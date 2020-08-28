تردد قناة الحدث Al Hadath الإخبارية الجديد 2020 أخبار الجزائر، لبنان، العراق، سوريا، مصر وجميع الدول العربية

ننشر تردد قناة الحدث Al Hadath الإخبارية لمتابعة أخبار الجزائر ومصر وسوريا والعراق وكافة الدول العربية، حيث تنقل قناة الحدث الإخبارية كافة الأخبار المحلية لجميع الدول بالوطن العربي، فهي تسعى لنقل وبث تغطية مباشرة لكافة الأحداث التي تدور بكافة الدول على المستوى المحلي والإقليمي، ويتم بث العديد من البرامج الإخبارية والحوارية على قناة الحدث الإخبارية، ويمكنكم التعرف على برامج الحدث من خلال النقاط التالية:

سؤال وجواب. القاهرة الآن. الشارع المصري. عين الحدث. الحدث المصري. وجهات نظر.

ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن ننشر ترددات الحدث على الأقمار الصناعية التالية (يوتلسات بدول شمال أفريقيا فقط، AB2، عرب سات بدر 4، نايل سات، E8WA، E7WA) لمن يرغب في متابعة برامج القناة الإخبارية الناقلة للأحداث بكافة الدول العربية.

تردد قناة الحدث Al Hadath الإخبارية

بدأت قناة الحدث بثها لأول مرة في عام 2009 من مدينة الإنتاج الإعلامي بدولة مصر، وتعمل قناة الحدث الإخبارية على نقل كافة الأخبار المحلية بجميع الدول العربية عن طريق مراسلين ومحررين ومذيعين إخباريين على مستوى كبير من المهنية، حيث تعتمد قناة الحدث الإخبارية على فن صناعة الخبر من الألف إلى الياء، فهي لا تملك اشتراكاً مدفوعاً مع أي وكالة إخبارية على المستوى العالمي، ولكنها تعتمد بشكل كلي على شبكة المراسلين لديها بمختلف الدول العربية.

حيث يمدها مراسلوها بالأحداث الجارية بكل دولة، وقد انتشرت قناة الحدث انتشاراً واسعاً بكافة البلدان العربية، حيث لاقت ترحيباً كبيراً من المشاهد العربي لما تنقله من أخبار عاجلة دقيقة عبر شاشتها، ومن يرغب في التعرف على تردد قناة الحدث Al Hadath الإخبارية 2019، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

م القمر التردد القطبية الترميز تصحيح الخطأ 1 (شمال أفريقيا فقط) Eutelsat AB7 11595.39 عمودي 27500 3/4 2 AB2 11678 عمودي 27500 3/4 3 عرب سات بدر – ٤ 12092 عمودي 27500 5/6 4 نايل سات 12169 عمودي 27500 5/6 5 E8WA 11470 عمودي 27500 5/6 6 E7WA 11559 عمودي 27500 5/6

وإلى جانب إمكانية التعرف على تردد الحدث نايل سات وعرب سات الجديد 2019، فيمكنكم التعرف على تردد قناة العراق الإخبارية لمتابعة أخبار العراق لحظة بلحظة عبر موقعنا موقع معاك يا وطن، ومن يرغب في إضافة قناة الحدث الجزائرية يمكنه ذلك من خلال ضبط اللاقط أو الدش على القمر الصناعي المناسب، ثم إدخال تردد قناة الحدث Al Hadath الإخبارية المرفق بالجدول.