تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديدة لعام 2020 الناقلة للمباريات العالمية والأسيوية

قناة أبو ظبي الرياضية هي قناة من ضمن مجموعة قنوات أبو ظبي، ولقد عَلا شهرة قناة أبو ظبي الرياضية لبثها المباريات الدولية و العالمية و الأسيوية وأيضا الدوري الإماراتي الممتاز، تبث قناة أبو ظبي الرياضية عبر عدة أقمار صناعية مثل نايل سات، عرب سات، ياهوسات، هوت بيرد وغيرها وتُبث بجودة عالية جودة HD،SD حيث يكون البث بدون أي تشويش أو تقطيع.

قناة أبو ظبي الرياضية

قناة أبو ظبي الرياضية هي قناة إماراتية تابعة لدولة الإمارات تضم ثمان قنوات جميعهم يحملون اسم أبو ظبي الرياضية، خمس قنوات غير مشفرة مجانية ومتاحة أمام الجميع وثلاث قنوات مشفرة لابد من اشتراك شهري لمُشاهدتيها، قامت القناة بعدة تعديلات منها زيادة عدد محللين الأستوديو التحليلي الخاص بكل مباراة وخاصة مباريات كرة القدم وكل ذلك بهدف زيادة عدد متابعين القناة ولقد نجحت في ذلك.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

التردد 12467

معدل الترميز 27500

الاستقطاب H

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معدل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي عرب سات

التردد 11804

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 3/4

تقوم القناة ببث عدة مباريات منها المحلية والعربية وأهم تلك المباريات الدوري الإماراتي، كأس أمير الدولة، كأس الخليج ويصاحب بث المباريات الاستوديوهات التحليلية التي تقوم بتحليل تلك المباريات واداء اللاعبين ونتائج المباريات وكل ذلك كان له نتائجه في تكوين ملايين المتابعين للقناة.