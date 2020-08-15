إشارة بث تردد قناة أم بي سي MBC 4 الجديد “أغسطس 2020” على النايل سات .. عرب سات “أقوى البرامج والمسلسلات الأمريكية”

لا يزال تردد “تردد قناة أم بي سي MBC 4” يجد نصيب وافر من عمليات البحث، وذلك بفضل ما تقدمه قناة MBC4 من محتوى إعلامي غاية في التميز، حيث تذخر القناة بالعديد من البرامج التي لا تجد لها منافس أو نظير على القنوات الأخرى، لذلك فقد عقدنا العزم على إعداد هذا التقرير الخاص بتردد قناة أم بي سي 4 التابعة لشبكة قنوات MBC، حيث وجدنا بحث متعاظم ومتنامي معظم الأوقات على تردد قناة أم بي سي 4 على قمر نايل سات وكذلك على قمر عرب سات، ومن خلال هذا التقرير يمكن استقبال قناة أم بي سي 4 وذلك باتباع الجداول التفصلية التي يمكن من خلالها تحميل ترددات القناة بكل سهولة ويسر.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة إم بي سي MBC 4 هي قناة فضائية سعودية ننبع مجموعة قنوات MBC وتتميز القناة بكونها قناة مجانية مفتوحة، وتعد قناة MBC4 هي القناة صاحبة الريادة في المنطقة العربية المتخصصة في تقديم البرامج والأعمال الفنية الأمريكية، حيث تأسست القناة وتم انطلاق بثها عام 2005، أما عن المحتوى الإعلامي لقناة MBC4 فيتم تقديمه باللغة الإنجليزية مصحوب بترجمة للغة العربية، وتقوم القناة بعرض باقة من أشهر الأعمال والبرامج المسلسلات الترفيهية من الإنتاج الأمريكي، كما تقوم القناة أيضا ببث البرامج الإخبارية والمسابقات المتنوعة في مجالات عديدة.

تردد قناة أم بي سي MBC4 الجديد 2020 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة MBC 4 على قمر النايل سات

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح المدار 1193811470 27500 (v) عمودي 4/3 8 درجات غرب

تردد قناة MBC4 على قمر عرب سات

التردد معدل الترميز القطب معدل التصحيح 12284 27500 أفقي (h) 6/5

برامج قناة MBC 4ردد قناة أم بي سي MBC4 الجديد

برنامج الأطباء

برنامج Et بالعربي

برنامج أمي أقوى من أمك

برنامج Visit to Be Treated

برنامج Arabs Got Talent بالعربي

برنامج Outlander الموسم الثاني 2

برنامج Entertainment Tonight

برنامج أوبرا وينفري المميز

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نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وفي حال كان لديكم أي استفسار بخصوص تردد قناة MBC4 أو تردد أي قناة أخرى، يسعدنا تلقي جميع الاستفسارات والتساؤلات من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنجيب على جميع ما يصلنا من استفسارات.