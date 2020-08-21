استقبل تردد قناة اليرموك الجديد بتقنية Yarmouk TV الناقلة مسلسل المؤسس عثمان غازي “أغسطس 2020” بعد تعديلها على النايل سات

تردد قناة اليرموك الفضائية 2020 Yarmouk TV الجديد 2020 بعد التعديل الأخير والتي قامت مؤخراً بنقل المسلسل التركي التاريخي مسلسل قيامة المؤسس عثمان والعديد من الأعمال الدرامية المتميزة، فالتردد بعد التعديل هو نفس التردد ولكن بتقنية اتش دي HD عالية الجودة، وهذا يتطلب من متابعي ومشاهدي القناة توفر جهاز استقبال وشاشة عرض تدعم تقنية HD، ويمكن من خلال هذا التقرير التعرف على مواعيد عرض الأعمال الدرامية الأخرى.

أما عن قناة اليرموك الفضائية 2020 Yarmouk TV فهي من القنوات التي تبث محتواها من المملكة الأردنية، ونالت القناة شهرة كبيرة ببثها لمسلسل قيامة ارطغرل خاصة الجزء الخامس من المسلسل ذو الأحداث المثيرة، ويمكن مشاهدة القناة بالتقنية الجديدة في جميع البلدان العربية بجودة مشاهدة فائقة بدون انقطاع أو تشوبش.

تردد قناة اليرموك الجديد بتقنية “HD” عالية الجودة Yarmouk TV 2020

تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV 2020عبر القمر النايل سات

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي 4/3

أهم برامج قناة اليرموك Yarmouk TV

برنامج أستوديو اليرموك ويقدمه ينال فريحات

برنامج دين ودنيا يقدمه دكتور أحمد نوفل

برنامج الأوائل ويقدمه حسام عواد

برنامج بلدي ويطوف بالعديد من المدن العربي ليحكى تاريخها

برنامج بيتكم عامر

برنامج أرض الصوان

مسلسل قيامة المؤسس عثمان على قناة اليرموك Yarmouk TV

مشاهدة برنامج أستوديو اليرموك على قناة اليرموك

القنوات الناقلة مسلسل قيامة المؤسس عثمان غازي

وسنستعرض معكم من خلال هذا التقرير جميع ترددات القنوات التي تقوم بعرض المسلسل التركي التاريخي عثمان غازي، وذلك حتى يتمكن متابعي موقعنا “نبأ حصري” من مشاهدة المسلسل بكل سهولة ويسر.

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“#kurulusosman” على تردد قناة ATV التركية الجديد

القمر المدار التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة التشفير تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV HD الجديد

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي 4/3

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة اليرموك

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة مسلسل المؤسس عثمان على النايل سات

معامل التصحيح الاستقطاب التردد القمر الصناعي 5/6 عمودي 10922 النايل سات 5/6 عمودي 12130 ياه سات

موعد وتوقيتات عرض مسلسل المؤسس عثمان على تردد قناة الفجر الجزائرية

الخميس الساعة 21:00 بتوقيت الجزائر

الخميس الساعة 23:00 بتوقيت السعودية

الخميس الساعة 22:00 بتوقيت مصر والأردن وفلسطين وسوريا

الإعادة يوم الجمعة على قناة الفجر

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ونأمل أن نكون قد أعددنا هذا التقرير عن قناة اليرموك الفضائية وما تقدمه من أعمال درامية وبرامج بطريقة لائقة تليق بمتابعينا الكرام، كما نسعد بالتواصل معكم من خلال التعليقات على هذا التقرير لنجيب على جميع استفساراتكم، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.