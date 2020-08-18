تقرير شامل مصاريف الجامعات الخاصة 2020 2021 المعتمدة في مصر | تنسيق الكليات الخاصة 2020

الان مصاريف الجامعات الخاصة 2020 2021 المعتمدة في مصر | تنسيق الكليات الخاصة 2020 أعلنت نتائج الثانوية العامة 2020 حيث انهي الطلاب من الامتحانات وظهرت النتيجة الثانوية العامة بنسبة مرتفعة عن العام الماضي ، ومنذ هذه اللحظة ويبحث العديد من الطلاب على مصاريف الجامعات الخاصة، وقد تم الإعلان من قبل المجلس الاعلى للجامعات عن التنسيق الخاص بالجامعات الخاصة، والدرجات العامة للقبول بها، وذلك بالنسبة إلى العام الدراسي الجديد 2020/2021 المقرر أن يبدأ في اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر القادم، وذلك وفقا لما قد تم الإعلان عنه من قبل وزير التعليم العالي، ولذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا مصاريف الجامعات الخاصة في مصر لطلبة الثانوية العامة.

مصاريف الجامعات الخاصة 2020 2021

إن رئيس المجلس الاعلى للجامعات قد قام بالإعلان عن الحد الادني للقبول بالجامعات الخاصة المصرية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التنسيق الخاص بالجامعات خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020.

تنسيق الجامعات الأهلية 2020

أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أن يكون تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة أقل بنسبة 5% عن الجامعات الخاصة للعام الحالي 2020 بحيث يكون تنسيق القبول كالآتي:

الحد الأدنى للقبول 90% للطب البشرى 85% كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى 75% كلية الهندسة والطب البيطري 65 %كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب 55 %، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة .

مصاريف الجامعات الخاصة في مصر

إن لكل جامعة من الجامعات الخاصة يكون لها الاسعار الخاصة بها، وذلك ما يتم تحديده من قبل الجامعة، ولذلك سوف نقدم لكم المصاريف الخاصة بجامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

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مصاريف الكليات في جامعة 6 أكتوبر

مصاريف كلية التمريض بجامعة 6 اكتوبر هي 14500 جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة في جامعة 6 اكتوبر 46500 جنيه

مصاريف كلية الهندسة في جامعة 6 اكتوبر هي 36500 جنيه.

مصاريف كلية طب الاسنان في جامعة 6 اكتوبر 55000 جنيه.

المصاريف الجديدة للجامعات الخاصة |جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة 6 أكتوبر

مصاريف الكليات في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

بينما مصاريف كلية الطب البشري في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 72000 جنيه.

مصاريف كلية طب الاسنان في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 63000 جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 45000 جنيه.

مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات 21000 جنيه في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

مصاريف كلية اللغات والترجمة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 20000 جنيه.

مصاريف كلية الاثار والارشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 15000 جنيه.

مصاريف كلية التربية الخاصة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 14000 جنيه.

مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تبلغ 30 ألف جنيه.

أسعار ومصروفات جميع الجامعات الخاصة في مصر للعام 2020 – 2021

تنسيق الكليات الخاصة 2020

الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021