“Frequency” تردد قناة الكأس القطرية الرياضية alkass الجديد مارس 2020| بث مباريات اليوم مباشر

نضع بين أيديكم تردد قناة الكأس القطرية الرياضية alkass المشفرة على الأقمار الصناعية التالية (عرب سات بدر 4، عربسات بدر6، نايل سات، آسيا سات 5، جالاكسي 19) الناقلة مباريات دوري أبطال آسيا 2019 اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 6 أغسطس 2019م، حيث أعلنت قناة الكأس الرياضية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن نقلها مباراة الدحيل القطري ضد السد القطري، ونقلها أيضاً مباراة الأهلي السعودي ضد الهلال السعودي في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، وسوف يتم بث مباريات اليوم على قنوات الكأس المشفرة.

هام: تم الحصول على حقوق بث كافة مباريات كأس الأمم الآسيوية موسم 2019 من جانب قنوات الكأس الرياضية القطرية المفتوحة، حيث يمكن متابعة مباريات كأس آسيا اليوم عبر شاشة التليفزيون بشكل مجاني من خلال إدخال تردد قناة 2019 Alkass الرياضية على عددٍ من الأقمار الصناعية المختلفة، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن يمكنكم التعرف على ترددات قنوات الكأس القطرية الرياضية على عددٍ من الأقمار الصناعية لمشاهدة مباريات وبرامج القنوات اليوم.

تردد قناة الكأس القطرية الرياضية alkass

أعلنت قناة الكأس القطرية الرياضية عن نقلها مباراتي الدحيل القطري ضد السد القطري والأهلي السعودي ضد الهلال السعودي ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، حيث سيتم نقل مباراة الدحيل x السد على قناة alkass three المشفرة، كما سيتم بث مباراة الهلال x الأهلي على قناة alkass six المشفرة أيضاً، ونظراً لزيادة عمليات البحث عن تردد قناة الكأس القطرية الرياضية من قبل محبي ومشجعي كرة القدم القطرية والسعودية بشكلٍ عام، ومتابعي بطولة آسيا بشكلٍ خاص، فقد قمنا بتوفير تردد قناة الكأس الرياضية alkass الذي يمكنكم التعرف عليه وفقاً للقمر الصناعي المطلوب من خلال المقال.

ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس الخليج العربي 24 المقامة في دولة قطر اعتباراً من الثلاثاء الموافق لتاريخ 26 نوفمبر 2019م، وسيتم بث مباريات اليوم في البطولة عبر قنوات الكأس الأولى والثانية المفتوحة، ومن يرغب في الحصول على تردد قناة الكأس القطرية الرياضية alkass عربسات ونايل سات وأسيا سات وجالاكسي يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

تردد قناة الكأس عرب سات / نايل سات

م القمر التردد القطبية تصحيح الخطأ الترميز 1 عربسات بدر4 12245 V 3/4 27500 2 عربسات بدر6 12418 H 3/4 27500 3 نايل سات 11919 H 3/4 27500 4 آسيا سات 5 3660 V 3/4 27500 5 جالاكسي 19 12183 H 3/4 27500

ومن المقرر أن يتم تغطية مباريات اليوم من خلال برنامج المجلس الذي يضم مجموعة من المحللين والمختصين في مجال كرة القدم على قناة الكأس الثالثة، ومن يرغب في الحصول على تردد قناة الكأس القطرية الرياضية يمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق بالمقال، وتضم قنوات الكأس الرياضية ثمانية قنوات يمكنكم التعرف عليهم من خلال التالي:

alkass one. alkass two. alkass three. alkass extra one. alkass extra two. alkass six. alkass seven. alkass eight.

مباريات اليوم

يمكنكم متابعة العديد من البرامج الرياضية التي تهتم بالشأن الرياضي المحلي والعالمي للإطلاع على أخر المستجدات على الساحة الرياضية، ومعرفة أخر أخبار الأندية الكبيرة واللاعبين حول العالم، وكذلك متابعة المباريات المنقولة عبر شاشة قنوات الكأس الرياضية القطرية من خلال ضبط ترددات القنوات على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، كما يمكنكم التعرف على جدول بث قنوات الكاس الرياضية من خلال اتباع رابط “مواعيد البث” المباشر الرسمي، وسوف تشاهدون اليوم السبت الموافق لتاريخ 11 يناير 2020 عبر قنوات الكأس الرياضية المباريات التالية:

م البطولة المباراة التوقيت 1 كأس أسيا تحت 23 عام البحرين x العراق استراليا x تايلاند 13:15 16:15 2 دوري أبطال أفريقيا بلاتينيوم زمبابوي x الأهلي المصري صن داونز جنوب أفريقيا x اتحاد الجزائر فيتا كلوب الكونغو x الترجي التونسي Advertisements بيترو أتليتكو x الوداد الرياضي الهلال السوداني x النجم الساحلي 16:00 16:00 19:00 19:00 22:00 3 مباراة ودية يوبين x آيندهوفن أياكس أمستردام x كلوب بروج 14:30 19:00

ومن يرغب في استقبال قناة الكأس يمكنه ذلك عن طريق إدخال تردد قناة الكأس القطرية الرياضية alkass الجديد المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.