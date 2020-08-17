حصريا تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 نايل سات وعرب سات برامج قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة الجديدة بعدما أن أعلنت القناة نقل التردد الخاص بها علي تردد جديد ، مما جعل الكثير من الآباء يبحثون عن التردد الجديد للقناة حيث تعتبر واحدة من أفضل وأشهر قنوات الاطفال المميزة التي يحبها الأطفال ، لذلك نقدم لكم اليوم التردد الجديد الحصري لقناة طيور الجنة باشارة قوية لقمر النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

هنا من خلال هذا المقال الحصول علي تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2020 على النايل سات ، حيث أنها انقطعت قناة طيور الجنة لفترة طويلة عن الاذاعة الخاصة بها ولقد أعلنت بعد ذلك عن تردد جديد وقامت بالنقل منذ عدة أشهر قليلة، حيث تعتبر قناة طيور الجنة هي واحدة من أكبر قنوات الاطفال في الوطن العربي على التلفزيون واليوتيوب ولديها جماهيرية كبيرة فهي من سنوات طويلة تطلق الكثير من الاغاني وبرامج للأطفال سواء تعليمية أو ترفيهية مما جعلها القناة المفضلة للأطفال حتى يومنا هذا.

تردد قناة طيور الجنة 2020 علي النايل سات

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات :

التردد : 11315

ومعدل الاستقطاب : عمودي

ومعدل الترميز 27500

اتجاة القمر 4/3

تردد قناة طيور الجنة 2020 على العرب سات :

التردد : 11310.

معدل الترميز : 30000.

اتجاة القمر : 3/2.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة 2020

حيث حصلت قناة طيور الجنة على أكثر من 2 مليار مشاهدة على القناة الخاصة منذ إنشائها وهذا ما لم تحققة أي قناة أطفال أخرى حيث تعرض مجموعة مميزة من الأغاني والأفلام التعليمية القصيرة والأغاني التعليمية من البرامج المختلفة المميزة للأطفال لعمر الـ 5-7 أعوام ، وتم تأسيس قناة طيور الجنة منذ عام 2008 وحققت ضجة كبيرة في الوطن العربي منذ انطلاقها حتى الآن وأصبحت هي القناة الأولي والافضل .