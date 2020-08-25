بالتفاصيل || زيادة مصاريف جامعة 6 أكتوبر الخاصة O6U UNIVERSITY 2019/2020 الكليات العلمية والأدبية تثير ضجة بين أولياء الأمور

نقدم لكم مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر للعام الدراسي 2019/ 2020 O6U UNIVERSITY الكليات العلمية والأدبية التي أثارت ضجة بين أولياء الأمور لارتفاع قيمتها، وقد أعلنت مصروفات جامة 6 أكتوبر لجميع الكليات بها وهى جامعة خاصة معتمدة من وزارة التربية التعليم العالي ومعادلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ولدى جميع النقابات التي سينضم إليها الطالب بعد تخرجه .

تأسست جامعة 6 أكتوبر بالقرار الجمهوري رقم 243 لسنة 1996 وهى عضو في اتحاد الجامعات العربية و تشغل الجامعة مساحة حوالى 40 فدانا بمدينة 6 أكتوبر وتضم الجامعة 14 كلية ومستشفى جامعي ومكتبة مركزية وفندقين تعليميين أحدهما للطلاب والأخر للطالبات على بعد 150م من الحرم الجامعي ومنشآت وملاعب رياضية .

مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر 2019/2020

بعد أيام قليلة ستظهر نتيجة الثانوية العامة التى ينتظرها الملايين من الطلاب وأولياء الأمور ثم بعد ذلك يتم اختيار الجامعة من تحديد المجموع للالتحاق بالجامعات الحكومية أم الخاصة، وإليكم مصروفات كليات جامعة 6 أكتوبر للعام الجديد 2019/2020.

كلية الطب والجراحة بمصروفات سنوية 94,250 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان بمصروفات 71.810 ألف جنيه.

كلية الصيدلة بمصروفات 58900 جنيه.

كلية العلاج الطبيعي بمصروفات 51390 جنيه.

كلية العلوم الطبية التطبيقية بمصروفات 33155 جنيه.

كلية الهندسة جميع التخصصات بمصروفات 46200 جنيه.

كلية الفنون التطبيقية بمصروفات 29,700 ألف جنيه.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب بمصروفات 25600 جنيه.

كلية الإعلام وفنون الاتصال بمصروفات 33600 جنيه.

كلية الاقتصاد والإدارة إنجليزي بمصروفات 37700 جنيه.

كلية الاقتصاد والإدارة عربي بمصروفات 25360 جنيه.

كلية اللغات والترجمة بمصروفات 22610 جنيه للشعبة الإنجليزي

كلية التربية إنجليزي بمصروفات 19635 جنيه

كلية التربية (اللغة العربية – رياض أطفال) 14025 جنيه.

كلية السياحة وإدارة الفنادق بمصروفات 15820 جنيه.

رابط موقع جامعة 6 اكتوبر O6U UNIVERSITY الرسمي للتواصل Advertisements

تنسيق الجامعات الخاصة

قرر المجلس الأعلى للجماعات الخاصة أن يكون الأدنى لمجموع تقديم الكليات للجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة على النحو التالي:

الطب البشرى 95 % وكلية طب الاسنان90 %وكلية العلاج الطبيعي 90 %وكلية الصيدلة 89,5 % وكلية الهندسة 80 % وكليات علوم الحاسب والفنون التطبيقية والعلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية 70 % وكليات اللغات والترجمة والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسة والإدارة 60 % وباقي الكليات 55 %.

الأوراق المطلوبة للتقديم والالتحاق بالكليات

أصل شهادة الميلاد. أصل شهادة الثانوية العامة. صورة لبطاقة الرقم القومى أو جواز السفر. عدد 6 صور شخصية حديثة. نموذج 2 جند للطلاب الذكور المصريين. نموذج 6 جند لمن تخطو سن 18سنة.

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وتجد الإشارة إلى أن جامعة 6 أكتوبر تمتلك أسطول ضخم من السيارات والباصات تصل إلى جميع مناطق وأحياء القاهرة الكبرى، وذلك لخدمة طلابها في رحلة الذهاب والعودة من الجامعة، مما يوفر الوقت والجهد من عناء المواصلات العامة، أو قيادة السيارات الخاصة.