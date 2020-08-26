سعر الذهب اليوم في السعودية ومصر محدث بشكل يومي 2020

يشكل سعر الذهب في السعودية ومصر قوة كبيرة من عمليات البحث للمهتمين بالمعدن الأصفر وبالتقلبات المتلاحقة في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض لرغبة الكثيرون في الاستثمار وبالطبع الزينة للنساء، أستقر سعر المعدن الأصفر في الأسواق العالمية بينما أنخفض السعر في المملكة بمعدل بسيط بعد أن شهد ارتفاع نهاية الأسبوع الماضي مما أدى إلى التكالب على الشراء أملاً في زيادة قريبة في الأسعار.

بينما سجل سعر الذهب في مصر انخفاض للمرة الثانية في الأسبوع الحالي بعد أن شهد زيادة في السعر في الأسبوع المنصرف وبذلك يكون الذهب قد انخفضت أسعاره في كلتا البلدين السعودية ومصر.

سعر الذهب في السعودية ومصر

يعتمد بيع الذهب في العالم على عدة أعيرة والتي تمثل درجة نقاء الذهب بعد السبائك الذهبية ويعد الذهب من عيار 21 هو الأكثر مبيعا في المملكة وكذلك في العالم أجمع لراغبي شراء المشغولات الذهبية وإليكم سعر الذهب في السعودية :-

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سعر جرام الذهب من عيار 24 بلغ 232.24 ريال بمقابل 61.95 دولا.

سعر جرام الذهب من عيار 21 بلغ 203.31 ريال سعودي أي ما يوازي 54.21 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 174.26 ريال سعودي بما يوازي 46.46 دولار.

فيما بلغت سعر أوقية الذهب 7 آلاف و221 ريال أو ما يوازي ألف و 925 دولار.

ملحوظة الأسعار أعلاة بدون مصنعية أي سعر الذهب صافي.

سعر الذهب في مصر