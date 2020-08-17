استقبل تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد على النايل سات

اصبح تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد على النايل سات، من الترددات المهمة علي محرك البحث جوجل، لذلك سوف نضع بين أيديكم جميع الأرقام الصحيحة لاستقبال البث التلفزيوني الفضائي عبر القمر الصناعي المعروف بـ نيل سات، حيث تذيع هذه القناة العديد من المباريات العالمية والمحلية بشكل مجاني، حيث تعمل القناة علي مدار اليوم بدون توقف ولا تشويش، حيث يمكن التقاط تردد إشارة القناة بكل سهولة من خلال موقعنا الإخباري، الذي يوفر العديد من الخدمات لجميع مستخدميه، فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور القادمة.

تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد على النايل سات

نستعرض مع حضراتكم متابعي موقع اعرف نيوز التردد الجديد لقناة ليبيا الرياضية علي القمر الصناعي النايل سات، حيث سنضع لكم جميع الأرقام والقيم الصحيحة لكي تستطيعوا استقبال الإشارة المخصصة للتردد، عن طريق جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد الأخير هو 11766

معدل الترميز هو 27500

معامل ألاستقطاب هو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

عقب إدخال التردد الأجير للقناة يمكن متابعة جميع البطولات الرياضية سواء كانت الدولية أو المحلية بشكل مجاني، كل ذلك بتقنية الأس دي والتي تعمل علي العديد من أجهزة الاستقبال العادية، حيث يمكن تشغيل القناة بكل سهولة من خلال تردد قناة ليبيا الرياضية الموضح لكم بأعلاه، نتمنى لكم قضاء وقت ممتع أن شاء الله.