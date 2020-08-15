رابط التسجيل للقبول الموحد لجامعات الأردن 2020 / موعد فتح وحدة تنسيق القبول الموحد للحاصلين على شهادة الثانوية

التقدم للجامعات الرسمية بالأردن 2020، أعزائي متابعي موقعنا “معاك يا وطن” يسعدنا التواجد معكم لمتابعة عملية التقديم للجامعات الأردنية، وموعد فتح باب تلقي الطلبات بوحدة تنسيق القبول الموحد، والحد الأدنى للقبول بالجامعات الرسمية والجامعات الخاصة في الأردن.

وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية تبدأ في تلقي طلبات الالتحاق بالجامعات للحاصلين على شهادة الثانوية الأردنية، بالتزامن مع إعلان نتائج توجيهي الدورة الصيفية 2020، فيتم الدخول على الموقع الإلكتروني للوحدة في المواعيد المقرر فتح باب القبول فيها، جاء ذلك من خلال الإعلان الذي أصدرته وزارة التعليم العالي اليوم السبت 15 أغسطس.

رابط التسجيل على وحدة تنسيق القبول الموحد

ونوهت وحدة التنسيق الموحد على أن الطالب الحاصل على نسبة نجاح “65%” فأكثر، يحق له الدفع لرسوم تقديم طلب الالتحاق للجامعات الأردنية بطريقة الدفع الآلي لخدمة تسديد الفواتير بالبنك المركزي الأردني “eFAWATEER.com”

ويستطيع طلاب السنوات السابقة التقديم بشروط معينة، بالإضافة للطلاب الغير أردنيين “جنسيات عربية- جنسيات أجنبية”، وقامت وحدة تنسيق القبول للجامعات الأردنية بتحديد موعد تلقي الطلبات للعام الدراسي الجديد، ونوضح لمتابعينا بداية التقديم والرابط المباشر لتقديم طلبات القبول الموحد للجامعات بالأردن.

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موعد تقديم طلبات القبول الموحد بالأردن 2020

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد بالأردن عن بداية تلقي طلبات القبول للجامعات بدايةً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/8/2020، حتي يوم الثلاثاء الموافق 25/8/2020 في تمام الثانية عشر منتصف الليل.

رابط تلقي طلبات القبول الموحد للجامعات 2019

يقوم المتقدم بالدخول على وحدة تنسيق القبول الموحد، للتعرف على تفاصيل التقديم و كيفية شراء طلب الالتحاق.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأردنية 2020

يشترط للقبول بالجامعات الأردنية حصول الطالب على الحد الأدنى “50%” من درجات كل مادة من مواد الثانوية العامة، وعلى جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، الالتزام بمواعيد التقديم للقبول الموحد والتركيز في اختيار التخصصات، وسيتم الاختيار حسب القواعد والأسس المعتمدة بوحدة التنسيق الموحد دون تمييز بين الطلاب، وقد تم إتاحة التعديل على اختيارات المتقدمين خلال فترة التقديم للطلبات.