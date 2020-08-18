متاح “tansiq.mod.gov.eg”رابط التقديم في الكليات العسكرية 2020 منظومـة التنسيـق الالكترونـي  وزارة الدفاع المصرية ومواعيد تقديم الطلبات

متاح رابط التقديم في الكليات العسكرية 2020 .. عبر منظومـة التنسيـق الالكترونـي وزارة الدفاع المصرية “tansiq.mod.gov.eg”، شهدت محركات البحث تساؤل الكثير من طلاب الثانوية العامة عن رابط التسجيل في الكليات العسكرية 2020، خاصة بعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2020 رسميًا والتي اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وأعلنها من قبل، رابط التقديم في الكليات العسكرية 2020 حيث يرغب العديد من الطلاب الالتحاق بالكليات العسكرية بعد إعلان القوات المسلحة المصرية عن فتحها باب التقديم لقبول دفعة جديدة من خريجي الثانوية العامة والدبلومات الفنية للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية للعام الدراسي الجديد 2020، رابط التقديم في الكليات العسكرية 2020 مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية وكانت وزارة الدفاع المصرية قد أعلنت عن طريقة تسجيل الطلاب في الكليات العسكرية، وهو ما سنوضح لكم في السطور التالية.

شغال رابط التقديم في الكليات العسكرية 2020

أوضحت وزارة الدفاع طريقة التسجيل في الكليات العسكرية 2020 عن طريق الدخول على الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات التالية:

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الدخول مباشرًا على موقع وزارة الدفاع المصرية “من هنا” البدء في ملء جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في البيانات الشخصية للطالب من الاسم والرقم القومي وبيانات الأب والأم وغيرهم من البيانات المطلوبة. وأخيرًا يتم الضغط على كلمة حفظ نهائي البيانات وطباعتها في حالة التمكن من ذلك.

شروط التقديم للكليات العسكرية 2020

كما أوضحت الوزارة عدد من الشروط التي يجب توافرها في الطالب المتقدم للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية المصرية 2020 والتي جاءت كالتالي:

ان يكون الطالب مصري الجنسية والأهلية. تقبل الوزارة خريجي الثانوية العامة للعام الحالي والعام السابق. أن يكون الطالب ذو حسن سير وسلوك وسمعه طيبة. عدم تسجيل الطالب في أي من قضايا الشرف أو الأمانة. أن لا يكون قد فصل من إحدى المدارس العسكرية من قبل. يجب أن لا يقل طول الطالب المتقدم للكليات الحربية عن 170 سم و158 سم للكلية الجوية.

طريقة التقديم الالكتروني للكليات العسكرية 2020 / الاوراق المطلوبة للتقديم في الكليات العسكرية 2020

تنسيق الكليات العسكرية 2020

بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 ومعرفة نسبة نجاح الطلاب فقد تم اعتماد تنسيق الكليات العسكرية للعام الدراسي الجديد والتي جاءت كالتالي:

70% فأكثر للكلية الحربية والبحرية.

85% كحد أدنى للقبول بكلية الدفاع الجوي.

65% للكليات الجوية.

95% لكلية الطلب العسكري.

92% للكلية الفنية العسكرية.