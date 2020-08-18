اعرف “تنسيق الجامعات الخاصة 2020” مصر عبر بوابة الحكومة المصرية |مصروفات الكليات والمعاهد الخاصة بتنسيق (2020-2021)

تنسيق الجامعات الخاصة 2020 في مصر عبر بوابة الحكومة المصرية |مصروفات الكليات والمعاهد الخاصة بتنسيق (2020-2021)، اعرف قواعد تنسيق الجامعات الخاصة 2020 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2020 كما تم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 في مؤتمر صحفي عقد داخل الوزارة، وبدأ جميع طلبة وطالبات الثانوية العامة البحث عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020.

ذكر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لفت إلى أن باب التقدم للجامعات سيتم إغلاقه مبدئيا يوم 5 سبتمبر المقبل، مشيرا أنه لأول مرة يكون هناك تنسيق إلكتروني للجامعات الخاصة.

تابع تنسيق الجامعات الخاصة 2020

تابع الحد الأدنى للقبول في الكليات التي تم وضعها عن طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتحديد مستقبلهم التعليمي والكليات الممكن الالتحاق بها حسب المجموع والشعبة والقدرات، ألف مبروك للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2020.

تنسيق الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2020\2021

تنسيق الجامعات الخاصة 2020

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على اشتراك الوزارة مع العديد من الجامعات العالمية الجديدة لتحقيق الاستفادة الكاملة وتطوير عملية التعليم الجامعي في مصر واكتساب الخبرات والمهارات الجديدة، وقد تم تحديد تنسيق جميع الكليات بالجامعات الخاصة الموجودة داخل الجمهورية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لهذا العام ويمكنكم الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية والذهاب إلى خدمات تنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة للإطلاع على تنسيق الجامعات الخاصة 2020 على أن يكون الحد الأدنى للقبول في بعض الكليات بالجامعات الخاصة كالتالي:

تنسيق كليات الطب البشرى خاص 95% تنسيق كليات طب الأسنان 90% تنسيق كليات علاج الطبيعي 90% تنسيق كليات الصيدلة 89.5% تنسيق كليات الهندسة 80% تنسيق كليات الفنون التطبيقية 70% تنسيق كليات العلوم الصحية التطبيقية 70% تنسيق كليات علوم الحاسب 70% تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 70% تنسيق باقي الكليات الغير مذكورة 55%

المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة

المستند الأصلي لشهادة الثانوية العامة.

أصل شهادة الميلاد.

6 صور شخصية للطالب.

اسعار و مصروفات جميع الجامعات الخاصة في مصر للعام 2020 – 2021

مصروفات الجامعة الخاصة للعام الجديد:

جامعة الأهرام الكندية 105 آلاف لكلية طب الفم والأسنان للطالب المصري (10 آلاف دولار للوافدين العرب والأجانب)

82 ألفا للصيدلة (8000 دولار للوافدين)

80 ألفا للعلاج الطبيعي (8000 دولار للوافدين)

53 ألفا للهندسة (5300 دولار للوافدين)

55 ألفا للتصميم والفنون الإبداعية (6000 دولار للوافدين)

48 ألفا لعلوم الحاسبات والمعلومات (4200 دولار للوافدين)

45 ألفا للإعلام باللغة الإنجليزية (4000 دولار للوافدين)

40 ألفا لإعلام عربي، و45 ألفا لإدارة الأعمال (4000 دولار للوافدين)

40 ألفا للغات والترجمة (3800 دولار للوافدين) الجامعة البريطانية كلية إدارة الأعمال، الاقتصاد والعلوم السياسية: 109,200 ألف جنيه

كلية الإعلام: 114,200 ألف جنيه

كلية طب الأسنان: 180,000 ألف جنيه

كلية الهندسة: 124,200ألف جنيه

كلية علوم الحاسب: 97,200 ألف جنيه

كلية التمريض: 33,700ألف جنيه

كلية الصيدلة: 105,000 آلاف جنيه

كلية القانون: 97,200 ألف جنيه

كلية الآداب والإنسانيات (علم النفس/إنجليزي/صيني): 97,200 ألف جنيه

كلية الطاقة والبيئة: 124,200 ألف جنيه الجامعة المصرية – الروسية Advertisements طب الفم والأسنان 57 ألف جنيه

الصيدلة 42 ألفا و500 جنيه

الهندسة 30 ألف جنيه

الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات 31 ألف جنيه جامعة النهضة كلية الطب 185 ألف جنيه

كلية الصيدلة 99 ألف جنيه

كلية طب الفم والأسنان 127 ألف جنيه

كلية الهندسة 58 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب 37ألفا و950 جنيها

كلية التسويق وإدراة الأعمال إنجليزي 37 ألفا و950 جنيها

كلية التسويق وإدارة الأعمال “عربي” 23 ألفا و900 جنيه

كلية الإعلام والعلاقات العامة 37 ألفا و950 جنيها

كلية العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه جامعة حورس بدمياط كلية طب الفم والأسنان 65 ألف جنيه

كلية الصيدلة 55 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 45 ألف جنيه

كلية الهندسة 34 ألف جنيه

كلية العلوم المالية والإدارية 25 ألف جنيه

الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات 31 ألف جنيه جامعة حورس بالإسكندرية كلية طب الفم والأسنان 125ألف جنيه

كلية الصيدلة 105 آلاف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه

كلية الصيدلة “هندسة”52 ألف جنيه

كلية العلوم المالية والإدارية 51ألفا و900 جنيه

كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية 38 ألفا و500 جنيه وللحاصلين على أقل من 70% تكون المصروفات 44500 ألف جنيه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية الطب بشري 85 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 63 ألف جنيه

كلية الصيدلة 52 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 45 ألف جنيه

كلية العلوم الطبية التطبيقية 16 ألف جنيه

كلية إدارة أعمال عربي 25 ألف جنيه

كلية إدارة أعمال (إنجليزي) 25 ألف جنيه

كلية تكنولوجيا ومعلومات 21 ألف جنيه

كلية لغات وترجمة إنجليزي 20 ألف جنيه

كلية آثار وإرشاد سياحي 15 ألف جنيه

كلية تربية خاصة 14 ألف جنيه الجامعة الألمانية بالقاهرة كليات الهندسة 68 ألفا و350 جنيها

كلية تكنولوجيا الإدارة 68 ألفا و350 جنيها

كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية 64 ألفا و750 جنيها

كلية الحقوق والدراسات القانونية 55 ألف جنيه

كلية العلوم التطبيقية والفنون 75 ألفا و250 جنيه جامعة سيناء كلية الصيدلة 68 ألف جنيه

كلية طيب الفم والأسنان 82 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 55 ألف جنيه

كلية الهندسة 43 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب 34 ألفا و500 جنيه

كلية إدارة الأعمال 34 ألفا و500 جنيه

كلية الإعلام 34 ألفا و500 جنيه جامعة 6 أكتوبر كلية الطب والجراحة 120 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه

كلية الصيدلة 75 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 61 ألف جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية قسم الاجهزة الطبية 35 ألف جنيه

التمريض 20 ألف جنيه الجامعة المصرية – الصينية كلية علاج طبيعي 68 ألف جنيه كلية هندسة 56 ألف جنيه كلية اقتصاد وتجارة دولية 42 ألف جنيه

الجامعات الخاصة المصرية

يقل تنسيق كليات الجامعات الخاصة بمصر عن تنسيق الجامعات الحكومية بنسبة تتراوح بين 3 إلى 6% حيث تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب غير الحاصلة على نسبة الالتحاق بالكليات الحكومية لأن يكون لهم الفرصة في الالتحاق بالكليات الراغبين الدراسة بها، كما تكون مصاريف الجامعات الخاصة في الأغلب أكثر بأضعاف من الجامعات الحكومية.