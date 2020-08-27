تردد قناة الرياضية السعودية ksa sports الجديد 2020 HD – SD لمشاهدة بث مباريات اليوم مباشر

ننشر تردد قناة الرياضية السعودية ksa sports لمتابعة مباريات اليوم في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2020، حيث أعلن “غانم القحطاني” مدير عام القنوات السعودية الرياضية عن قيام القنوات الرياضية السعودية المفتوحة بنقل كافة مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكلٍ كامل، وبث مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب نقل عدداً من مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى والثانية والشباب والناشئين، وتعد القنوات الرياضية السعودية من أهم القنوات التي تهتم بالشأن الرياضي بالمملكة العربية السعودية، فهي تعمل على نقل وتغطية كافة الأحداث الرياضية المحلية والعالمية من خلال برامج رياضية متميزة، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر تردد قناة ksa sports على القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات 2020.

تردد قناة الرياضية السعودية ksa sports

بدأت القنوات الرياضية السعودية بثها فعلياً في عام 1423هـ، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، وقامت القنوات الرياضية بالإعلان عن تغيير هويتها في عام 2018م لتبدأ البث الفضائي بهوية جديدة تحت مسمى ksa sports، وفي مناسبة اليوم الوطني الماضي، قامت بتغيير الهوية مرة أخرى لتصبح “القنوات الرياضية السعودية”.

وتقوم القنوات الرياضية السعودية بنقل المباريات الحاصلة على حقوق بثها من خلال ثلاث قنوات رياضية يتم الحصول عليهم من خلال ضبط تردد قناة الرياضية السعودية ksa sports وهم ksa sports +1 وقناة ksa sports +2 وقناة ksa sports +3 المفتوحة، حيث أطلقت عدداً من القنوات الرياضية التابعة لها لكي تتمكن من نقل المباريات المُذاعة في نفس التوقيت، وقد حظت القنوات الرياضية على ترحيباً كبيراً من محبي كرة القدم السعودية ومتابعي مباريات الدوري السعودي للمحترفين خاصة.

ويرجع ذلك للتقنية الحديثة عالية الدقة والجودة HD التي يتم بث المباريات بها، بالإضافة إلى قوة مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المكتسبة من قوة الفرق التي يضمها الدوري مثل نادي الهلال والأهلي والاتحاد والنصر وغيرهم من الفرق الكبيرة الأخرى.

ترددات القنوات الرياضية السعودية HD

يتم الحصول على القنوات الرياضة السعودية الفضائية للاستمتاع بما تقدمه من أحداث رياضية ومباريات هامة من خلال ضبط الهوائي أو الطبق اللاقط أو الدش على القمر الصناعي المتاح لديكم (نايل سات، عرب سات)، ثم ضبط الرسيفر أو جهاز الاستقبال الخاص بكم، ومن ثم إدخال تردد قناة الرياضية السعودية ksa sports المرفق، ثم الضغط على زر “بحث”.

وبمجرد القيام بالخطوات السابقة بشكل صحيح، فسوف يتم الحصول على قائمة القنوات الرياضية السعودية المفتوحة عرب سات أو نايل سات، ومن يرغب في التعرف على تردد قناة ksa sports يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

م القمر الصناعي التردد القطبية معدل الترميز تصحيح الخطأ 1 عرب سات 12149 أفقي 27500 6/5 2 نايل سات 12284 عمودي 27500 6/5

تردد القنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS على قمر بدر 6

القمر الصناعي: بدر 6.

التردد: 11976

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

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تردد قناة الرياضية السعودية بتقنية HD

القمر الصناعي التردد القطبية الترميز التقنية نايل سات 12284 عمودي 27500 HD عرب سات 12149 أفقي 27500 HD

تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS بتقنية SD

القمر الصناعي التردد القطبية الترميز التقنية نايلسات 12149 أفقي 27500 SD عربسات 12015 عمودي 27500 SD

ترددات القنوات الرياضية KSA Sports نايل سات 2020

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز التقنية نايل سات 12149 أفقي 27500 SD النايل سات 12015 عمودي 27500 SD

القنوات الرياضية السعودية KSA Sports

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مباريات اليوم على قناة ksa sport

تشاهدون اليوم السبت الموافق لتاريخ 22 فبراير 2020 ضمن مباريات الأسبوع الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي عبر القنوات السعودية الرياضية المفتوحة الأولى والثانية والثالثة المباريات التالية:

مباراة التعاون ضد الرائد في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستقام على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وسيتم بث المباراة عبر قناة الرياضية السعودية 1.

مباراة الحزم ضد النصر في تمام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت السعودية، وستقام على أرضية ملعب نادي الحزم، وسيتم بث المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 2.

مباراة الهلال ضد الاتحاد في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم إقامة المباراة على أرضية جامعة الملك سعود، وسيتم بث مباراة اليوم عبر قناة السعودية الأولى والثالثة.

ومن يرغب في متابعة مباريات اليوم ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، يمكنه ذلك من خلال ضبط تردد قناة الرياضية السعودية ksa sports نايل سات أو عرب سات المرفق عبر موقعنا موقع معاك يا وطن وفقاً لنوع القمر الصناعي لديكم.