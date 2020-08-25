بالجنيه المصري || مصاريف كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2019 .. تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة “الكليات العلمية والأدبية”

نستعرض مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2019 بالجنيه المصري، وتنسيق الكليات العلمية والأدبية للجامعات الخاصة حيث أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أبرز الجامعات الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي ومعادلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ولدى جميع النقابات التي سينضم أليها الطالب بعد تخرجه، وبالتالي يفضل الالتحاق بها الكثير من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات الحكومية بمختلف كلياتها.

تضم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الكثير من الكليات العلمية والأدبية، فهي فيها معظم الكليات الموجود في حرم جامعة القاهرة، كما بها أعضاء هيئة تدريس مؤهلين على مستوى العالم وأساتذة في أكبر جامعات الوطن العربي.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2019

إليكم مصروفات كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2019 /2020 على النحو التالي:

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كلية الطب البشرى 85 ألف جنيه مصري.

كلية أسنان 63 ألف جنيه مصري.

كلية صيدلة 52 ألف جنيه مصري

كلية علاج طبيعي 45 ألف جنيه مصري

كلية التكنولوجيا الحيوية 30 ألف جنيه مصري

كلية الإعلام, تكنولوجيا الاتصال بـ 25 (عربي – انجليزي)

كلية الهندسة بأقسامها 41 ألف جنيه مصري

كلية تكنولوجيا المعلومات 21 ألف جنيه مصري

كلية العلوم التطبيقية ” تمريض ” بـ16 ألف جنيه ، و” علوم طبية” بـ29 ألف جنيه

كلية الإدارة والاقتصاد بـ 25 ألف جنيه بشعبتيها ” العربي و الإنجليزي”

كلية اللغات والترجمة بـ 20 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي بـ15 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة بـ 14 ألف جنيه .

تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2019 /2020

قرر المجلس الأعلى للجامعات أن يكون الحد الأدنى لمجموع تقديم الكليات للجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة على النحو التالي:

95 % كلية الطب البشري الخاصة 90 % كلية طب الأسنان و كليات العلاج الطبيعي الخاصة 89.5 % كلية الصيدلة الخاصة في مصر 80 % كلية الهندسة الخاصة في مصر 2019 70% كليات الفنون التطبيقية الخاصة ، وتنسيق كليات العلوم الصحية التطبيقية الخاصة ، وكليات علوم حاسب و برمجة وكمبيوتر خاصة والتكنولوجيا الحيوية 60 % تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الخاصة ، وكلية الإدارة، و كليات اللغات والترجمة الخاصة، وتنسيق كلية الإعلام الخاصة 55 % باقي الكليات الخاصة واقل مجموع لدخول كلية خاصة في مصر

الأوراق المطلوبة للالتحاق بكليات الجامعة

أصل شهادة الميلاد

أصل شهادة الثانوية العامة

صورة لبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

6 صور شخصية حديثة

نموذج 2 جند للطلاب الذكور المصريين

نموذج 6 جند لمن تخطوا سن 18 سنة.

مبلغ 600جنية لملف التقديم .

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ويمكنكم مطالعة موقع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الرسمي لمعرفة تفاصيل أكثر عن الكليات وشروط الالتحاق بها، وفى حالة إذا كنت ترغب الاستفسار عن أمر معين عليك مراسلتنا في التعليقات أسفل المقال، ونرد عليك في أقرب فرصة ممكنة.