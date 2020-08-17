ضبط إشارة تردد قناة dmc الجديد على القمر الصناعي النايل سات

يبحث متابعي قناة دي ام سي عن اجدد ترددات القناة، وذلك لمتابعة أحدث المسلسلات المتنوعة ما بين كوميدي ودرامي والبرامج الشَيقة والأفلام الحصرية،وتُعد قناة dmc من ضمن القنوات الجديدة التي ظهرت في الأونة الأخيرة واستطاعت أن تحقق نجاح باهر وتجذب عدد كبير من المشاهدين في العالم العربي بوجه عام والمجتمع المصري بوجه خاص.

قناة دي أم سي قناة مجانية غير مشفرة متاحة أمام الجميع، تُبث بجودة عالية جودة HD على مدار اليوم الكامل دون انقطاع، ولقد أصدر رجل الأعمال الشهير طارق إسماعيل صاحب باقة قنوات dmc تعليمات بعرض كل ما هو مفيد ويعود على المشاهد بالفائدة ومنع كل ما هو فاسد ومخالف للعادات والتقاليد المصرية، لذا نجحت القناة في دخول جميع البيوت المصرية ، وتحقيق نجاح منقطع النظير في فترة زمنية وجيزة.

تردد قناة dmc الجديدة لعام 2020 م

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11450

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معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معدل التصحيح 5/6

ومن أشهر البرامج التي تقدمها القناة برنامج صاحب السعادة الذي تقدمه الفنانة القديرة “إسعاد يونس” وهو برنامج ترفيهي اجتماعي حيث تستضيف الفنانة إسعاد يونس العديد من الفنانين واللاعبين وغيرهم وتقوم بمحاورتهم في أمور حياتهم ويعرض البرنامج أسبوعياً يومي الأثنين والثلاثاء الساعة الحادية عشر مساءا ولقد حقق البرنامج نجاح باهر وجذب عدد كبير من المتابعين بالإضافة لعدد كبير من البرامج الآخرى والمسلسلات مثل المسلسل الكوميدي شبر ميه بطولة الفنان أحمد السعدني ويعرض من يوم السبت حتى يوم الأربعاء.

يوجد باقة قنوات ل dmc فهناك قناة dmc للدراما وdmc للأطفال وdmc للأخبار وهذه القنوات جميعُها أستطاعت أن تجذب ملايين المشاهدين من العالم العربي والعالم المصري لتميزيها فيما تقدمه من محتوى هادف.