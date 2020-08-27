استقبل تردد قناة RMC Sport الفرنسية الرياضية المفتوحة 2020| بث مباشر مباريات ليفربول والدوري الإنجليزي

ننشر تردد قناة RMC Sport الرياضية الفرنسية الناقلة مباراة ليفربول الإنجليزي اليوم، حيث تقوم قناة أر إم سي سبورت المفتوحة بنقل العديد من المباريات الهامة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك لحصول القناة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي ومباريات فريق ليفربول الذي يضم اللاعب المصري محمد صلاح، كما تقوم قناة rmc sport بنقل وبث العديد من المباريات الهامة بالبطولات ودوريات كرة القدم الأوروبية.

ويتم بث المباريات عبر قناة أر إم سي الرياضية باللغة الفرنسية لمن يرغب في متابعتها ومشاهدة المحتوى الرياضي التي تقدمه القناة، ويتم بث قنوات rmc sport عبر القمر الصناعي أسترا والقمر الصناعي يوتلسات والقمر Telecom 2C، ونوفر ترددات قنوات rmc sport الفرنسية على القمر الصناعي ASTRA 19.2 التي تعتزم فتح وإطلاق 12 قناة رياضية جديدة من أجل مواكبة كافة المباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي “بث مباشر” عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.

تردد قناة RMC Sport المفتوحة

قنوات rmc sport هي قنوات فرنسية تقوم بالبث من دولة فرنسا باللغة الفرنسية، وهي قنوات حديثة العهد على الساحة الرياضية، حيث بدأت باقة قنوات RMC الفرنسية الرياضية بثها لأول مرة في شهر يونيو من العام الميلادي 2016، وقد كانت تمتلك قناة أر إم سي سبورت في ذلك الوقت خمس قنوات تحت مسمى SFR Sport، وفي شهر فبراير من العام الميلادي 2018 تم إطلاق قناة جديدة لتصبح بذلك ممتلكةً لعدد ست قنوات، وبعد شراء حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا ومباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد تحول اسم القناة ليصبح الاسم الحالي وهو RMC Sport.

وقد حظت القنوات الرياضية الفرنسية على اهتمام العديد من محبي ومشجعي كرة القدم حول العالم وخاصة المهتمين بكرة القدم الأوروبية، ويرجع ذلك إلى تميزها ونقلها للمباريات الهامة ومباريات الدوري الانجليزي وتحديداً مباريات فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم اللاعب المصري “محمد صلاح”، وقد دخلت قناة rmc الرياضية التي يمكنكم الحصول عليها من خلال ضبط تردد قناة RMC Sport المرفق بالمقال المجال الرياضي كبيرةً حتى أصبحت من أقوى الباقات الرياضية الموجودة بالوقت الحالي في أوروبا.

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ومن يرغب في التعرف على تردد قناة rmc سبورت الفرنسية يمكنه ذلك من خلال الترددات المرفقة بالجدول التالي:

م القناة القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح 1 RMC Sport 1 HD أسترا 11934 عمودي 29700 2/3 2 RMC Sport 2 HD أسترا 12246 عمودي 29700 2/3 3 RMC Sport 3 HD أسترا 12402 عمودي 29700 2/3 4 RMC Sport 4 HD أسترا 11817 عمودي 29700 2/3 5 RMC Sport news HD أسترا 12363 عمودي 27500 3/4

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ترددات قناة rmc sport على يوتلسات

يمكنكم مشاهدة قنوات أر إم سي الرياضية الفرنسية على القمر الصناعي أسترا شرقي بعد ضبط وإدخال الترددات المرفقة بالسابق، وكذلك أيضاً يمكنكم متابعة القنوات الرياضية على القمر الصناعي يوتلسات من خلال إدخال وضبط الترددات المرفقة بالجدول التالي:

م القمر التردد القطبية الترميز التصحيح التقنية 1 يوتلسات 11596 H 29980 8/9 HD 2 يوتلسات 11138 V 29950 2/3 HD

ويجب العلم بأنه يتم بث قنوات rmc sport بتقنية HD عالية الدقة والجودة ولا يتوفر بث بتقنية SD، ضبط تردد قناة RMC Sport الفرنسية وفق القمر الصناعي المناسب من خلال الترددات المرفقة بالجدول عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.