تردد قناة ذكريات السعودية على القمر الصناعي نايل سات 2020 لمتابعة المسلسلات القديمة

يزداد البحث عن تردد قناة ذكريات السعودية حيث أنها من القنوات الجديدة الكلاسيكية على الأقمار الصناعية والتي قد تم إطلاقها من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين في المملكة العربية السعودية، والمرة الأولى التي قد تم إطلاق القناة بها كان خلال شهر أبريل 2020 وقد عرض من خلال القناة العديد من الكلاسيكيات والبرامج القديمة المميزة التي نالت إعجاب الجماهير في المملكة.

تردد قناة ذكريات السعودية

والجدير بالذكر أن قناة ذكريات السعودية من القنوات الحديثة ولكنها مميزة يتم من خلالها إطلاق محتوى فريد ومتميز في نفس الوقت، وتعمل القناة علة نقل العديد من البرامج المميزة، إلى جانب المسلسلات القديمة المميزة التي حصلت على نسبة متابعة عالية، كما أن القناة تهتم بنقل التراث السعودي كما يجب أن يكون وفق العادات والتقاليد في المملكة.

وخلال المواسم الرسمية تعمل القناة على تقديم احتفالات لنشر البهجة بين الناس، ففي شهر رمضان الماضي وفي عيد الفطر أيضًا قد تم نقل المراسم الخاصة بالاحتفالات، بالإضافة إلى نقل مواعيد الصلاة باستمرار وغيرها من البرامج المفيدة والتي تنفع المواطنين في المملكة العربية السعودية.

قناة ذكريات السعودية التردد الجديد 2020

يمكن متابعة قناة ذكريات السعودية من خلال القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال التردد التالي:

تردد قناة ذكريات السعودية: 11747.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الترميز: 27500.

برامج قناة ذكريات السعودية

وبعد ضبط أجهزة الاستقبال على تردد قناة ذكريات السعودية على النايل سات تستطيع متابعة الكثير من المسلسلات القديمة كذلك البرامج وعلى رأسها برنامج بنك المعلومات وبرنامج حروف كما أن القناة تقوم بنقل برنامج الكاميرا الخفية وبرنامج الحصن وغيرها من البرامج التي تتناسب مع الجماهير العربية والجماهير الخليجية أيضًا، ومن أشهر المسلسلات التي نقلت من خلال القناة هو مسلسل سحور على مائدة الشعب وأيضًا مسلسل عائلة أبو رويشد ومسلسل الديرة نت.