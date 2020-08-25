“بالتفاصيل الدقيقة” تنسيق وشروط القبول بالكلية الحربية والكليات العسكرية 2020 “الأوراق المطلوبة” لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة

تزايد تساؤل متابعينا من طلاب الثانوية العامة والأزهرية عن الكليات العسكرية والتنسيق الخاص بها، ويأتي على قمة هذه الكليات كلية الطب العسكري لطلاب شعبة علوم بتنسيق 97%، تليها كلية الفنية العسكرية لطلاب شعبة رياضة بتنسيق 92% وتأتي بعدها كلية الدفاع الجوي بتنسيق 85%، شروط التقديم في الكلية الحربية والكليات العسكرية، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم وموعد سحب الملفات لطلاب الشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو الشهادات المعادلة بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة لأنها تعتبر من أهم الكليات العسكرية التي يرغب الالتحاق بها الكثير من الطلاب لما تحمله من مستقبل مرموق.

هذا وقد تم الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق في الكلية الحربية ممن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أ ح أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.

تنسيق وشروط القبول في الكلية الحربية والكليات العسكرية 2020

فيلم تسجيلي عن الكليات العسكرية

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قبول طلاب شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي.

ألا يقل المجموع عن 70 % فأكثر وألا يزيد السن في 1 / 11 / 2020 عن 21 سنة .

الجنسية المصرية للطالب ووالديه وأجداده.

لابد مضى على حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أكثر من عام واحد بشرط أن يكون مقيداً بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد وأن يكون قد اجتاز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح ويسمح للطلبة الحاصلين على المؤهل عام 2017 بالتقدم للكلية الجوية فقط.

حسن السير والسلوك.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون غير متزوجاً أو سبق له الزواج وأن يتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته.

ألا يكون قد استقال أو فصل تأديبياً من أي كلية – معهد عسكري – مدرسة عسكرية .

ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية .

ألا يقل الطول للذكور لكل الكليات عن 170 سم.

أن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب قي نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم لياقته الطبية أثناء الاختبارات.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح وتفوق ولا يجوز إعادتها قي نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام قي حالة عدم اجتيازه الاختبارات.

اجتياز قفزة الثقة في حمام السباحة بنجاح من ارتفاع ( 7.5 متر ) بدون تردد ومن المرة الأولى.

اجتياز اختبارات النفسية والمعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية.

الأوراق المطلوبة للالتحاق في الكلية الحربية 2020

القيد العائلي للوالد و(القيد العائلي للجد للوالد / القيد العائلي للجد للوالدة). شهادة الميلاد للطالب. شهادة التخرج من الشهادة الثانوية.

الجدير بالذكر يمكنكم متابعة موقع الكليات العسكرية المصرية لمعرفة تفاصيل أكثر حول التقديم في الكلية الحربية حيث يفتح الموقع وقت تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.

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