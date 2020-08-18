معنا طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 MBC Dream .. ارقام الفائزين في مسابقة الحلم 2020 مع مصطفي الاغا 

هُنا طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 على قنوات MBC .. أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2020 مع مصطفي الاغا، حيث تعد طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 على قنوات MBC من أهم ما يشغل محركات البحث بصورة دائمة من قبل الآلاف من المواطنين الراغبين في الحصول على إحدى الجوائز النقدية القيمة التي تقدمها مسابقة الحلم أو دريم.

أصبحت مسابقة الحلم من أقوى وأهم المسابقات التي يحلم بها الآلاف بعد الإعلان عن سحوبات جوائز مسابقة دريم، وقد بلغت قيمة جائزة للمسابقة في هذا العام 3.5 مليون دولار أمريكي، على أن يتم الإعلان عن اسم الفائزين عبر برنامج صدى الملاعب على شاشة قنوات MBC مع الإعلامي مصطفى الأغا.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020

مسابقة الحلم للموسم الحالي 2020 حيث أعلنت شبكة قنوات MBC التلفزيونية عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 لهذا العام، وهي كعادتها في كل مرة فكل ما على المتسابقين وراغبين الدخول في السحب على الجوائز المالية التي تقدمها المسابقة ارسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو دريم على رقم البرنامج الخاص بكل دولة والذي أعلنه البرنامج، أو الاتصال المباشر عن الرقم المختصر، وقد أوضحت الشبكة ان مقدار جائزة الحلم لهذا العام 3.5 مليون دولار أمريكي يتم تقسيمهم على الفائزين كالتالي:

الجائزة الكبرى بقيمة مليون دولار أمريكي

سحوبات بقيمة 200 ألف دولار.

بعض السحوبات الصغيرة الأخرى بجوائز قيمتها 10 آلاف دولار أمريكي.

سحوبات أخرى متنوعة قيمة 100 ألف دولار.

الآغا يشرح مسابقة الحلم 2020

ارقام المشاركة في مسابقة الحلم 2020