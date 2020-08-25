مصاريف الجامعة البريطانية 2019 || مصروفات كلية «الصيدلة»  75 ألف جنيه  «الإعلام» 60 ألف

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 وحصول الكثير من الطلاب على مجاميع متوسطة أو أقل من أن تصل بهم إلى كليات القمة التي كانوا يأملون الالتحاق بها لاستكمال مسيراتهم التعليمية وتحقيق آمال آبائهم، يضطرون إلى متابعة مصروفات الجامعات الخاصة ومن ضمنها مصاريف الجامعة البريطانية 2019 التي جاءت مرعبة وصادمة لأولياء الأمور بعد ارتفاع قيمتها عن السنوات الماضية.

يفضل البعض الالتحاق بالجامعة البريطانية لكونها معتمدة من وزارة التعليم العالي ومعادلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات كما أنها جامعة مصرية بريطانية تقع في مدينة الشروق بالقاهرة تأسست في سبتمبر 2005.

مصاريف الجامعة البريطانية 2019

مصاريف الجامعة البريطانية 2019

أوضح الدكتور أحمد محمد حمد رئيس الجامعة مصاريف الجامعة البريطانية 2020/2019 للطلاب المصريين العام الدراسي الجديد، توزع على الفصول الدراسية على النحو التالي:

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مصاريف كلية الهندسة في الجامعة البريطانية 75 ألف جنيه مقسمة على فصلين دراسيين، الفصل الدراسي الأول 37 ألف جنيه، والثاني 38 ألف جنيه، إدارة الأعمال 60 ألف جنيه، مقسمة على فصلين دراسيين، في كل فصل 30 ألف جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية 80 ألف جنيه، مقسمة على فصلين دراسيين، في كل فصل دراسي 40 ألف جنيه.

مصاريف كلية التمريض: 20 ألف جنيه، مقسمة على فصلين دراسيين، في كل فصل دراسي 10 آلاف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة الخاصة 75 ألف جنيه، مقسمة على فصلين دراسيين، الفصل الدراسي الأول 37 ألف جنيه، والثاني 38 ألف جنيه .

مصروفات كلية الإعلام: 60 ألف جنيه، مقسمة على فصلين دراسيين، في كل فصل 30 ألف جنيه.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية: 57 ألف جنيه، مقسمة على فصلين دراسيين، في الفصل الدراسي الأول 28 ألف جنيه، والفصل الدراسي الثاني 29 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحقوق الخاصة في الجامعة البريطانية 2019 في السنة الواحدة 57 ألف جنيه، مقسمة على فصلين دراسيين، في الفصل الدراسي الأول 28 ألف جنيه، والفصل الدراسي الثاني 29 ألف جنيه.

رابط الجامعة البريطانية في القاهرة لمزيد من التفاصيل عن التقديم والأوراق المطلوبة للعام الدراسي الجديد

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وفي السياق ذاته، أشار رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة، إلى استعداداتهم لإنشاء كلية الفن والتصميم، بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على الكلية الجديدة، وسوف تبدأ الدراسة بها بعد صدور القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الكلية