استطلاع موعد اجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1442 هـ فى السعودية ومصر وباقي الدول العربية ..  بداية رأس السنة الهجرية الجديدة  غرة شهر محرم

استطلاع موعد راس السنة الهجرية الجديدة 1442 هـ فى الدول العربية المختلفة.. بداية أجازة رأس السنة الهجرية الجديدة غرة شهر محرم ، موعد اجازة راس السنة الهجرية فى الدول العربية المختلفة، شهدت محركات البحث في الساعات الماضية الكثير من التساؤلات حول موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442 في الدول العربية.

استطلاع هلال شهر محرم 1442| موعد رأس السنة الهجرية 1442 – 2020 في مصر والسعودية والدول العربية

حيث يستقبل العالم الإسلامي خلال أيام غرة شهر محرم المقبل والتي تبدأ معه أول أيام العام الهجري الجديد 1442، كل عام وانتم بخير، موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1442 هـ وقد أعلنت عدد من الدول العربية ومنهم مصر والسعودية والعراق وغيرهم عن موعد رأس السنة الهجرية والتي سنوضحها لكم في السطور التالية.

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موعد اجازة راس السنة الهجرية 1442

موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1442 هـ وفق الحسابات الفلكية الجارية فمن المقرر أن نستقبل يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 أول أيام شهر محرم 1442 وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال مساء يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس من قبل مراكز البحوث الفلكية المصرية والسعودية، موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1442 هـ وبذلك فقد أعلنت الحكومة السعودية والمصرية يوم الخميس الموافق 20 أغسطس إجازة رسمية في جميع القطاعات العامة والخاصة، كما تحرص بعض الدول العربية الأخرى على إعطاء هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة ومنهم دولة الإمارات والعراق والمغرب وغيرهم من الدول العربية.

موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1442 هـ

غرة محرم رأس 1442 السنة الهجرية الجديدة

يعد التقويم الهجري هو التقويم المستخدم في عدد من الدول العربية الإسلامية وعلى رأسهم السعودية ومصر وبدأ عدة في عام 622م وهي السنة التي هاجر بها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب والتي تعرف بالمدينة المنورة الآن لذلك قد أطلق عليه العام الهجرى وتم إحياء هذه الذكرى المباركة وتأسيس أول مجتمع مسلم في رأس السنة الهجرية، وترتبط بداية العام الهجري الجديد 1442 برؤية هلال شهر محرم وفق الحسابات الفلكية مساء يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس الجاري وهو آخر أيام شهر ذي الحجة 1441 الجاري، وبذلك سيكون يوم الخميس 20 أغسطس هو غرة محرم 1442 وأول أيام العام الهجري الجديد، وكل عام وانتم بخير.