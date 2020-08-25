نتائج تنسيق جميع المراحل 2019 || “نتيجتيك” تنسيق الثانوية العامة 2019 للقبول بالجامعات “بوابة الحكومة المصرية”

الكلية الحد الأدنى طب المنصورة 405.5 طب المنوفية بشبين الكوم 405.5 هندسة بترول و تعدين السويس 405.5 طب جنوب الوادي 405.0 طب الزقا زيق 405.0 طب طنطا 405.0 طب القاهرة 405.0 طب سوهاج 405.0 طب عين شمس 404.5 طب الإسكندرية 404.5 طب كفر الشيخ 404.5 طب المنيا 404.5 طب بنها 404.5 طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5 طب بور سعيد 404.0 طب أسيوط 404.0 طب حلوان 404.0 طب الفيوم 403.5 طب السويس 403.5 طب بني سويف 403.5 طب أسوان 403.5 طب أسنان بني سويف 403.0 طب أسنان الفيوم 403.0 طب أسنان أسيوط 403.0 طب أسنان الزقا زيق 403.0 طب أسنان المنيا 403.0 طب أسنان جنوب الوادي 403.0 طب أسنان عين شمس 403.0 طب أسنان الإسكندرية 403.0 طب أسنان القاهرة 403.0 طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.0 طب أسنان المنصورة 403.0 طب أسنان طنطا 403.0 طب أسنان كفر الشيخ 403.0 صيدلة جنوب الوادي 402.5 صيدلة المنوفية 402.5 صيدلة الفيوم 402.0 صيدلة دمنهور 402.0 صيدلة المنصورة 402.0 صيدلة مدينة السادات 402.0 صيدلة المنيا 402.0 صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 401.5 صيدلة بني سويف 401.5 صيدلة الزقا زيق 401.5 صيدلة طنطا 401.5 صيدلة القاهرة 401.5 صيدلة سوهاج 401.5 صيدلة عين شمس 401.5 صيدلة الإسكندرية 401.0 صيدلة بور سعيد 401.0 صيدلة أسيوط 401.0 صيدلة حلوان 401.0 صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401.0 علاج طبيعي القاهرة 400.5 علاج طبيعي بني سويف 400.5 علاج طبيعي كفر الشيخ 400.5 علاج طبيعي جنوب الوادي 400.5 طب بيطري المنوفية 399.5 ألسن كفر الشيخ 399.5 طب بيطري المنيا 399.0 طب بيطري الزقا زيق 399.0 طب بيطري المنصورة 399.0 طب بيطري بني سويف 399.0 علوم البترول والتعدين مطروح 399.0 طب بيطري كفر الشيخ 398.5 طب بيطري جنوب الوادي 398.5 طب بيطري أسوان 398.5 طب بيطري سوهاج 398.5 طب بيطري أسيوط 398.5 طب بيطري دمنهور 398.5 طب بيطري القاهرة 398.5 اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 398.5 طب بيطري الإسكندرية 398.0 طب بيطري الوادي الجديد 398.0 طب بيطري مطروح 398.0 طب بيطري مدينة السادات 398.0 طب بيطري بنها 398.0 طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 398.0 هندسة دمياط 397.5 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 397.5 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 397.0 الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 397.0 سياسة واقتصاد السويس 396.5 سياسة واقتصاد بني سويف 396.0 تمريض طنطا 395.5 علوم دمنهور 395.5 هندسة القاهرة 395.0 هندسة المنصورة 395.0 المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 395.0 ألسن عين شمس 395.0 علوم كفر الشيخ 394.5 تمريض دمنهور 394.5 ألسن بني سويف 394.5 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5 علوم سوهاج 394.5 علوم القاهرة 394.0 علوم جنوب الوادي 394.0 تمريض المنصورة 394.0 ألسن المنيا 394.0 ألسن الأقصر 394.0 ألسن أسوان 393.5 تمريض بور سعيد 393.5 علوم الإسكندرية 393.5 ألسن سوهاج 393.5 هندسة بني سويف 393.0 علوم الزقازيق 393.0 علوم الفيوم 393.0 علوم بني سويف 393.0 علوم المنيا 392.5 علوم طنطا 392.5 علوم عين شمس 392.5 هندسة عين شمس 392.0 علوم أسيوط 392.0 هندسة الزقا زيق 392.0 علوم المنصورة 392.0 هندسة جنوب الوادي 392.0 تمريض الزقازيق 392.0 علوم حلوان 391.5 علوم بنها 391.5 علوم المنوفية بشبين الكوم 391.5 علوم أسوان 391.5 هندسة طنطا 391.0 علوم قناة السويس بالإسماعيلية 391.0 علوم السويس 391.0 هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5 تمريض المنوفية بشبين الكوم 390.5 علوم الوادي الجديد 390.5 علوم بور سعيد 390.5 علوم دمياط 390.5 علوم العريش 390.5 علوم بنات عين شمس 390.5 علوم الأرض بني سويف 390.0 هندسة بنها 390.0 هندسة سوهاج 389.5 هندسة كفر الشيخ 389.5 هندسة بنها شبرا 389.5 هندسة بور سعيد 389.5 هندسة الإسكندرية 389.5 معهد فني صحي المنصورة 389.0 معهد فني صحي الزقا زيق 388.5 هندسة حلوان 388.5 تمريض عين شمس 388.5 معهد فني صحي طنطا 388.0 الإعاقة والتأهيل الزقا زيق 388.0 هندسة السويس 388.0 هندسة حلوان بالمطرية 388.0 فنون تطبيقية بنها 388.0 هندسة الفيوم 388.0 فنون تطبيقية حلوان 387.5 تمريض المنيا 387.5 علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 387.0 تمريض جنوب الوادي 387.0 تمريض بنها 387.0 هندسة المنيا 387.0 معهد فني صحي الإسكندرية 387.0 تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية أسيوط 387.0 تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 386.5 هندسة أسوان 386.5 تمريض سوهاج 386.5 آثار الزقا زيق صان الحجر 386.5 تمريض كفر الشيخ 386.0 هندسة أسيوط 386.0 هندسة إلكترونية المنوفية منوف 385.5 تمريض القاهرة 385.5 هندسة الطاقة أسوان 385.5 تخطيط عمراني القاهرة 385.0 تمريض الإسكندرية 385.0 معهد فني صحي بنها 384.5 تمريض أسيوط 384.5 تربية الزقا زيق 384.5 فنون تطبيقية دمياط 384.5 فنون جميلة (فنون) أسيوط 384.5 الإعاقة والتأهيل بني سويف 384.5 تمريض الفيوم 383.5 تمريض بني سويف 383.0 تمريض حلوان 383.0 تربية المنصورة 383.0 فني تمريض طنطا 382.5 فني صحي جنوب الوادي 382.5 ثروة سمكية السويس 382.0 فنون تطبيقية بني سويف 382.0 حاسبات و ذكاء اصطناعي القاهرة 381.5 حاسبات ومعلومات طنطا 381.5 الإستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 381.5 آثار القاهرة 381.0 آثار دمياط 381.0 حاسبات ومعلومات دمنهور النوبارية 380.5 اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 380.5 تربية طنطا 380.5 تربية عين شمس 380.5 تربية دمنهور 380.5 فنون جميلة (عمارة) حلوان 380.5 فني تمريض كفر الشيخ 380.0 معهد فني صحي بنى سويف 379.5 تربية المنوفية بشبين الكوم 379.5 حاسبات ومعلومات المنصورة 379.5 حاسبات ومعلومات كفر الشيخ 379.5 حاسبات ومعلومات عين شمس 379.5 فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 378.5 تربية الإسكندرية 378.5 آثار و لغات مطروح 378.5 الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ 378.5 تكنولوجيا المصايد والأسماك أسوان 378.5 تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 378.5 آثار أسوان 378.0 المعهد الفني للتمريض بالجونة 378.0 تربية المنيا 378.0 حاسبات ومعلومات الزقا زيق 377.5 فني تمريض الإسكندرية 377.5 آثار الفيوم 377.0 تربية بنها 377.0 الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 377.0 تمريض أسوان 377.0 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 376.5 تربية (تعليم ابتدائي) الزقا زيق 376.5 آثار الأقصر 376.5 حاسبات و ذكاء اصطناعي بنها 376.5 فنون جميلة (عمارة) المنصورة 376.0 فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 376.0 حاسبات و ذكاء اصطناعي حلوان 375.5 حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم 375.5 حاسبات ومعلومات الأقصر 375.5 حاسبات ومعلومات السويس 375.0 حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 375.0 تربية مدينة السادات 375.0 فني تمريض المنصورة 375.0 فني تمريض الزقا زيق 375.0 حاسبات ومعلومات الفيوم 374.0 معهد فني صحي بور سعيد 374.0 معهد فني صحي سوهاج 373.5 زراعة القاهرة 373.5 سياسة واقتصاد السويس رياضة 373.2 حاسبات ومعلومات المنيا 373.0 تربية كفر الشيخ 373.0 حاسبات ومعلومات بني سويف 373.0 حاسبات ومعلومات أسيوط 372.5 فنون جميلة (عمارة) أسيوط 372.5 فنون جميلة (عمارة) المنيا 372.0 حاسبات ومعلومات سوهاج 372.0 حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية 372.0 حاسبات ومعلومات دمياط 372.0 فني تمريض الزقا زيق فاقوس 372.0 فنون جميلة (فنون) المنيا 371.5 آثار سوهاج 371.5 ألسن كفر الشيخ رياضة 371.5 تربية الفيوم 370.5 إعلام القاهرة 370.5 سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 370.5 معهد فني صحي أسيوط 370.0 فني تمريض المنيا 370.0 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 370.0 آثار جنوب الوادي 370.0 المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 369.5 تمريض دمياط 369.5 تمريض مطروح 369.5 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 369.0 تجارة جنوب الوادي 369.0 تربية جنوب الوادي 369.0 تربية طفولة مبكرة الزقا زيق 369.0 مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 368.5 ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 368.5 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368.5 تجارة المنصورة 368.0 علوم الإسكندرية رياضة 368.0 ألسن عين شمس رياضة 368.0 تربية حلوان 368.0 معهد فني صحي رياضه طنطا 367.5 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 367.0 معهد فني صحي إسماعيلية 366.7 معهد فني صحي أسوان 366.5 ألسن أسوان رياضة 366.5 علوم الأرض بني سويف رياضة 366.5 معهد فني صحي رياضه المنصورة 366.5 ألسن بني سويف رياضة 366.5 فنون جميلة (فنون) المنصورة 366.5 فنون جميلة (فنون) الأقصر 366.0 زراعة عين شمس 365.5 علوم القاهرة رياضة 365.0 تجارة الزقا زيق 365.0 ألسن الأقصر رياضة 365.0 ألسن المنيا رياضة 365.0 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 364.5 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 364.5 زراعة دمنهور 364.5 فنون جميلة (فنون) حلوان 364.0 زراعة الإسكندرية 364.0 ألسن سوهاج رياضة 364.0 معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 364.0 تربية سوهاج 363.5 علوم دمنهور رياضة 363.0 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 363.0 تربية بور سعيد 363.0 معهد فني صحي رياضه الزقا زيق 362.5 علوم كفر الشيخ رياضة 362.0 المعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين 361.5 علوم عين شمس رياضة 361.5 تجارة دمياط 361.5 علوم المنصورة رياضة 361.0 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 361.0 الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 360.5 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 360.5 إعلام القاهرة رياضة 360.5 معهد فني صحي امبابة 360.5 المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج 360.5 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360.0 تربية بنات عين شمس 360.0 فني تمريض بنها 360.0 تجارة سوهاج 360.0 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 359.5 تربية بني سويف 359.5 تجارة كفر الشيخ 359.0 تجارة أسوان 359.0 معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 359.0 معهد فني صحي رياضه الإسكندرية 358.5 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 358.5 علوم حلوان رياضة 358.0 علوم طنطا رياضة 358.0 معهد فني صحي رياضه بور سعيد 358.0 معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 358.0 تربية نوعية الزقا زيق 358.0 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 357.5 علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 357.5 فني تمريض سوهاج 357.5 فني تمريض بني سويف 357.5 تربية (طفولة) طنطا 357.0 علوم بنها رياضة 357.0 معهد فني صحي رياضه بنى سويف 357.0 فني تمريض جنوب الوادي 356.5 تربية طفولة مبكرة المنوفية 356.5 تربية (طفولة) كفر الشيخ 356.5 تربية طفولة مبكرة المنصورة 356.0 علوم الفيوم رياضة 356.0 ك.ت. فني منشآت بحريه بور سعيد 356.0 فني تمريض أسيوط 355.5 فني تمريض الفيوم 355.5 تجارة الإسكندرية 355.5 معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 355.5 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 355.5 تجارة بني سويف 355.0 علوم الزقا زيق رياضة 355.0 علوم بور سعيد رياضة 355.0 زراعة المنصورة 355.0 تربية أسيوط 355.0 تجارة دمنهور 354.0 علوم أسوان رياضة 354.0 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 354.0 علوم جنوب الوادي رياضة 353.5 علوم بنات عين شمس رياضة 353.5 زراعة دمياط 353.5 تربية نوعية طنطا 353.5 علوم السويس رياضة 353.5 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الزقا زيق 353.0 معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 353.0 علوم أسيوط رياضة 352.5 علوم بني سويف رياضة 352.5 زراعة الإسكندرية بسابا باشا 352.5 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 352.5 تربية السويس 352.5 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 352.0 علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 352.0 علوم دمياط رياضة 352.0 علوم المنيا رياضة 351.5 تجارة القاهرة 351.5 تربية طنطا رياضة 351.5 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 351.0 علوم سوهاج رياضة 351.0 علوم العريش رياضة 351.0 علوم الوادي الجديد رياضة 351.0 تجارة و إدارة أعمال حلوان 351.0 تجارة أسيوط 350.5 معهد فني صحي رياضه بنها 350.5 تربية الزقا زيق رياضة 350.0 تجارة بور سعيد 350.0 زراعة القاهرة رياضة 350.0 زراعة الإسكندرية رياضة 349.5 تجارة طنطا 349.5 إعلام بني سويف رياضة 349.5 زراعة عين شمس رياضة 349.0 زراعة دمياط رياضة 348.5 تربية عين شمس رياضة 348.5 تجارة عين شمس 348.0 أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 348.0 العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 348.0 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 348.0 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 348.0 معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 347.5 معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 347.5 تربية بور سعيد رياضة 347.0 زراعة طنطا 347.0 المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 346.5 السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 346.5 تربية الفيوم رياضة 346.0 تجارة بنها 346.0 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 346.0 تربية نوعية المنيا 346.0 معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 345.5 تربية الإسكندرية رياضة 345.5 تجارة السويس 345.5 تجارة العريش 345.0 ك.ت. فني للبصريات أبو الريش السيدة زينب 344.5 تربية حلوان رياضة 343.5 تجارة المنوفية بشبين الكوم 343.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 343.0 تربية جنوب الوادي الغردقة 342.5 حقوق المنيا 342.0 زراعة كفر الشيخ 342.0 معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات 342.0 تربية نوعية كفر الشيخ 341.5 تربية نوعية الإسكندرية 341.5 تربية طفولة مبكرة أسيوط 341.0 تجارة مدينة السادات 341.0 معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 341.0 معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا سموحة بمصروفات 340.5 معهد فني صحي رياضه إسماعيلية 340.5 تربية المنصورة رياضة 340.5 تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 340.5 تربية (طفولة) دمنهور 340.0 ع.هندسة وتكنو العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي 339.5 إعلام جنوب الوادي رياضة 339.5 زراعة المنصورة رياضة 339.5 زراعة كفر الشيخ رياضة 339.0 معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 339.0 فني صحي جنوب الوادي رياضة 339.0 زراعة المنوفية بشبين الكوم 338.5 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 338.5 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 338.0 تربية (طفولة) الإسكندرية 337.5 آداب القاهرة 337.5 معهد عالي فنون تطبيقيه 6 أكتوبر 337.5 تربية بنها رياضة 337.0 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 337.0 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 336.7 تربية طفولة مبكرة المنيا 336.5 زراعة بنها بمشتهر 336.5 الإهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر 336.0 تربية طفولة مبكرة دمنهور 335.5 الزراعة البيئية و الحيوية و التصنيع الغذائي بني سويف 335.5 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 335.5 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 335.5 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 335.5 تجارة انتساب موجه المنصورة 335.5 معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 334.5 تجارة انتساب موجه الإسكندرية 333.5 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 333.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 333.5 معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات 333.5 زراعة الزقا زيق 333.0 تكنولوجيا وتنمية الزقا زيق علوم مالية و إدارية 333.0 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 333.0 سياحة وفنادق الإسكندرية 332.5 تربية دمنهور رياضة 332.0 عالي هندسة بلبيس 332.0 الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 331.5 القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 331.5 المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادي النيل 331.5 معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات 331.0 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 330.5 زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 330.5 زراعة الفيوم 330.5 معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 330.5 المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس 329.5 تجارة انتساب موجه دمياط 329.5 تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 329.0 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329.0 تربية مدينة السادات رياضة 328.5 معهد فني صحي رياضه سوهاج 328.5 تجارة انتساب موجه الزقا زيق 328.5 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 328.0 المعهد العالي للهندسة بالمنيا 328.0 معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328.0 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة – الدقهلية 328.0 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 328.0 المعهد الكندي العالي للهندسة 6 أكتوبر 328.0 عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 328.0 الأكاديمية الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات 328.0 معهد الوادي العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 328.0 معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 328.0 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 328.0 معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه 328.0 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 328.0 معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا المقطم 328.0 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 328.0 معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 328.0 التعليم الصناعي حلوان 327.5 تربية بنات عين شمس رياضة 327.0 زراعة الزقا زيق رياضة 327.0 تربية طفولة مبكرة الفيوم 327.0 العلوم الزراعية البيئية العريش 326.5 معهد فني صحي رياضه أسوان 326.0 تربية طفولة مبكرة بني سويف 326.0 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 325.5 تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 325.5 إعلام جنوب الوادي 325.0 تربية نوعية المنصورة 325.0 زراعة الفيوم رياضة 324.5 زراعة المنيا 324.0 زراعة جنوب الوادي 324.0 معهد فني صحي رياضه امبابة 324.0 أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 324.0 تربية رياضية بنين دمياط 323.5 تربية طفولة مبكرة القاهرة 323.5 زراعة مطروح بفوكه 323.5 زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 323.0 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 322.5 تربية طفولة مبكرة مطروح 322.0 تربية نوعية أسيوط 322.0 إعلام بني سويف 322.0 فني تمريض أسوان 321.5 تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 321.5 زراعة بنها رياضة بمشتهر 321.5 تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 321.0 آداب المنصورة 321.0 دار العلوم القاهرة 320.5 معهد فني صحي رياضه أسيوط 320.5 المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 320.5 زراعة سوهاج 320.5 زراعة و موارد طبيعية أسوان 320.5 تجارة انتساب موجه أسوان 320.0 زراعة الوادي الجديد 320.0 زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 320.0 زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 320.0 التعليم الصناعي السويس 320.0 تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 320.0 التعليم الصناعي سوهاج 320.0 تربية المنيا رياضة 320.0 زراعة أسيوط 320.0 التعليم الصناعي بني سويف 320.0 آداب بنها 318.5 تجارة انتساب موجه دمنهور 317.0 آداب الزقا زيق 316.5 تجارة انتساب موجه القاهرة 315.5 تربية نوعية موسيقية دمياط 315.0 تربية (طفولة) عين شمس 315.0 آداب عين شمس 314.0 الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 314.0 تربية أسوان 313.5 تربية (طفولة) جنوب الوادي 313.5 تربية جنوب الوادي رياضة 313.0 تجارة انتساب موجه عين شمس 312.0 تجارة انتساب موجه طنطا 311.5 تربية الوادي الجديد 311.5 آداب الإسكندرية 310.0 حقوق سوهاج 309.5 تربية (طفولة) سوهاج 309.5 تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 309.5 تجارة انتساب موجه بنها 308.0 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 308.0 ك.ت. فني ري وصرف ومساحه اسيوط 308.0 تجارة انتساب موجه سوهاج 307.0 ك.ت. فني ري وصرف ومساحه قنا 307.0 تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 306.0 تربية نوعية جنوب الوادي 306.0 آداب الفيوم 305.5 تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 305.2 تجارة انتساب موجه أسيوط 304.5 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 304.5 تربية بني سويف رياضة 304.5 المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 304.0 تجارة انتساب موجه بني سويف 304.0 تجارة انتساب موجه بور سعيد 304.0 معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات 303.5 تجارة انتساب موجه السويس 303.0 تربية السويس رياضة 303.0 تربية كفر الشيخ رياضة 303.0 تجارة انتساب موجه مدينة السادات 303.0 فني تمريض القاهرة 303.0 تجارة انتساب موجه العريش 302.5 تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 302.0 الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب 301.5 آداب المنوفية بشبين الكوم 301.5 تربية رياضية بنات العريش 301.2 آداب حلوان 301.0 آداب طنطا 299.5 حقوق الفيوم 299.0 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 298.5 ك.ت. فني ري وصرف ومساحه المطرية 298.5 آداب بور سعيد 297.5 فني تمريض حلوان 296.5 تربية نوعية فنية دمياط 296.5 آداب كفر الشيخ 296.5 تربية نوعية الفيوم 296.5 آداب دمنهور 296.0 فني تمريض أورام القاهرة 296.0 سياحة وفنادق المنيا 296.0 حقوق دمياط 295.0 سياحة وفنادق مطروح 295.0 تكنولوجيا وتنمية الزقا زيق علوم زراعية 294.0 آداب و علوم إنسانية السويس 292.0 معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادي بمصروفات 291.9 تربية نوعية مطروح 290.5 تربية فنية المنيا 290.0 آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 290.0 آداب جنوب الوادي 290.0 تربية نوعية القاهرة 290.0 تربية أسيوط رياضة 289.5 حقوق جنوب الوادي 289.5 تربية (طفولة) السويس 289.5 آداب انتساب موجه القاهرة 288.5 المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية 288.0 آداب بني سويف 288.0 فني تمريض عين شمس 288.0 آداب أسوان 288.0 العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر 287.5 حقوق بني سويف 287.5 سياحة وفنادق حلوان المنيل 287.5 آداب انتساب موجه الإسكندرية 287.0 آداب انتساب موجه المنصورة 286.0 سياحة وفنادق المنصورة 286.0 آداب بنات عين شمس 286.0 آداب دمياط 285.5 تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 284.5 دار العلوم انتساب موجه القاهرة 284.5 آداب انتساب موجه عين شمس 284.5 تربية رياضية بنين بور سعيد 284.0 آداب أسيوط 283.5 حقوق أسوان 283.5 آداب العريش 283.0 آداب انتساب موجه بنها 282.5 آداب المنيا 282.5 فني تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 281.5 آداب الوادي الجديد 281.0 آداب انتساب موجه الزقا زيق 281.0 معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات 280.5 المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية 280.5 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب 280.0 تربية رياضية بنين مطروح 279.5 آداب سوهاج 279.0 آداب انتساب موجه حلوان 277.5 ك.ت. فني صناعي الصحافة 276.5 حقوق القاهرة 276.5 حقوق أسيوط 275.5 آداب انتساب موجه دمنهور 275.5 القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع أول 275.5 حقوق عين شمس 273.0 أقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 272.5 معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سفارة بمصروفات 272.5 تربية نوعية بنها 272.5 آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 272.0 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 272.0 آداب انتساب موجه كفر الشيخ 272.0 آداب انتساب موجه الفيوم 271.5 أقتصاد منزلي بنات عين شمس 271.5 حقوق الإسكندرية 271.0 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 271.0 دار العلوم الفيوم 271.0 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 271.0 آداب انتساب موجه طنطا 271.0 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 270.0 آداب انتساب موجه بور سعيد 270.0 سياحه وفنادق الأقصر 270.0 تربية نوعية موسيقية بور سعيد 270.0 تربية نوعية عين شمس 270.0 تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 270.0 تربية نوعية موسيقية طنطا 269.5 تربية نوعية فنية طنطا 269.0 تربية سوهاج رياضة 269.0 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 269.0 آداب انتساب موجه جنوب الوادي 269.0 (المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة إنجليزي 268.5 تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 268.5 العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس 268.5 آداب انتساب موجه أسوان 268.5 حقوق انتساب موجه سوهاج 267.5 تربية نوعية فنية أسيوط 267.0 آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 267.0 مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 267.0 حقوق حلوان 266.5 آداب انتساب موجه دمياط 266.0 خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 265.5 الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 265.5 حقوق بور سعيد 265.5 آداب وعلوم إنسانيه انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 265.5 آداب انتساب موجه بني سويف 265.0 تربية دمياط 265.0 آداب انتساب موجه أسيوط 264.5 دار العلوم انتساب موجه الفيوم 264.5 السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 264.0 آداب انتساب موجه العريش 264.0 عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ 264.0 حقوق الزقا زيق 264.0 آداب انتساب موجه المنيا 263.0 تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة 263.0 تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة 262.5 حقوق بنها 262.5 تربية نوعية موسيقية المنيا 262.5 تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 262.0 آداب انتساب موجه الوادي الجديد 262.0 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 261.5 آداب انتساب موجه سوهاج 260.5 حقوق طنطا 260.0 تربية نوعية فنية مطروح 259.5 سياحة وفنادق الفيوم 259.0 تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 259.0 دار العلوم أسوان 258.0 تربية نوعية فنية الإسكندرية 258.0 تربية شعبة تربية فنية السويس 258.0 حقوق انتساب موجه القاهرة 257.5 تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 257.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 257.5 فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 257.2 حقوق انتساب موجه بني سويف 257.0 سياحة وفنادق بني سويف 256.5 تربية نوعية فنية الزقا زيق 255.5 حقوق المنوفية بشبين الكوم 255.5 تربية نوعية فنية كفر الشيخ 255.0 حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 255.0 حقوق المنصورة 254.5 تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 254.5 تربية رياضية بنات الوادي الجديد 254.5 حقوق انتساب موجه عين شمس 254.0 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 254.0 سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 254.0 تربية نوعية موسيقية عين شمس 254.0 تربية نوعية أسوان 254.0 تربية دمياط رياضة 254.0 تربية رياضية بنين الإسكندرية 254.0 تربية (طفولة) أسوان 253.5 أقتصاد منزلي حلوان 253.5 دار العلوم المنيا 253.5 حقوق انتساب موجه أسوان 251.5 حقوق انتساب موجه حلوان 251.5 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 251.0 تربية نوعية فنية الفيوم 250.5 حقوق مدينة السادات 250.5 العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 250.5 أقتصاد منزلي العريش 250.0 دار العلوم انتساب موجه أسوان 250.0 خدمة اجتماعية حلوان 250.0 تربية رياضية بنين الفيوم 249.5 حقوق انتساب موجه الإسكندرية 249.5 حقوق انتساب موجه أسيوط 249.0 تربية نوعية المنوفية بأشمون 249.0 تربية فنية حلوان بالزمالك 249.0 تربية نوعية فنية القاهرة 248.5 تربية أسوان رياضة 248.5 تربية رياضية بنين جنوب الوادي 248.5 التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 248.0 حقوق انتساب موجه بنها 247.5 دار العلوم انتساب موجه المنيا 247.5 تربية الوادي الجديد رياضة 247.0 تربية نوعية موسيقية الزقا زيق 247.0 خدمة اجتماعية أسيوط 246.5 الفني الصناعي للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 245.5 تربية نوعية موسيقية أسيوط 245.5 حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 245.0 حقوق انتساب موجه الزقا زيق 244.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 244.5 تربية نوعية المنصورة بميت غمر 244.0 خدمة اجتماعية الفيوم 243.5 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 243.0 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 243.0 تربية رياضية بنين بنها 242.5 حقوق انتساب موجه طنطا 242.0 تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 242.0 خدمة اجتماعية أسوان 242.0 أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 241.0 ك.ت. فني صناعي بنها 241.0 حقوق انتساب موجه مدينة السادات 241.0 المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر 241.0 حقوق انتساب موجه المنصورة 240.5 معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (الدراسة للعام الدراسي 2019-2020 بالمقر البديل بالإسماعيلية) 240.5 تربية نوعية فنية بنها 240.4 الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة 240.0 تربية رياضية بنين أسيوط 240.0 تربية نوعية بور سعيد 239.5 تربية نوعية دمياط 239.5 تربية رياضية بنات الإسكندرية 239.0 معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة محاسبة بدمياط 239.0 سياحة وفنادق مدينة السادات 238.5 معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمة بمصروفات 238.0 تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 238.0 تربية نوعية فنية عين شمس 238.0 ك.ت. فني صناعي المطرية 238.0 تربية (طفولة) العريش 236.5 تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 236.5 الفني التجاري بالروضة 236.5 الفني التجاري بالمحلة الكبرى 236.0 معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال 236.0 تربية العريش رياضة 236.0 تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 236.0 تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 235.5 الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية 235.5 تربية العريش 235.5 تربية (تعليم ابتدائي) العريش 235.5 تربية رياضية بنات أسيوط 235.5 تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 235.0 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 234.5 تربية رياضية بنين أسوان 234.5 تربية رياضية بنات مدينة السادات 234.5 تربية نوعية موسيقية القاهرة 233.5 تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 233.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية أسوان 233.0 ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 232.5 معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة نظم ومعلومات إداريه بدمياط 232.0 خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 232.0 ع.كندى تكنو.إعلام ت.خامس 231.5 الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) 231.5 تربية (طفولة) الوادي الجديد 231.5 تربية نوعية موسيقية المنصورة 231.0 تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 231.0 تربية رياضية بنين العريش 230.7 الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر 230.5 العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 229.0 تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 228.5 الفني التجاري بشبرا 228.5 ك.ت. فني صناعي بئر العبد شمال سيناء 227.7 العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 227.5 أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي 227.5 تربية رياضية بنات الفيوم 227.0 تربية نوعية موسيقية مطروح 227.0 الفني التجاري بالعريش 226.7 تربية نوعية فنية بور سعيد 226.5 الفني لترميم الآثار بالأقصر 226.0 معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة 225.5 مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 225.5 تربية رياضية بنات بني سويف 225.5 تربية نوعية موسيقية المنوفية 225.5 معهد العباسية للحاسبات الألية والعلوم التجارية – ش محاسبة 225.0 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 225.0 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 225.0 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 225.0 تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 225.0 خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 224.5 العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 224.5 تربية رياضية بنين كفر الشيخ 224.0 تربية نوعية فنية المنصورة 223.5 المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 223.5 ع.دولي إعلام مدينة الشروق 223.0 معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات 223.0 تربية نوعية فنية أسوان 223.0 ك.ت. فني صناعي بور سعيد 223.0 رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 222.5 ش.مطاعم فني سياحة قنا 222.5 الفني للفنادق المطرية 222.0 العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 221.6 معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إداريه (الدراسة للعام الدراسي 2019-2020 بالمقر البديل بالإسماعيلية) 221.6 معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 221.5 تربية رياضية بنين المنصورة 221.0 العالي للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 221.0 معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (الدراسة للعام الدراسي 2019-2020 بالمقر البديل بالإسماعيلية) 220.5 العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 220.5 المعهد العالي للغات بالمنصورة 220.5 تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 220.0 تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 220.0 الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إداريه (شعبة نظم) بالمقطم 220.0 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 220.0 الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 219.5 معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 219.5 المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 219.0 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش إدارة أعمال 219.0 العالي للغات 6 أكتوبر 218.5 العالي للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 218.5 المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 218.5 تربية رياضية بنين الوادي الجديد 218.0 تربية نوعية موسيقية بنها 218.0 ش.مطاعم فني سياحة مطريه 218.0 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 218.0 تربية رياضية بنات المنصورة 217.5 العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 217.5 الفني التجاري قويسنا 217.5 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 217.0 العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 217.0 معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات 217.0 العالي سياحه وفنادق 6 أكتوبر 216.5 العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 216.5 العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 216.5 تربية رياضية بنات بور سعيد 216.5 عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط إسكندرية 216.5 معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه 216.0 ك.ت. فني صناعى قويسنا 216.0 تربية رياضية بنين مدينة السادات 216.0 معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة التجارة الخارجية بدمياط 216.0 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 215.5 الجزيرة العالي للاتصال والإعلام المقطم 215.5 الفراعنة العالي إدارة أعمال 215.5 معهد المنيا العالي للغات 215.5 الفني التجاري ببور سعيد 215.5 معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة شبرا الخيمة 215.0 تربية رياضية بنات جنوب الوادي 215.0 تربية نوعية موسيقية أسوان 215.0 تربية نوعية فنية جنوب الوادي 215.0 عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية 215.0 القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول 214.5 المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 214.5 الفني التجاري بالمنصورة 214.5 الفني التجاري بقنا 214.5 المعهد العالي للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 214.0 المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 214.0 المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 214.0 تربية رياضية بنات كفر الشيخ 213.8 العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر 213.5 الفني التجاري الزقازيق 213.0 معهد عالي خدمه اجتماعيه بكفر صقر شرقية 213.0 المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 213.0 الفني للفنادق قنا 213.0 معهد عالي خدمه اجتماعيه كفر الشيخ بمصروفات 213.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات 213.0 تربية رياضية بنات الزقا زيق 212.5 العالي سياحة وفنادق الغردقة 212.5 المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 212.5 تربية رياضية بنات طنطا 212.5 تربية موسيقية حلوان 212.5 القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 212.0 ك.ت. فني صناعي أسوان 212.0 معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات 212.0 ش.مطاعم فني سياحة إسكندرية 212.0 الفني التجاري بدمياط 212.0 تربية رياضية بنات سوهاج 212.0 المعهد العالي للغات أسوان 211.5 العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 211.5 العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 211.5 تربية رياضية بنين حلوان 211.5 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 211.0 الفني للفنادق الإسكندرية 211.0 العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 211.0 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الألي بالتجمع الأول (شعبة التسويق) 210.5 العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط 210.5 المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة 210.5 عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 210.5 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الألي بالتجمع الأول (شعبة نظم) 210.0 العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 210.0 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الألية ش(مالية) 210.0 ك.ت. فني صناعي سوهاج 210.0 عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 210.0 تربية رياضية بنات أسوان 210.0 الفني التجاري بالإسكندرية 210.0 الفني التجاري بطنطا 210.0 ك.ت. فني صناعي المحلة الكبرى 210.0 سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 210.0 تربية رياضية بنات المنيا 210.0 معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (إدرة أعمال) 209.9 العالي خدمه اجتماعيه المنصورة 209.5 الفني التجاري ببنها 209.5 العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 209.5 العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 209.5 العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالإسكندرية 209.5 المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج 209.5 معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 209.5 العالي للغات بمصر جديده 209.5 المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 209.0 العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 209.0 العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 209.0 العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 209.0 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 209.0 العالي الفندقي بالأقصر إيجوث 208.5 العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث 208.5 الفني التجاري أسيوط 208.5 طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي 208.5 ك.ت. فني صناعي إسكندرية 208.5 طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 208.5 المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة 208.5 معهد عالي خدمه اجتماعيه إسكندرية بمصروفات 208.5 المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة) 208.5 العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 208.0 تربية رياضية بنين المنيا 208.0 العالي ترميم الآثار بأبي قير 208.0 تربية رياضية بنين الزقا زيق 208.0 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 208.0 طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 208.0 القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 208.0 تربية رياضية بنين طنطا 207.5 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 207.5 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إداره 207.5 الفني التجاري أسوان 207.5 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 207.5 الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 207.5 العالي خدمه اجتماعيه بنها 207.5 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال 207.5 عالي خدمه اجتماعيه أسوان فرع قنا 207.0 معهد عالي خدمه اجتماعيه القاهرة بمصروفات 207.0 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 207.0 معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(إدارة – محاسبة – تجارة خارجية) 207.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية بالإسكندرية طالبات 207.0 تربية رياضية بنين سوهاج 207.0 عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 207.0 تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 207.0 الفني التجاري بسوهاج 207.0 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 207.0 العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر 207.0 عالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 207.0 معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 206.5 العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 206.5 طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية 206.5 ك.ت. فني صناعي الزقا زيق 206.5 ك.ت. فني صناعي نجع حمادي بنين 206.5 المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف 206.5 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 206.5 العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 206.5 ك.ت. فني صناعي قنا 206.5 سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 206.5 التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 206.1 الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة 206.0 الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 206.0 العالي خدمه اجتماعيه أسوان 206.0 الفني التجاري بدمنهور 206.0 الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 205.5 معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 205.5 معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إداريه شبرا الخيمة 205.5 معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 205.5 المعهد العالي للعلوم الإدارية العباسة – الشرقية 205.5 العالي خدمه اجتماعيه بور سعيد 205.5 معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 205.5 معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 205.5 معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 205.5 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 205.5 الفني للفنادق بور سعيد 205.0 تربية رياضية بنين بني سويف 205.0 العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 205.0 معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 205.0 معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة 205.0 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الألي بالتجمع الأول (شعبة إدارة) 205.0 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال 205.0 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الألية ش(نظم معلومات) 205.0 معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 205.0 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 205.0 ك.ت. فني صناعي شبرا 205.0 العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 205.0 العالي حاسبات و نظم تجمع أول 205.0 العالي خدمه اجتماعيه 6 أكتوبر 205.0 معهد أكتوبر العالي للاقتصاد 205.0 الفني التجاري ببنى سويف 205.0 نظم معلومات إداريه قطاميه 205.0