تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل يوليو 2020 أحدث نسخة 0.19.0 PUBG Mobile الجديد خريطة livik

أعلنت لعبة PUBG Mobile عن مزايا تحديث لعبة ببجي 0.18.0 لشهر مايو 2020 الجديد على موقع ببجي موبايل الإلكتروني الرسمي، حيث يتم الحصول على نسخة ببجي موبايل الحديثة بعد تطبيق التحديث الأخير على اللعبة والإعلان رسمياً عن إتاحة التحسينات والمميزات الجديدة وإطلاق ببجي الجديدة مضافاً إليها التحسينات المعلن عنها رسمياً من قبل شركة تنسنت جيم Tencent Games المنتجة للعبة دون توقف اللعبة.

حيث تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن عدم وضع ببجي موبايل في وضع عدم الاتصال لهذا التحديث المقرر تطبيقه اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 8 نوفمبر 2019م، ولن يتم تعطيل سيرفرات ببجي من أجل إكمال عملية الصيانة، حيث يمكنكم الحصول على المزايا الجديدة من خلال التثبيت المباشر، ومن ثم الحصول على التحسينات والإضافات الجديدة للعبة مثل “Fury of the Wasteland”، وسوف يتم إتاحة تنزيل ببجي موبايل النسخة الجديدة من جوجل بلاي أو آب ستور.

تحديث لعبة ببجي 2020

بدايةً وقبل الخوض في الحديث عن المزايا الجديدة في تحديث ببجي موبايل 0.18.0 الجديد الذي تم إطلاقه اليوم الخميس بتاريخ 7 مايو 2020 الجاري نود توضيح ما هي لعبة ببجي موبايل العالمية؟ وهنا نجد أن لعبة ببجي موبايل الدولية هي لعبة قتال وحركة وتعتمد على البقاء حياً حتى نهاية المعركة، حيث يتم النزول أو الهبوط من الطائرة إلى ساحة المعركة مع العديد من اللاعبين الآخرين، ويحرص كافة اللاعبين على البقاء على قيد الحياة حتى نهاية الجيم، ليتم الفوز بالمباراة والحصول على مزيداً من الهدايا ورفع الترتيب في لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile الأصلية.

وتوفر ببجي مسارات للأسلحة وضوابط التحكم الفائق واستكشاف العديد من عناصر الساحات العشوائية المثيرة، حيث يمكنك الاستمتاع بـ خرائط ببجي موبايل (إيرانغل، ميرامار، سانهوك، فيكندي) والمباني والمركبات والمؤثرات الصوتية، كما يمكن التواصل مع الأصدقاء من خلال المحادثات الصوتية ثلاثية الأبعاد المتاحة من أي مكان وفي أي وقت، وقد أعلنت اللعبة رسمياً عن إضافة أسلحة ومزايا جديدة ضمن تحديث لعبة ببجي 0.15.5 المعلن عن إطلاقه يوم الجمعة الموافق لتاريخ 8 نوفمبر 2019م.

Are you ready for the Apocalypse? Bombs may fall, and marauding squads may fight it out for vital resources, but in PUBG MOBILE that’s all part of the fun! Join us for Royale Pass Season 10, coming November 9!

تحديث ببجي موبايل 2020

أوضحت لعبة ببجي موبايل بأن الخوادم حالياً في وضع عدم الاتصال لإجراء الصيانة اللازمة لإضافة التحسينات الجديدة مع ضرورة التأكد من أن الجهاز الخاص بك يحتوي على مساحة تخزين كافية للحصول على تحديث ببجي موبايل الجديد أو أخر نسخة للعبة ببجي موبايل، حيث يجب توفير 1.76 جيجابايت لنظام تشغيل أندرويد Android، وتوفير مساحة 1.98 جيجابايت لنظام التشغيل iOS، وسوف يكون تحديث ببجي PUBG Mobile بمثابة انفجار مُطلق مع إضافة عبوات وقود تنفجر بالإضافة إلى المزيد من الإضافات الأخرى التي يمكنكم التعرف عليها من خلال اتباع الرابط التالي (pubgmobile.com) عبر موقع ببجي الرسمي.

https://watan-m3k.com/news/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a8%d8%a8%d8%ac%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-pubg-mobile-%d8%aa%d9%86%d8%b2%d9%8a%d9%84/

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تنزيل ببجي موبايل

بعد أن يتم الإعلان عن إطلاق وإتاحة تنزيل تحديث لعبة ببجي 0.15.0 الجديد، فيمكنكم الحصول على نسخة ببجي الحديثة مباشرةً من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف الجوال لديكم، حيث يتم البدء في خوض مباراة جديدة بعد أن يتم إكمال تحميل ببجي PUBG Download النسخة الحديثة، ويمكنكم من خلال موقعنا موقع معاك يا وطن التعرف على الأمور المتعلقة بـ لعبة ببجي موبايل الآتية (طريقة تغيير الاسم في ببجي مجاناً، تنزيل ببجي لايت النسخة المخففة pupg mobile lite، طريقة تحميل ببجي النسخة الصينية، تثبيت ببجي النسخة الكورية).

ملاحظة: قد تحصل على تحديث ببجي أخر نسخة الذي من المقرر أن يتم إطلاقه اليوم في وقتٍ متأخر عن الوقت المعلن عنه رسمياً، ويرجع ذلك للاختلافات الجغرافية، ففي حال عدم إمكانية تنزيل ببجي 0.15.0 الجديدة ولم تتمكن من اللعب مع الأصدقاء، فيجب عليك الانتظار لمدة 12 ساعة ثم محاولة الحصول على تحديث لعبة ببجي 0.15.0 أكتوبر 2019.

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تحديث ببجي موبايل مايو 2020 إصدار رقم 0.18.0

يتضمن تحديث ببجي موبايل الجديد 0.18.0 عدداً من التحسينات والمميزات مثل إضافة كاميرا “replay” لإعادة فيديو للطريقة التي يتم قتلك فيها، وإضافة طور الاحتفال بالسنة الثانية وإضافة مدينة الملاهي للكلاسيك في خريطة “إرنغل” شبه وضع الشتاء، وإضافة طور البقاء في الايفوجراوند يتمثل في عاصفة ثلجية وتجميع الأكل ومحاربة اللاعبين، وإتاحة إمكانية كتابة كومنت في بروفايل أي لاعب مقابل شدات، إضافة سلاح الجو الجديد DBS Shotgun، وعودة وضع المتشددين “وضع الممرات الجديد”.

وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل عن بدء توفير التحديث الجديد اعتباراً من تاريخ 3 مارس 2020، ولن يكون هناك توقفاً للعبة لحين إكمال التحديث وأعمال الصيانة، ويتطلب الحصول على تحديث ببجي الجديد 0.17.0 ما يقرب من 1.69 جيجابايت من مساحة التخزين، ويمكنكم تحديث لعبة ببجي موبايل مارس 2020 من خلال الدخول إلى جوجل بلاي لنظام التشغيل “أندرويد” أو الدخول إلى أب ستور لنظام تشغيل iOS.

إضافات تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile

أعلنت الشركة المنتجة لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile عن مزايا تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر مايو 2020 رقم الإصدار 0.18.0 Mad Miramar عبر موقعها الإلكتروني الخاص باللعبة، ويبدأ تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد اعتباراً من اليوم الخميس بتاريخ 7 مايو 2020م.

كما أعلنت لعبة ببجي موبايل عن أنه لن يتم نقل الخادوم إلى وضع عدم الاتصال وانقطاع السيرفر لهذا التحديث، ويتطلب تحديث ببجي الجديد 0.18.0 حوالي 1.97 جيجا بايت لهواتف أيفون، ويتطلب حوالي 2.21 جيجا بايت لهواتف أندرويد، ويجب التأكد من تنزيل التحديث الجديد في أقرب وقت للاستفادة من المزايا الجديدة، ومن يرغب في الإطلاع على كافة المميزات للتحديث الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط (pubgmobile.com) عبر موقع ببجي الرسمي.

وقد تم إتاحة تنزيل تحديث ببجي الجديد على متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد من جانب الشركة المنتجة Tencent Games، حيث يتم تحديث اللعبة بتاريخ 7 مايو 2020م، ورقم الإصدار الجديد للعبة ببجي موبايل هو 0.18.0، وقد بلغت عمليات التنزيل ما يزيد عن مائة مليون عملية تنزيل، كما يبلغ حجم اللعبة 50 ميجا بايت.

ببجي موبايل 0.18.0 التحديث الجديد

تتيح لعبة ببجي موبايل الأكثر شعبية في العالم عن إتاحة التحديثات الجديدة على متجر آب ستور لهواتف أيفون، حيث يُمكنك تجربة لعبة ببجي موبايل المُحدثة واستكشاف العديد من المناطق والعناصر الجديدة المُضافة بالتحديث الخاص بشهر مايو 2020م في خريطة Miramar، والاستعداد بشكل جيد لمواجهة العاصفة الرملية القادمة والبقاء على قيد الحياة في المناخ والطقس القاسي.

وقد تم إضافة تحديثات على خريطة ميرامار مثل إضافة واحة جديدة في الجزء الشمالي من الخريطة وأطلال في الشمال الغربي للخريطة يمكنكم استكشافها الآن، كما تم إضافة مزيداً من المناطق السكنية والموارد والطرق، ويجب عليكم اختيار مكان الهبوط والمعارك بحكمة شديدة، ومن يرغب في تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile يمكنه ذلك الآن.

وقد أعلنت ببجي موبايل عن أن آلات البيع في Mad Miramar لديها الفرصة في إعطائك كمية كبيرة من مشروبات الطاقة، ولكن يجب عليك التأكد من حمل حقيبة ظهر، وقد تم وصول خلفية الصحراء الجديدة لكافة اللاعبين بعد التحديث الجديد خاصةً لمستخدمي أجهزة “آبل”، ومن يواجه مشكلة عند تسجيل الدخول إلى حساب ببجي موبايل، فسوف يتم حل هذه المشكلة قريباً من خلال تحديث داخلي للعبة.

هواتف أبل المتوافقة مع ببجي موبايل 2020

أتاح متجر أب ستور إمكانية تنزيل ببجي للأيفون بحجم 2.4 جيجا بايت، وتتوفر اللعبة بشكل مجاني بالعديد من اللغات (العربية، الإنجليزية، الصينية، الكورية، الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، التايلاندية، التركية)، وقد تم إرفاق الهواتف التي تتوافق مع لعبة ببجي موبايل الأصلية iOS 9.0 أو أحدث، حيث يمكنكم التعرف على الأجهزة المتوافقة مع لعبة ببجي موبايل من خلال الآتي:

iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XS iPhone XR iPhone XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE iPad Air iPad Air Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 2 iPad mini 2 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Air 2 Wi ‑ Fi iPad Air 2 ، + Cellular iPad mini 3 iPad mini 3 Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 4 iPad mini 4 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Pro iPad (الجيل الخامس)

ومن يرغب في تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile لشهر مايو 2020 النسخة الأحدث برقم 0.18.0 الجديد Mad Miramar بالمزايا الجديدة، يمكنه ذلك من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف لديكم.