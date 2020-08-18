محدث.. رابط موقع التنسيق الإلكتروني الجديد | تنسيق المرحلة الأولى أدبي وعلمي للقبول بالكليات الحكومية المصرية لعام 2020 بوابة الحكومة المصرية

رابط موقع التنسيق الإلكتروني .. تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات الحكومية المصرية لعام 2020 بوابة الحكومة المصرية، تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات الحكومية المصرية لعام 2020، هو ما يبحث عنه آلاف الطلاب الناجحين بالثانوية العامة 2020، من فئة الطلاب الحاصلين على المجاميع العالية بالعام الدراسي 2020 عن بدء تنسيق المرحلة الأولى وتحديد الحد الأدني للقبول بتلك المرحلة الهامة، حيث تضم المرحلة الأولى جميع كليات القمة، الخاصة بكافة الشعب العلمية والأدبية، تلك الكليات التي يقع عليها أنظار جميع الطلاب المتفوقين، تابعونا حيث سوف نستمر في متابعة حصرية لكافة أخبار المرحلة الأولي منذ بدء انطلاقها حتى إعلان النتائج تابعونا.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني للدخول بالجامعات المصرية 2020

رابط موقع “التنسيق الإلكتروني” 2020 ذلك الموقع الإلكتروني الذي اتاحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الثانوية العامة للتسجيل إلكترونيا مجانا، لكافة طلاب الثانوية العامة بكل مراحل التنسيق للعام 2020، من منطلق حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يتم تنسيق إلكترونيا بمنتهى الشفافية والحيادية، دون تدخل بشري، من خلال الدخول إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

موعد بدء أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2020

تنسيق الثانوية العامة للقبول بالكليات 2020، يبدأ التقدم للمرحلة الأولى خلال الأيام المقبلة يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2020 حتى يوم 26 أغسطس 2020، حيث يستمر لمدة 5 أيام.

Advertisements

رسميا تنسيق الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة 2020 ادبي وعلمي

تعرف على:

تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2020

كما تم تشغيل خدمة التنسيق خلال معامل الحاسبات بمختلف الجامعات الحكومية المصرية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث من المتوقع أن يتم تسجيل رغبات الطلاب بمختلف المحافظات في كل مرحلة من مراحل التنسيق إلكترونيا لمدة 5 أيام متتالية، حتى يتاح للطلاب التقديم خلال هذه المدة برغباتهم وتسجيلها إلكترونيا.