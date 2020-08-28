“الآن” تردد قناة الكأس الرياضية Alkass Three HD مشاهدة مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية اليوم

ننشر تردد قناة الكأس الرياضية Alkass Three HD القطرية الناقلة مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة المقامة في تايلاند اليوم الأحد الموافق لتاريخ 26 يناير 2020، حيث يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة الكاس الثالثة الرياضية بتقنية اتش دي عالية الدقة والجودة، كما يمكنكم من خلال ضبط ترددات قنوات الكأس الرياضية الأخرى متابعة مباريات اليوم المنقولة عبر القنوات التابعة لباقة قنوات الكاس الفضائية المشفرة والمفتوحة، ويمكن استقبال قنوات الكأس القطرية على الأقمار الصناعية الآتية (عرب سات بدر 4، عربسات بدر 6، النايل سات، آسيا سات 5، جالاكسي 19)، وفي حال كنت مستقبلاً لأيٍ من الأقمار المذكورة، فسوف تتمكن من الحصول على قنوات الكأس الرياضية القطرية المشفرة والمفتوحة لمتابعة المباريات الهامة بالدوريات والبطولات العالمية، ومن خلال موقع معاك يا وطن يمكنكم الحصول على كافة ترددات قنوات الكأس الرياضية القطرية الآن.

تردد قناة الكأس الرياضية Alkass Three HD

تعد قنوات الكأس الرياضية من أهم القنوات التي تختص بنقل كافة الأحداث بالمجال الرياضي على المستوى العالمي، وتولي اهتمامها خاصةً بنقل البطولات الآسيوية والخليجية، فهي قنوات رياضية قطرية تهتم بالشأن الرياضي وتنقل كافة الأحداث الرياضية المحلية والعالمية من بطولات ودوريات متنوعة، وقد بدأت قنوات الكأس الرياضية بثها لأول مرة في شهر أبريل لعام 2006م على هيئة قناة رياضية واحدة فقط وكانت تسمى “قناة الدوري والكأس”.

وسرعان ما تحولت قناة الكأس والدوري بعد ذلك لمجموعة قنوات رياضية تتكون من ثمانية قنوات رياضية متخصصة تقوم ببث المباريات والبرامج الرياضية بتقنية HD عالية الجودة والدقة للاستمتاع بما تقدمه القنوات من محتوى رياضي، ونظراً للمحتوى المميز التي تقدمه شبكة قنوات الكأس القطرية، فقد حصلت على اهتمام العديد من المشاهدين حول العالم، وتحتوى باقة قنوات الكأس الرياضية التي يمكنكم الحصول عليها مباشرةً عن طريق ضبط تردد قناة الكأس الرياضية Alkass Three HD الجديد 2020 من 8 قنوات وهم:

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قناة alkass one. قناة alkass two. قناة alkass three. قناة alkass extra one. قناة alkass extra two. قناة alkass six. قناة alkass seven. قناة alkass eight.

وتمتلك قنوات الكأس القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا ومباريات كأس الاتحاد الآسيوي، وكأس أمم آسيا أو كأس الأمم الآسيوية، ومباريات الدوري التونسي، والدوري القطري، وكأس أمير قطر، ومباريات كأس آسيا تحت 23 سنة، والدوري البلجيكي، والبطولة الآسيوية 19 للرجال لكرة اليد، ومباريات دوري نجوم قطر، أما عن تردد قناة الكأس الرياضية Alkass Three HD الجديد، فيمكنكم الحصول عليه من خلال التالي:

تردد قناة الكأس 3 المشفرة

م القمر التردد الاستقطاب تصحيح الخطأ الترميز القنوات 1 عرب سات بدر 4 12245 V 3/4 27500 1، 2، 3، 4 2 نايل سات 11919 H 3/4 27500 1، 2، 3، 4

فمن خلال إدخال التردد المناسب لكل قمر صناعي فسوف يتم الحصول على قنوات الكأس الرياضية الأولى والثانية والرابعة المفتوحة، بالإضافة إلى قناة الكأس 3 المشفرة.

تردد قنوات الكأس الرياضية 2020

م القمر التردد القطبية تصحيح الخطأ الترميز 1 عربسات بدر4 12245 V 3/4 27500 2 عربسات بدر6 12418 H 3/4 27500 3 نايل سات 11919 H 3/4 27500 4 آسيا سات 5 3660 V 3/4 27500 5 جالاكسي 19 12183 H 3/4 27500

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أما عن تردد قنوات الكأس المفتوحة 2020 فيمكنكم التعرف عليها من خلال موقعنا موقع معاك يا وطن، حيث يتم استقبال قناة الكأس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال التردد 11919 أفقي بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4، كما يتم استقبال القنوات المفتوحة على القمر الصناعي عربسات من خلال ضبط وإدخال التردد 12245 عمودي بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4، ومن يرغب في الحصول على تردد تردد قناة الكأس الرياضية Alkass Three HD يمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق.