليوم عبر قناة السعودية الأولى والثالثة.

كما سيتم نقل برنامج الديوانية في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية عبر قناة السعودية الرياضية 1، ومن يرغب في متابعة مباريات اليوم ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، يمكنه ذلك من خلال ضبط تردد القنوات الرياضية السعودية KSA Sports المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.