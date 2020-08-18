أسعار الكليات 2020.. تنسيق الجامعات الأهلية 2020 |المصاريف الجديدة للجامعات الخاصة |جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة 6 أكتوبر

-أسعار الكليات المصاريف الجديدة للجامعات الخاصة 2020 ، ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد فترة انتظار استمرت لمدة 10 أيام بعد انتهاء فترة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 – 2020، وبدء الكثير من طلبة وطالبات الثانوية العامة في البحث عن المصاريف الجديدة للجامعات الخاصة 2020، حيث شهدت المصروفات الدراسية صعود مفاجئ في بعض الكليات حيث تتراوح أسعار الكليات ما بين 14 ألف إلى 155 ألف في الجامعات الخاصة 2020، حيث يحرص الجميع على معرفة جميع مصروفات الكليات الخاصة في حالة عدم حصولهم على الحد الأدنى للالتحاق بالكليات الحكومية، و سنوضح لكم في السطور التالية المصاريف الجديدة للكليات.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لفت إلى أن باب التقدم للجامعات سيتم إغلاقه مبدئيا يوم 5 سبتمبر المقبل، مشيرا أنه لأول مرة يكون هناك تنسيق إلكتروني للجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات الأهلية 2020

أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أن يكون تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة أقل بنسبة 5% عن الجامعات الخاصة للعام الحالي 2020 بحيث يكون تنسيق القبول كالآتي:

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الحد الأدنى للقبول 90% للطب البشرى 85% كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى 75% كلية الهندسة والطب البيطري 65 %كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب 55 %، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة .

المصاريف الجديدة للجامعات الخاصة 2020

يزداد البحث في الفترة الحالية من قبل طلبة وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور عن مصاريف الجامعات الخاصة 2020 لتحديد اتجاههم ومعرفة الكلية التي سيلتحقون بها في حالة عدم حصولهم على التنسيق المناسب للجامعات الحكومية، ومن المتوقع أن يشهد تنسيق الثانوية العامة لهذا العام ارتفاع عن العام الماضي بسبب ارتفاع نسب نجاح الطلاب عن نسب نجاح العام الماضي وقد تم تحديد أسعار المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد في بعض الجامعات الخاصة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بمصر وجاءت المصاريف كالتالي:

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية الطب البشري 85 ألف جنيه طب الإسنان 63 ألف جنيه الصيدلة 52 ألف جنيه كلية العلاج الطبيعي 45 ألف جنيه كلية العلوم التطبيقية “تمريض” 16 ألف جنيه علوم طبية 29 ألف جنيه كلية الهندسة 41 ألف جنيه كلية تكنولوجيا المعلومات 21 ألف جنيه كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال 25 ألف جنيه “العربي والإنجليزي كلية الإدارة والاقتصاد 25 ألف جنيه “العربي والإنجليزي” كلية اللغات والترجمة 20 ألف جنيه كلية الآثار والإرشاد السياحي 15 ألف جنيه كلية التربية الخاصة 14 ألف جنيه مصاريف جامعة 6 أكتوبر كلية الطب والجراحة 120 ألف كلية العلاج الطبيعي 61 ألف كلية طب الأسنان 90 ألف كلية الهندسة 55 ألف كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 30 ألف كلية اللغات والترجمة “انجليزي” 27 ألف كلية اللغات والترجمة “لغة أخرى” 22 ألف كلية الإعلام 30 ألف مصروفات جامعة الأهرام الكندية كلية طب الفم والأسنان 105 ألف كلية الصيدلة 82 ألف كلية الهندسة 53 ألف كلية الإعلام شعبة انجليزية 65 ألف كلية الإعلام شعبة عربي صحافة 40 ألف كلية إدارة الأعمال 45 ألف كلية علوم الحاسب 48 ألف

مصاريف الجامعات الخاصة في مصر 2021/2020 والحد الأدنى للتقديم في الكليات الخاصة

الجامعات الخاصة 2020

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مؤشرات الحد الأدنى للقبول في الجامعات المصرية وفق نسب نجاح الطلاب في شهادة الثانوية العامة 2020 وحسب تنسيق الأعمال الماضية على أن يكون الحد الأدنى لكلية الطب 95% والأسنان والعلاج الطبيعي 90% والصيدلة 89.5 % كما جاء الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة 80% وبالنسبة لكليات الفنون التطبيقية وعلوم الحاسب فالحد الأدنى 70% وباقي الكليات جاء الحد الأدنى لها 55% ويمكنكم متابعة أخبار التنسيق من خلال موقع بوابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.