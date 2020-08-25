أسعار المصروفات الجديدة للجامعات الخاصة || مصاريف كليات الجامعة الألمانية للعام الدراسي 2019/2020

يبحث الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2019 حاليًا عن الأسعار الجديدة المتاحة عن مصروفات الجامعات الخاصة 2019 ويريدون مطالعة تفاصيل مصاريف كليات الجامعة الألمانية للعام الدراسي الجديد 2020 نظرًا لأنها تستقبل أوائل الثانوية العامة وهى أول جامعة متكاملة خارج دولة ألمانيا كما تقدم 71 برنامجا دراسيًا و31 دراسة جامعية و 40 للدراسات العليا وتحتوى شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه .

تأسست في سنة 2002 تحت إشراف وزارة التعليم العالي المصرية كما افتتحت في عام 2003 في حضور الرئيس المصري والمستشارة الألمانية والمؤسس الأول للجامعة الدكتور أشرف منصور، توجد الجامعة الألمانية في التجمع الخامس بالقاهرة هي جامعة خاصة متميزة وتمتلك الجامعة الألمانية بالقاهرة فرعا لها بالعاصمة الألمانية برلين .

مصروفات كليات الجامعة الألمانية للعام الدراسي الجديد 2020/2019

مصروفات كلية الصيدلة بالجامعة الألمانية للعام الدراسي الجديد، حيث تصل إلى 193 ألف جنيه، ويتم سدادها على 3 دفعات الدفعة الأولى55 ألف جنيه والثانية 64 ألف جنيه والثالثة 74 ألف جنيه. مصروفات كلية الهندسة بالجامعة الألمانية للعام الدراسي الجديد حيث تصل إلى 193 ألف جنيه، ويتم سدادها على 3 دفعات الدفعة الأولى 55ألف جنيه والثانية 64 ألف جنيه والثالثة 74 ألف جنيه. مصروفات كلية إدارة الأعمال بالجامعة الألمانية للعام الدراسي الجديد حيث تصل إلى 193 ألف جنيه، ويتم سدادها على 3 دفعات، الدفعة الأولى 55 ألف جنيه والثانية 64 ألف جنيه والثالثة 74 ألف جنيه. مصروفات كلية الفنون الجميلة بالجامعة الألمانية للعام الدراسي الجديد حيث تصل إلى 60 ألف جنيه، ويتم سدادها دفعة واحدة.

الأوراق المطلوبة للتقديم طلاب الثانوية العامة بالجامعة الألمانية للعام الدراسي الجديد:

أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 2 صورة.

أصل شهادة الميلاد وصورتين منها .

صورة البطاقة الشخصية، والأصل للإطلاع.

6 صور شخصية حديثة

نموذج 2 جند خدمة عسكرية للطلاب الذكور.

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الجدير بالذكر أن موقع الجامعة الألمانية بالقاهرة يطرح تفاصيل كاملة عن الأنظمة التعليمية، كما تتميز الجامعة بأنها أولى الجامعات الخاصة التي تسمح للطالب بسداد المصاريف على أقساط ودفعات كما أوضحنا في السطور الماضية.