تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 على النايل سات بعد التحديث

تردد قناة توم وجيري 2020 على النايل سات بعد التغير الأخير، نتابع معكم احدث تردد لقناة توم وجيري والتي حققت نسب مشاهدة عالية في هذه الفترة نظراً للظروف التي تمر بها الدولة وأصبح الأطفال في حالة فراغ حيث توقف ممارسة الأنشطة في النوادي وغلق المولات ومحلات الألعاب لذا فهم يقضون وقت طويل أمام التلفاز والاستماع لمغامرات تومي وجيري الممتعة للغاية على مدار الـ 24 ساعة بدون توقف او تشويش.

التردد الجديد لقناة Tom & jerry

التردد الخاص بالقناة هو 11252 ومعامل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي وتمكنوا الآن من ضبط هذا التردد على الرسيفر الخاص بكم ومشاهدة المطاردات اللذيذة المضحكة بين القط توم والفأر جيري وقد حققت القناة بالفعل نسب مشاهدات عالية جداً خلال تلك الفترة وهذا يرجع إلى عرضها لأفلام كرتونية تجذب الأطفال بشدة وترسم الإبتسامة على وجوه أطفالنا وهي محببة أيضاً لدى الكبار.

قناة اطفال توم وجيري على جميع الأقمار الصناعية

قناة القط والفار تخصصت في تقديم الانشطة المميزة الخاصة بالأطفال حيث تهتم بعرض مجموعة مميزة جداً من المسابقات وبرامج المواهب وهي تناسب الأطفال من عمر سنة إلى ست سنوات وهي من أكثر القنوات التي تطمئن على اطفالك اثناء مشاهدة برامجها الهادفة حيث ان هناك بعض القنوات الاخرى التي تعرض محتويات غير مناسبة للأطفال تماما وهذا يستلزم متابعة شديدة من الاسرة أثناء مشاهدة مثل هذه القنوات.