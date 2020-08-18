رابط absher الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بالمملكة السعودية عبر موقع أبشر “absher.sa”يبحث الكثير من مواطني المملكة السعودية والمقيمين بأراضيها عن رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة السعودية عبر موقع أبشر، حيث تقدم الحكومة السعودية لمواطنيها عدد من الخدمات الالكترونية من خلال نظام أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية.

خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تمكن الجميع من الاطلاع على مخالفاتهم التي سجلت سواء بعلمهم أو بدون علمهم، وقد حددت الحكومة عدد من المخالفات التي تؤدي إلى توقيع غرامات على المواطنين حال ارتكابها، لذلك سنقدم لكم في السطور التالية رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية، فتابعونا..

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يمكنكم التعرف على جميع المخالفات الخاصة بالمرور عن طريق الدخول المباشر على خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية ومنها ستجد خدمة الاستعلام عن تفاصيل جميع المخالفات بصورة الكترونية دون الحاجة للذهاب إلى أحد إدارات المرور المختلفة، كما يستطيع المواطن الاعتراض على المخالفة المروية التي قد سجلت عليه بشرط أن لا يمر على وقت تسجيل المخالفة أكثر من شهر وإلا لن يتم النظر في الاعتراض، كما لا يجوز تقديم الاعتراض على مخالفة تم دفعها بالفعل، علمًا بأن تقديم الاعتراض يكن لمرة واحدة فقط ولا يجوز تقديم اعتراض على نفس المخالفة أكثر من مرة.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

المخالفات المرورية بالمملكة السعودية

كما حددت الحكومة السعودية جداول المخالفات والتي تبدأ من 100 ريال وحتى 500 ريال كما تصل قيمة غرامة تجاوز السرعة المحددة إلى 2000 ريال سعودي، حيث قامت الحكومة بتقسيم المخالفات حسب قوة المخالفة والمبلغ الذي سيدفع مقابل هذه المخالفة وقد قسمت على ثلاثة فئات الأول من 100 إلى 150 ريال والثانية من 150 وحتى 300 ريال والأخيرة من 300 إلى 500 ريال، كما أعلنت الإدارة العامة للمرور مؤخرًا أن غرامة تجاوز السرعة بالطرق العامة أو الخاصة قد تصل إلى 2000 ريال سعودي.