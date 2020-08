تنزيل تحديث ببجي PUBG Mobile الجديد إصدار 0.19.0 يوليو 2020 تحميل بوبجي Download Update

أعلنت لعبة ببجي موبايل رسمياً عن موعد تحميل أو تنزيل تحديث ببجي PUBG Mobile الجديد المرتقب خلال شهر مايو الجاري 2020، ويتضمن تحديث لعبة ببجي الجديد 0.18.0 العديد من الإضافات الجديدة لتحسين المناخ العام للعبة وخلق نوعاً من الإثارة والتشويق والمتعة لدى اللاعبين، حيث سيتوفر تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile Update متجر Google Play ومتجر iTunes في الموعد التالي:

ويجب العلم بأنه قد يكون هناك تأخيراً في نزول تحديث لعبة ببجي موبايل بسبب اختلاف المناطق جغرافياً، لذلك في حال عدم الحصول على التحديث المنتظر تطبيقه في الموعد المحدد أو لم تتمكن من اللعب مع أصدقائك بسبب تحديث بوبجي موبايل، فينبغي عليك الانتظار لمدة 12 ساعة فقط، ثم محاولة الحصول على التحديث مرة أخرى، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن بإمكانكم التعرف على أخر المستجدات المعلن عنها بشأن التحديث المقبل، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على طريقة تغيير الاسم في ببجي “مجاناً”، وكذلك دخول موقع ببجي موبايل الرسمي.

ما هي لعبة ببجي موبايل العالمية؟ وهنا نجد أن لعبة ببجي موبايل الدولية هي لعبة قتال وحركة وتعتمد على البقاء حياً حتى نهاية المعركة، حيث يتم النزول أو الهبوط من الطائرة إلى ساحة المعركة مع العديد من اللاعبين الآخرين، ويحرص كافة اللاعبين على البقاء على قيد الحياة حتى نهاية الجيم، ليتم الفوز بالمباراة والحصول على مزيداً من الهدايا ورفع الترتيب في لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile الأصلية.

وتوفر ببجي موبايل مسارات للأسلحة وضوابط التحكم الفائق واستكشاف العديد من عناصر الساحات العشوائية المثيرة، حيث يمكنك الاستمتاع بـ خرائط ببجي موبايل (إيرانغل، ميرامار، سانهوك، فيكندي) والمباني والمركبات والمؤثرات الصوتية، كما يمكن التواصل مع الأصدقاء من خلال المحادثات الصوتية ثلاثية الأبعاد المتاحة من أي مكان وفي أي وقت، وقد أعلنت اللعبة رسمياً عن إضافة أسلحة ومزايا جديدة ضمن تحديث لعبة ببجي 0.15.5 المعلن عن إطلاقه يوم الجمعة الموافق لتاريخ 8 نوفمبر 2019م.

Are you ready for the Apocalypse? Bombs may fall, and marauding squads may fight it out for vital resources, but in PUBG MOBILE that’s all part of the fun! Join us for Royale Pass Season 10, coming November 9!

أعلنت لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile رسمياً عن طريق الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق تحديث ببجي خلال شهر نوفمبر 2019م الجاري، وكشفت عن أن مسدس “نسر الصحراء” هو أبرز ما جاء ضمن التحسينات الجديدة الواردة في تحديث ببجي 0.15.0، وهناك المزيد من التحسينات والإضافات الجديدة الواردة ضمن التحديث الجديد، حيث من الطبيعي استعمال الأداة المناسبة في التوقيت المناسب، لذلك؛ أعلنت لعبة ببجي موبايل عن أن مسدس Desert Eagle هو الأداة الأفضل في حال كان إلحاق الكثير من الضرر للخصوم هو هدفك.

حيث يتميز مسدس نسر الصحراء الوارد ضمن تحديث ببجي PUBG Mobile الجديد بأنه مسدس صيد كلاسيكي قوي يتمتع بأعلى معدل إلحاق ضرر، بالإضافة إلى سرعة فوهة مقارنةً بكافة المسدسات الأخرى، كما يحتوي التحديث الجديد على محتويات جديدة مثل عبوات الوقود القابلة للانفجار، وذلك يتطلب منك الاستعداد الجيد للنار والحرارة كما يمكنك الإمساك بالحافة من أجل تسلق المرتفعات أيضاً ضمن PUBG Mobile Update 0.15.0 القادم.

It’s important to bring the right tool for the right job. The Desert Eagle, coming in Update 0.15.0 on October 16 along with a host of other improvements to guns, is usually the best tool if doing lots of damage is your goal! Are you ready for the Desert Eagle?