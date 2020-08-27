تنزيل ببجي PUBG Mobile Download يوليو 2020 تحميل نسخة 0.19.0 الجديدة خريطة livik

أعلنت ببجي موبايل العالمية عن عدم تعطيل سيرفرات تنزيل ببجي PUBG Mobile Download النسخة الجديدة عند إجراء عملية الصيانة من أجل التجهيز للتحديث الجديد، حيث سيتم توفير رابط تحميل ببجي موبايل بعد الانتهاء الكلي من عملية الصيانة مباشرةً من أجل الحصول على التحسينات والمزايا الجديدة المُضافة للعبة ببجي موبايل الدولية، وسوف يصدر تحديث ببجي النسخة الجديدة في متجر Google Play الخاص بالهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد ومتجر iTunes.

وقد تم الإعلان رسمياً عن بدء استخدام PUBG MOBILE في وضع عدم الاتصال اعتباراً من الساعة 00:00 حتى الساعة 07:00 بالتوقيت العالمي المنسق في يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 15 أكتوبر 2019 من أجل الصيانة، وسيتم توفير أخر المستجدات حول مزايا تحديث ببجي الجديد وموعد إطلاق رابط تنزيل PUBG MOBILE الرسمي عبر موقعنا موقع معاك يا وطن، كما يمكنكم من خلال الموقع أيضاً التعرف على الأمور المتعلقة بـ لعبة ببجي موبايل الآتية (طريقة تغيير الاسم في ببجي مجاناً، تنزيل ببجي لايت النسخة المخففة pupg mobile lite، طريقة تحميل ببجي النسخة الصينية، تثبيت ببجي النسخة الكورية).

تنزيل ببجي PUBG Mobile Download

تعتبر لعبة ببجي موبايل العالمية من أشهر الألعاب على المستوى الدولي، حيث تُعد لعبة ببجي PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS لعبة قتال وحركة خاصة بالهواتف الجوالة، وقد تم اعتمادها رسمياً، وتوفر لعبة ببجي موبايل إمكانية اللعب وخوض تجربة اللعب الكلاسيكية من خلال تنزيل لعبة ببجي الأصلية، وقد لاقت ترحيباً وانتشاراً ليس في الوطن العربي فقط، وإنما في العالم أجمع، وقد ساعد على ذلك أنها تتيح أمام اللاعبين من كافة المناطق المختلفة بأن يخوضوا المباريات سوياً ضمن فريقاً يتكون من أربعة أشخاص في الغالب، ويتم التواصل فيما بينهم عن طريق استخدام الصوت.

وقد تم الإعلان بشكل رسمي عن إطلاق تحديث ببجي موبايل أكتوبر 2019 النسخة 0.15.0 الجديدة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 16 أكتوبر 2019، حيث يتضمن التحديث الجديد لببجي موبايل الذي يمكنكم الحصول عليه بعد تنزيل ببجي PUBG Mobile Download فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرةً العديد من المحسنات والميزات الجديدة التي لم تكن موجودة بالإصدارات السابقة.

حيث أضافت سلاحاً جديداً وهو “مسدس نسر الصحراء Desert Eagle” الجديد، إلى جانب مجموعة من الإضافات الأخرى مثل عبوات الوقود القابلة للانفجار وتسلق الجدران وغيرهم لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، ويمكنكم التعرف على أنواع البنادق الهجومية في ببجي

https://watan-m3k.com/news/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%a8%d8%a8%d8%ac%d9%8a-pubg-mobile/

ببجي موبايل للأندرويد

ويتم بدء لعب ببجي بعد أن يتم إكمال تحميل ببجي PUBG Download النسخة الحديثة، ومن ثم الهبوط في ساحة القتال مع مئات اللاعبين الآخرين، وتوفر للاعبين إمكانية تجربة مسارات الأسلحة المختلفة والمتنوعة وضوابط التحكم الفائق في العناصر الموجودة.

واستكشاف العديد من العناصر التي تشتمل عليها ساحات المعركة العشوائية المشوقة والمثيرة، كما توفر عدداً من الخرائط ومباني تُحاكي الحياة الطبيعية، إلى جانب مركبات ومؤثرات صوتية ثلاثية الأبعاد، ويتم الحصول على كافة العناصر والمميزات بعد تنزيل ببجي PUBG Mobile Download النسخة الحديثة.

تحديث لعبة ببجي موبايل 0.16.0

تم الإعلان عن إطلاق تحديث لعبة ببجي الجديد عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث بإمكانكم الآن الاستمتاع بمميزات ببجي الجديدة ضمن التحديث المعلن عنه، ويمكنكم التعرف على الجديد في النسخة الحديثة أخر إصدار من خلال اتباع الرابط التالي (pubgmobile.com).

Well the weather out there may be frightful, but in PUBG MOBILE things are quite delightful! Experience Update 0.16.0 Winter Festival, with the new RageGear Mode, Snow Paradise, and much much more! Advertisements

تحديث ببجي موبايل مارس 2020

تم الإعلان عن إطلاق التحديث الجديد لببجي موبايل بتاريخ 3 مارس 2020، حيث يتضمن تحديث ببجي 0.17.0 عدداً من التحسينات والمميزات مثل إضافة كاميرا “replay” لإعادة فيديو للطريقة التي يتم قتلك فيها، وإضافة طور الاحتفال بالسنة الثانية وإضافة مدينة الملاهي للكلاسيك في خريطة “إرنغل” شبه وضع الشتاء، وإضافة طور البقاء في الايفوجراوند يتمثل في عاصفة ثلجية وتجميع الأكل ومحاربة اللاعبين، وإتاحة إمكانية كتابة كومنت في بروفايل أي لاعب مقابل شدات، إضافة سلاح الجو الجديد DBS Shotgun، وعودة وضع المتشددين “وضع الممرات الجديد”.

وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل عن بدء توفير التحديث الجديد اعتباراً من تاريخ 3 مارس 2020، ولن يكون هناك توقفاً للعبة لحين إكمال التحديث وأعمال الصيانة، ويتطلب الحصول على تحديث ببجي الجديد 0.17.0 ما يقرب من 1.69 جيجابايت من مساحة التخزين، ومن يرغب في تنزيل ببجي PUBG Mobile Download الجديدة،يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.

ببجي موبايل 0.18.0 التحديث الجديد

تتيح لعبة ببجي موبايل الأكثر شعبية في العالم عن إتاحة التحديثات الجديدة على متجر آب ستور لهواتف أيفون، حيث يُمكنك تجربة لعبة ببجي موبايل المُحدثة واستكشاف العديد من المناطق والعناصر الجديدة المُضافة بالتحديث الخاص بشهر مايو 2020م في خريطة Miramar، والاستعداد بشكل جيد لمواجهة العاصفة الرملية القادمة والبقاء على قيد الحياة في المناخ والطقس القاسي.

وقد تم إضافة تحديثات على خريطة ميرامار مثل إضافة واحة جديدة في الجزء الشمالي من الخريطة وأطلال في الشمال الغربي للخريطة يمكنكم استكشافها الآن، كما تم إضافة مزيداً من المناطق السكنية والموارد والطرق، ويجب عليكم اختيار مكان الهبوط والمعارك بحكمة شديدة، ومن يرغب في تنزيل ببجي PUBG Mobile Download مايو 2020 الآن يمكنه ذلك من خلال المتجر.

وقد أعلنت ببجي موبايل عن أن آلات البيع في Mad Miramar لديها الفرصة في إعطائك كمية كبيرة من مشروبات الطاقة، ولكن يجب عليك التأكد من حمل حقيبة ظهر، وقد تم وصول خلفية الصحراء الجديدة لكافة اللاعبين بعد التحديث الجديد خاصةً لمستخدمي أجهزة “آبل”، ومن يواجه مشكلة عند تسجيل الدخول إلى حساب ببجي موبايل، فسوف يتم حل هذه المشكلة قريباً من خلال تحديث داخلي للعبة.

إضافات تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile

أعلنت الشركة المنتجة لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile عن مزايا تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر مايو 2020 رقم الإصدار 0.18.0 Mad Miramar عبر موقعها الإلكتروني الخاص باللعبة، ويبدأ تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد اعتباراً من اليوم الخميس بتاريخ 7 مايو 2020م.

وقد تم إتاحة تنزيل تحديث ببجي الجديد على متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد من جانب الشركة المنتجة Tencent Games، حيث يتم تحديث اللعبة بتاريخ 7 مايو 2020م، ورقم الإصدار الجديد للعبة ببجي موبايل هو 0.18.0، وقد بلغت عمليات التنزيل ما يزيد عن مائة مليون عملية تنزيل، كما يبلغ حجم اللعبة 50 ميجا بايت

كما أتاح متجر أب ستور إمكانية تنزيل ببجي للأيفون بحجم 2.4 جيجا بايت، وتتوفر اللعبة بشكل مجاني بالعديد من اللغات (العربية، الإنجليزية، الصينية، الكورية، الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، التايلاندية، التركية)، وقد تم إرفاق الهواتف التي تتوافق مع لعبة ببجي موبايل الأصلية iOS 9.0 أو أحدث، حيث يمكنكم التعرف على الأجهزة المتوافقة مع لعبة ببجي موبايل من خلال الآتي:

هواتف أبل المتوافقة مع ببجي موبايل

iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XS iPhone XR iPhone XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE iPad Air iPad Air Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 2 iPad mini 2 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Air 2 Wi ‑ Fi iPad Air 2 ، + Cellular iPad mini 3 iPad mini 3 Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 4 iPad mini 4 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Pro iPad (الجيل الخامس)

ببجي موبايل تحديث 0.18.0 الجديد

أعلنت لعبة ببجي موبايل عن أنه لن يتم نقل الخادوم إلى وضع عدم الاتصال وانقطاع السيرفر لهذا التحديث، ويتطلب تحديث ببجي الجديد 0.18.0 حوالي 1.97 جيجا بايت لهواتف أيفون، ويتطلب حوالي 2.21 جيجا بايت لهواتف أندرويد، ويجب التأكد من تنزيل التحديث الجديد في أقرب وقت للاستفادة من المزايا الجديدة، ومن يرغب في الإطلاع على كافة المميزات للتحديث الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط (pubgmobile.com) عبر موقع ببجي الرسمي.

ومن يرغب في تحميل أو تنزيل ببجي PUBG Mobile Download التحديث الجديد لشهر مايو 2020 رقم الإصدار 0.18.0 الجديدة Mad Miramar يمكنه ذلك عن طريق الدخول إلى متجر الهاتف الخاص بكم سواء كان بنظام التشغيل أندرويد أو أيفون الآن.