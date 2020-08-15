“إحداثيات بث” تردد قناة أم بي سي العراق MBC Iraq الجديد HD،SD “أغسطس 2020” برنامج #عائلتي_تربح “مسلسل كومة دي” على النايل سات

منذ انطلاق بث تردد قناة أم بي سي العراق الجديد MBC Iraq 2020 وجدنا تعاظم متنامي يوما بعد يوم على البحث عن تردد قناة أم بي سي العراق MBC Iraq التي انطلق بثها في شهر فبراير 2019 الماضي، ومنذ ذلك الحين أصبح قناة أم بي سي عراق MBC Iraq هي القناة المفضلة لدى المشاهد العراقي، ولم يقتصر الأمر على المشاهد العراقي فقط، بل وجدت القناة طريقها لتغزو البلدان العربية المختلفة، فأصبحت النكهة العراقية لقنوات أم بي سي MBC Iraq مُفضلة لدى المشاهد العربي بوحه عام، لذلك فقد قررنا إعداد هذا التقرير عن تردد قناة أم بي سي العراق حتى نيسر على متابعي موقعنا الكرام سهولة الحصول على تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq، فالقناة بمضمونها الإعلامي الجديد بالنكهة العراقية وجدت طريقها سريعا وذاع صيتها لدى جميع المشاهدين العرب بوجه عام.

وتعتبر قناة أم بي سي عراق MBC Iraq من أحدث الإصدارات التي أطلقتها شبكة قنوات أم بي سي MBC ، وتعتبر القناة رقم 15 من قنوات المجموعة، وقد أتبعها في نفس العام تردد قناة Cinq”MBC5 المغربية والتي تم انطلاقها في شهر سبتمبر 2019 بنكهة بلدان المغرب العربي لتكون القناة رقم 16 من إصدارات مجموعة قنوات أم بي سي MBC، وتتميز قناة إن بي سي العراق MBC Iraq بكونها قناة موجهه لخدمة المجتمع العراقي، ويمكن من خلال الجدول المرفق بهذا التقرير تحميل تردد قناة MBC Iraq والاستمتاع بما بقدمه القناة من برامج وأعمال درامية، ومن الجدير بالذكر أن القناة تبث تردداتها من خلال القمر نايل سات والقمر عرب سات والقمر هوت بيرد كما يمكن الاستمتاع أيضا بتردد أم بي سي 5 المغاربية “Cinq MBC5” الجديدة فضائية جديدة بنكهة محلية من الترفيه العائلي لبلدان المغرب العربي.

تردد قناة أم بي سي عراق MBC Iraq الجديد والصحيح 2020 على نايل سات

برامج قناة أم بي سي العراق الجديدة

تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq

وتجدر الإشارة إلى أن قناة MBC Iraq تبث محتواها الإعلامي المتميز بتقنية أتش دي HD عالية الجودة من صورة غاية في الوضوح وصوت نقي، كما تبث القناة محتواها أيضا بتقنية SD العادية، وذلك حتى يتمكن الجميع بالبلدان العربية من استقبال تردد القناة بما لديهم من رسيفرات حديثة وقديمة، والجدول التالي يوضح ترددات القناة على القمر نايل سات بالتقنيات المختلفة.

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التردد الاستقطاب الترميز الجودة 12226 أفقي 5/6 27500 HD عالية 11938 عمودي 5/6 27500 SD عادية

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عزيزي المشاهد الكريم، في حال كان لديك استفسار أو تساؤل عن تردد أي قناة أخرى، يمكنك ذكر اسم القناة في تعليق، وسنجيب على جميع التعليقات بالترددات الجديدة والصحيحة لجميع القنوات التي تصلنا، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.