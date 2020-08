تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل يوليو 2020 أحدث نسخة 0.19.0 PUBG Mobile الجديد خريطة livik

أعلنت لعبة PUBG Mobile عن مزايا تحديث لعبة ببجي 0.18.0 لشهر مايو 2020 الجديد على موقع ببجي موبايل الإلكتروني الرسمي، حيث يتم الحصول على نسخة ببجي موبايل الحديثة بعد تطبيق التحديث الأخير على اللعبة والإعلان رسمياً عن إتاحة التحسينات والمميزات الجديدة وإطلاق ببجي الجديدة مضافاً إليها التحسينات المعلن عنها رسمياً من قبل شركة تنسنت جيم Tencent Games المنتجة للعبة دون توقف اللعبة.

حيث تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن عدم وضع ببجي موبايل في وضع عدم الاتصال لهذا التحديث المقرر تطبيقه اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 8 نوفمبر 2019م، ولن يتم تعطيل سيرفرات ببجي من أجل إكمال عملية الصيانة، حيث يمكنكم الحصول على المزايا الجديدة من خلال التثبيت المباشر، ومن ثم الحصول على التحسينات والإضافات الجديدة للعبة مثل “Fury of the Wasteland”، وسوف يتم إتاحة تنزيل ببجي موبايل النسخة الجديدة من جوجل بلاي أو آب ستور.

بدايةً وقبل الخوض في الحديث عن المزايا الجديدة في تحديث ببجي موبايل 0.18.0 الجديد الذي تم إطلاقه اليوم الخميس بتاريخ 7 مايو 2020 الجاري نود توضيح ما هي لعبة ببجي موبايل العالمية؟ وهنا نجد أن لعبة ببجي موبايل الدولية هي لعبة قتال وحركة وتعتمد على البقاء حياً حتى نهاية المعركة، حيث يتم النزول أو الهبوط من الطائرة إلى ساحة المعركة مع العديد من اللاعبين الآخرين، ويحرص كافة اللاعبين على البقاء على قيد الحياة حتى نهاية الجيم، ليتم الفوز بالمباراة والحصول على مزيداً من الهدايا ورفع الترتيب في لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile الأصلية.

وتوفر ببجي مسارات للأسلحة وضوابط التحكم الفائق واستكشاف العديد من عناصر الساحات العشوائية المثيرة، حيث يمكنك الاستمتاع بـ خرائط ببجي موبايل (إيرانغل، ميرامار، سانهوك، فيكندي) والمباني والمركبات والمؤثرات الصوتية، كما يمكن التواصل مع الأصدقاء من خلال المحادثات الصوتية ثلاثية الأبعاد المتاحة من أي مكان وفي أي وقت، وقد أعلنت اللعبة رسمياً عن إضافة أسلحة ومزايا جديدة ضمن تحديث لعبة ببجي 0.15.5 المعلن عن إطلاقه يوم الجمعة الموافق لتاريخ 8 نوفمبر 2019م.

