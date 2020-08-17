اضبط جهازك لاستقبال إشارة التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت

قناة أون سبورت قناة فضائية متخصصة في البرامج الرياضية من اقوى قنوات الرياضة لأنها مميزة في تقديم البرامج الرياضية ومتابعة اهم المستجدات الرياضية المختلفة حول المباريات فتحظي بحب الكثير من عشاق الكرة المستديرة على شاشاتها سواء كانت المحلية أو العالمية قناة أون سبورت المسمى السابق لها بعد تغيير اسم القناة إلى قناة تايم سبورت والهدف من تحقيق هذه الخطوة الحصول على افضل واحسن مستوى متطور على الشاشة الرياضية تعد هذه القناه من افضل القنوات الرياضية في الشرق الأوسط حيث يتواجد فيها اقوي المحللين الرياضيين ونجوم الكورة والإعلاميين .

مميزات قناة أون تايم سبورت 2020

تعد قناة أون تايم سبورت من القنوات التي تحظي بنسبة مشاهدة عالية لأنها تمتلك حق بث الدوري المصري وتمتلك هذه القناة اهم الأهداف المميزة التي تتصدر القائمة من القنوات الرياضية .

– استحوذت قناة أون تايم سبورت على حق البث الخاص بمباريات نادي تشيلي.

– يتوافر لدى القناة مكتبة كبيرة تحتوي بداخلها على المباريات الهامة و بطولات الدوري المحلية والعالمية .

– تحصل قناة أون تايم سبورت على اعلى مشاهدة نتيجة اقوى التحاليل و التقارير والمعلومات الرياضية الهامة .

– تتميز القناة بتطوير مستواها وبرامجها تتغير حسب التغيرات المتاحة في الساحة الرياضية .

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اهم البرامج التي تعرضها القناة

– برنامج الدوري المصري.

– برنامج ملعب أون.

– برنامج العين الثالثة .

– برنامج ملاعب برنامج 180 ثانيه .

– برنامج ميديا أون .

– برنامج كل الملاعب .

– برنامج استاد مصر .

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الجديدة

يمكنك متابعة القنوات الرياضية على تردد نايل سات وعرب سات على النحو التالي على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 10853 معدل استقطاب راسي ومعدل الترميز 27500 و معدل تصحيح الخطأ 5/6 .

اهم الإنجازات والبطولات التي حصلت عليها قناة أون تايم سبورت

الانفراد في حق بث الدوري المصري و بطولة أفريفيا لكرة السلة الانفراد في بث العديد من المباريات منها مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك قامت بإذاعة حفل تكريم الكابتن محمد صلاح الحائز على جائزة افضل لاعب في أفريفيا مرتين على التوالي .