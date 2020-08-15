“باقات عديدة” إشارات بث ترددات جميع قنوات المسلسلات التركية أغسطس 2020 الآن قناة ATV الناقلة مسلسل قيامة المؤسس عثمان الغازي “زهرة الثالوث قصة عشق”

ترددات قنوات الدراما والمسلسلات التركية 2020 وأهمها مسلسل قيامة عثمان ومسلسل زهرة الثالوث قصة عشق وكذلك الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة الغازي عثمان بن ارطغرل، فقد وجدت القناة صدى كبير وشغف بالغ لمتابعتها لدى المشاهد العربي، لذلك ومن خلال هذه التقرير سنعرض لكم جميع القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات التركية الشهيرة على القمر المصري نايل سات، كما سنضيف لاحقا لهذا التقرير جميع القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات والدراما التركية عبر القمر الصناعي عرب سات وغيره من الأقمار الصناعية.
كما سنقدم لكم القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات التركية بدون فواصل إعلانية مزعجة، حيث يبحث الكثيرين على هذه النوعية من القنوات التي تقدم محتوى درامي تركي متميز، ومن خلال هذه التقرير نعرض لكم جداول تفصيلية للعديد من ترددات القنوات التي تبث الدراما التركية، وذلك حتى نجنبكم عناء البحث على مواقع إلكترونيه دائما ما تنشر أخبارها دون تدقيق، مما يضعكم في حيرة من عدم دقة المعلومات.
تردد قناة ATV التركية 2020 الناقلة مسلسل قيامة الغازي المؤسس عثمان
القمر
المدار
التردد
معامل الترميز
FEC
التقنية
التشفير
تركسات
42.0°E
11628 (H)
27500
5/6
SD
مجاني
أسترا
19.2°E
12692 (H)
27500
5/6
SD
مجاني
أسترا
19.2°E
11243 (H)
27500
5/6
SD
مجاني
ترددات قنوات المسلسلات التركية على نايل سات وترك سات
اسم القناة
القمر الصناعي
تردد القناة
معامل الترميز
استقطاب القناة
قناة TRT
TURKSAT
11042
8400
عمودي
قناة TRT
EUTELSAT
10928
3000
عمودي
قناة فور شباب
نايل سات
11316
27500
أفقي
قناة دعوة
نايل سات
10727
27500
عمودي
قناة الوطن
نايل سات
11012
27500
أفقي
قناة الشرق
نايل سات
11137
27500
عمودي
قناة اليرموك
نايل سات
11678
27500
عمودي
قناة قطر
نايل سات
10971
27500
عمودي
ترددات جميع قنوات المسلسلات التركية المدبلجة والمترجمة علي النايل سات
محتويات هذا التقرير تشمل العديد من القنوات التي تعرض المسلسلات التركية، وسنبدأ بالقنوات التالية، على أن نعدكم باستكمال التقرير على جميع الأقمار الصناعية.
تردد قناة بانوراما استنبول مسلسلات تركية
تردد قناة تايم تركي للمسلسلات التركية
تردد قناة لنا الفضائية للمسلسلات التركية
تردد قناة CRT دراما مسلسلات تركية جديدة
تردد قناة حريم السلطان قنوات عرض مسلسلات تركية
تردد قناة بلاي حكايات التي تعرض مسلسلات تركية
تردد قناة أبو ظبي دراما مسلسلات تركية
تردد قناة MBC دراما للمسلسلات التركية
تردد قناة الحياة مسلسلات للمسلسلات التركية
قنوات جديدة تعرض مسلسلات تركية جديدة بدون اعلانات علي النايل سات
تردد قناة bein drama بي إن دراما للمسلسلات التركية 2018 علي النايل سات
تتميز القنوات التي يشملها هذا التقرير بعرض المسلسلات التركية بعدة مميزات تجعل الإقبال علي مشاهدتها في تزايد وأهم هذه المميزات التي تحظى بها القنوات موضوع التقرير ما يلي:
تقوم هذه القنوات ببث محتواها مجاني دون تشفير
تعرض المسلسلات مترجمة أو كدبلجة للغة العربية
دقة الصورة والصوت ويرجع ذلك لاستخدام هذه القنوات للتقنيات الحديثة
تقدم هذه القنوات محتوى يتناسب مع التقاليد والعادات الشرقية والتي يحافظ عليها المجتمع العربي
تردد قناة بانوراما اسطنبول 2020 مسلسلات تركية
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
نايل سات
10872 (v)
عمودي
27500
3/4
تردد قناة تايم تركي 2020 للمسلسلات التركية
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
FEC
نايل سات
11526 (h)
27500
أفقي
3/4
تردد قناة لنا الفضائية 2020 للمسلسلات التركية
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
FEC
نايل سات
12226 (v)
27500
عمودي
5/6
تردد قناة CRT دراما 2020 مسلسلات تركية جديدة
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
FEC
نايل سات
12226 (v)
27500
عمودي
5/6
تردد قناة حريم السلطان 2020 قنوات عرض مسلسلات تركية
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
FEC
نايل سات
11177 (h)
27500
أفقي
3/4
نايل سات
11179 (h)
27500
أفقي
3/4
نايل سات
11116(h)
27500
أفقي
3/4
تردد قناة بلاي حكايات 2020 التي تعرض مسلسلات تركية
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
FEC
نايل سات
11179 (h)
27500
أفقي
3/4
نايل سات
12360(V)
27500
عمودي
3/4
تردد قناة أبو ظبي دراما 2020 مسلسلات تركية
Advertisements
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
FEC
نايل سات SD
12226 (h)
27500
أفقي
3/4
نايل سات HD
12467 (h)
27500
أفقي
2/3
تردد قناة MBC دراما 2020 للمسلسلات التركية
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
FEC
نايل سات
11938 (v)
27500
عمودي
3/4
تردد قناة bein drama بي ان دراما للمسلسلات التركية 2020 علي النايل سات