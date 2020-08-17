احصل علي تردد قناة الأهلي الجديد HD عبر القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة وخاصة مشجعي النادي الأهلي عن التردد الجديد لقناة النادي الأهلي لمتابعة كافة المباريات والأخبار المتعلقة بنادي القرن، فقد شَهِدَ محرك البحث العالمي جوجل ضغط كبير من قِبل المهتمين بأخبار النادي ولاعبيه وأحدث التجديدات وخاصة بعد استئناف الدوري المصري المتوقف لعدد أشهر بسبب جائحة وباء كورونا المستجد .

وقد أُعلن موعد افتتاح القناة بعد الانتهاء من عملية التطوير في يوم الإثنين الماضي الموافق السادس والعشرون من شهر يوليو، وتعتبر شركة ” لايف ” هي الراعي الرسمي المسؤول عن عملية التطوير لقناة بمشاركة مع النادي الأهلي.

تردد قناة الأهلي الجديد HD عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد 12340

أفقي H

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معدل الترميز 27500

معامل الخطأ 3/4

أهم برامج قناة الأهلي الجديدة

تقدم قناة الأهلي العديد من البرامج الرياضية المتنوعة التي تحوز إعجاب الكثير من عاشقي الساحرة المستديرة والتي تشمل جميع الأذواق من تلك البرامج :

الأهلي اليوم ستاد الأهلي البيت الكبير الأهلي في الصحافة ملعب الأهلي ملك وكتابة ماتشات اللاعبين زمان النشرة الرياضية المصرية

طريقة ضبط تردد القناة

يمكن لكل مهتمي الكورة المصرية وأخبار النادي الأهلي وباحثي تردد قناة الأهلي الدخول على القمر الصناعي نايل سات والضغط على ضبط قناة ثم القيام بإدخال تردد القناة السابق ذكره وإدخال معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ وأخيرا الضغط على حفظ حتى يتم إدراج القناة ضمن قائمة القنوات التابع له.

تحديث : قناة النادي الأهلي قامت بإطلاق تكنولوجيا الواقع الافتراضي لكي يستمتع جميع جماهير النادي الأحمر من متابعة جميع البرامج الرياضية المتنوعة من داخل الاستوديوهات المتطورة التي أحدثت تطور كبير بالإعلامي الرياضي داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتميز هذا التغيير العديد من الأشياء التي نقلت نقلة فريدة في إمكانيات الديكورات الداخلية للاستوديوهات وكذلك خارطة البرامج ومقدمي الخدمة.