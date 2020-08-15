معنا نتائج توجيهي الأردن 2020 على رابط “tawjihi.jo” باسم ورقم جلوس الطالب

إعلان نتيجة توجيهي الأردن الدور الأول 2020 ، يبحث عن استخراج نتائجها نحو 178 ألف طالب وطالبة دخلوا امتحانات التوجيهي لهذا العام، ولا يقتصر الأمر عليهم فقط بل تمتد دائرة الاهتمام لأولياء الأمور، الذين يريدوا الاطمئنان على مستقبل أبنائهم، فالمرحلة الثانوية هي مرحلة مصيرية في حياة الطالب يتحدد عليها مستقبله التعليمي الجامعي.

نتائج توجيهي الأردن 2020 أعلنها وزير التربية والتعليم الأردنية، وكانت نسبة النجاح 56.5% وبلغت نسبة الطلبة الأوائل للقسم العلمي بالتعليم العام والخاص 61% في الإناث، أما القسم الأدبي كانت نسبة النجاح 95%، ويتم الآن استخراج النتائج إلكترونياً عبر الرابط الموضح فيما يلي.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2020

الدخول على رابط “tawjihi.jo“.

كتابة الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على بحث لتظهر النتيجة.

أسماء أوائل توجيهي الأردن 2020

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية لعرض نتائج توجيهي 2020

تعمل وزارة التربية والتعليم الأردنية على توفير كافة الوسائل للتواصل مع الطلاب لمعرفة أهم الأخبار التي تخص العملية التعليمية، وخلال هذه الفترة يبحث الطلاب عن نتائج توجيهي 2020، وحرصاً من الوزارة فيمكن للطلاب معرفة النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة برقم الاكتتاب وبيانات الطالب، فهو أحد المواقع الرسمية لاستخراج نتيجة الشهادة الثانوية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

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إعلان نتيجة توجيهي الأردن

حالة من البحث المكثف لمعرفة موعد إعلان نتيجة توجيهي الأردن للعام الدراسي 2020، وذلك عقب انتهاء امتحانات الدور الأول التي أُجريت خلال شهر تموز الماضي 2020، حيث تداولت أخبار عن إعلان النتيجة فعلياً منذ أيام، ولكن تم تكذيبها بمعرفة وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، وقد تم فعلياً ظهور النتيجة صباح اليوم السبت 15 أغسطس ويتم استخراجها من خلال رابط نتائج توجيهي “توجيهي جو”.

نتائج توجيهي الأردن 2020

نتائج توجيهي الأردن من النتائج الهامة في حياة الطالب، فنجد الطالب الحاصل على شهادة الثانوية الأردنية يبحث عن مكانه في التعليم الجامعي، لأنها مرحلة سابقة على تحديد مستقبل الطالب جامعياً.

تعمل وزارة التربية والتعليم الأردنية على توفير أسهل وأبسط الطرق لاستخراج نتيجة توجيهي 2020، حيث يتم استخراجها بالطريق الإلكتروني لجميع الطلاب بمختلف مناطق المملكة، ويدخل الطالب بياناته سواء رقم الجلوس أو الاسم لتظهر النتائج فوراً.