هنا رابط نتائج التوجيهي دورة 2020 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الأردنية ٢٠٢٠

من المتوقع إعلان نتائج التوجيهي حسب الاسم ٢٠٢٠ رسميا خلال أيام كما أعلنت عنه وزارة التعليم في الأردن. ويمكن الإطلاع على نتيجة التوجيهي حسب رقم الجلوس من خلال الدخول إلى رابط توجيهي جو tawjihi.jo. وتشير مصادر مطلعة إلى إعلان وزارة التربية والتعليم الأردنية عن نتائج التوجيهي ٢٠٢٠ الدورة الصيفية للعام الدراسي 2019-2020 قبل يوم 15 أغسطس.

وفي سياق متصل صباح اليوم، أكدت وزارة التربية والتعليم في الأردن، عن إعلان نتيجة الثانوية العامة الأردنية ٢٠٢٠ رسميا اليوم. وأكد وزير التعليم على أن نتائج توجيهي الاردن ٢٠٢٠ ستكون صحيحة بعد أن تمت مراجعة درجات الطلاب، لمنع أخطاء السنوات السابقة.

نتائج التوجيهي ٢٠٢٠

سبق أن أعلنت وزارة التربية في الأردن عن إعلان نتائج التوجيهي الأردنية ٢٠٢٠ خلال الفترة بين 10 إلى 15 أغسطس، كما صرح وزير التربية عن إعلان النتائج رسميا فور اعتمادها. جدير بالذكر أن أعمال تصحيح ومراجعة الامتحانات تم الانتهاء منها وتجرى الآن عملية رفع النتائج عبر موقع الوزارة. وسيتم الإعلان عن اسماء اوائل نتائج الدورة الصيفية لتوجيهي ٢٠٢٠ خلال اعتماد النتائج بساعات قليلة.

رابط نتائج التوجيهي دورة 2020

أعلنت وزارة التربية الأردنية عن إعلان رابط نتائج التوجيهي دورة 2020 عبر رابط موقع وزارة التربية من هنا. وذلك بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة الاردنية ٢٠٢٠ اليوم السبت 15 اغسطس.