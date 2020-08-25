أدق التفاصيل | نتيجة تقليل الاغتراب للكليات 2020 لطلاب ثانوية العامة علمي وأدبي .. موعد بدأ تنسيق المرحلة الأولى

نرصد أدق التفاصيل حول تقليل الاغتراب 2020 لطلاب الثانوية العامة علمي وأدبي عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg جميع المحافظات حيث أن الكثير من الطلاب يريدون معرفة قواعد تقليل الاغتراب لاسيما هذه الأيام مع تنسيق الثانوية العامة، حيث ستبدأ عملية تنسيق تنسيق المرحلة الأولى 2020، وقد يتم ترشيح الطلاب إلى كليات ويرغبون التحويل منها ومن المقرر انطلاق عملية تقليل الاغتراب بفتح باب التحويل بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والثانية، بعدها يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة.

قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقليل الاغتراب 2020 لطلاب الثانوية العامة علمي وأدبي عبر بوابة الحكومة المصرية من أجل التيسير عليهم حتى يلتحقون في كليات المناسبة لهم جغرافيًا.

تقليل الاغتراب 2020 لطلاب الثانوية العامة علمي وأدبي

يهدف تقليل الاغتراب إلى انتقال الطالب من جامعة إلى آخري أو من كلية لغيرها، وتقدم بوابة الحكومة المصرية قواعد تقليل الاغتراب من أجل التيسير على الطلاب وليس تغيير آرائهم وترشيحه في كلية آخري، ويتضمن التحويل نظامين وهما على النحو التالي:

تحويل إلى كلية غير مناظرة

يسمح للطالب المترشح لكلية خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بأن يحول إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، وفق للمعايير الآتية:

حصوله على الحد الأدنى لمجموع الدرجات المقبولة في لكلية المطلوب التحويل إليها “انتظام – انتساب”

استيفاء كافة قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات أو شروط التنسيق الخاصة للكلية.

تحويل إلى كلية مناظرة

يسمح للطالب المترشح لكلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط بغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، وإذا وجد أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).

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حالات التحويل المناظر لتقليل الاغتراب

الحالة الأولي

إذا ترشح الطالب إلى كلية (انتظام) ويريد التحويل إلى كلية مناظرة بهدف تقليل الاغتراب فلابد من المعايير الآتية:

حصول الطالب على مجموع أكثر من الحد الأدنى للقبول في الكلية التي يريد التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتظام).

حصول الطالب على نفس درجات أو أقل أو أعلى من الحد الأدنى من مجموع قبول الكلية التي يريد التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتساب الموجه).

الحالة الثانية

إذا ترشح الطالب إلى كلية (انتساب موجه) ويريد التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقاً لنظام الانتظام، ويتم التزامه بالآتي:

التحويل إلى البرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية على الجامعات مباشرة وفى حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل نظرًا للنقل الإداري من خلال الجامعة مباشرة ويشترط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة.

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وتبدأ عملية التنسيق للمرحلة الأولى بعد الانتهاء من اختبارات القدرات وهي الاختبارات الخاصة ببعض الكليات، وفور إعلان نتيجة اختبار القدرات سيتم الإعلان عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى، وذلك بتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني.