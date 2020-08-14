“أقوى إشارة بث” تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية الجديد Télévision Algérienne “أغسطس 2020” فك شفرة القناة على النايل سات

نتابع معكم اليوم تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية الجديد 2020 Télévision Algérienne التي ذاع صيتها مؤخراً، وقد وجدنا تعاظم في البحث على تردد قناة الجزائر الرياضية على القمر نايل سات، لذلك قررنا إعداد هذا التقرير عن تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية Télévision Algérienne وذلك حتى نوفر على متابعي موقعنا عناء ومشقة البحث عن التردد الجديد والصحيح لقناة الرياضة الأولى بالجزائر، ومن خلال الجدول المرفق بهذا التقرير يمكن استقبال تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية Télévision Algérienne بكل سهولة ويسر.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة الجزائرية الرياضية تتميز بما تقدمه من أحداث رياضية في تغطية متميزة من خلال استوديوهات تحليلية احترافية، وبذلك يستمتع مشاهدي القناة بما تقدمه من مباريات محلية وأفريقية وبعض المباريات الأوروبية وأقوى الاستوديوهات الرياضية التحليلية، ودائما ما تسعى القناة لنيل رضا مشاهديها سواء بالجزائر أو على امتداد الوطن العربي من مشرقه لمغربه، كما تقوم قناة الجزائرية الرياضية بالبث المباشر لجميع مباريات منتخب الجزائر وذلك من خلال البث الأرضي للقناة.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية الجديد 2020 على نايل سات فك شفرة أجهزة الاستقبال

وتجدر الإشارة إلى أنه لكى تستمتع بمشاهدة قناة الجزائرية الرياضية يجب فك شيفرة القناة، وذلك باتباع ما يرد بالفيديو التالي، حيث يمكن فك شيفرة جميع أجهزة الاستقبال “الرسيفرات” حتى يمكن استقبال إشارة قناة الجزائر الرياضية الأرضية.

تردد قناة الجزائر الأرضية الجديد 2020

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن إشارة بث تردد قناة الجزائرية الرياضية تغطي مساحة جغرافية واسعة، خاصة دول شمال أفريقيا، ويحرص على متابعة القناة قطاع كبير من جمهور وعشاق الساحرة المستديرة بدول المغرب العربي، حيث تقوم قناة الجزائر الرياضية بتقديم خدماتها المتميزة في نقل وبث العديد من مباريات البطولات الكبرى.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الجديد 2020 على نايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي 11680 أفقى 27500 النايل سات

قناة الارضية الجزائرية ENTV Algeria

Nilesat 7°W – 11680 H 27500

SES 22°W – 12674 H 20250

AlcomSat 25°W – 12240 H 30000

AlcomSat 25°W – 12160 H 30000

AL Yah 52°E – 12054 H 27500

Biss:1100001100000000

خطوات إضافة شفرة قناة الجزائر الرياضية لأجهزة الاستقبال

بخصوص الأجهزة الصيني الشعبية معالج على all: قف على القناة واضغط من الريموت انفو Info ثم 1234 سيظهر سطر تدخيل الشفرة فتقوم باد خالها لتعمل مباشرة، ولها طريقة ثانية حيث قم بالدخول ل منيو ثم تقف على اللغة وتضغط 1234 أو 0000 وسوغ تظهر صفحة الشفرات، تدخل عليها ودخل الشفرة وفيه أنوع تدوس انفو ستجد سطر 16 رقم في أخر الصفحة ادخل عليه واكتب الشفرة غير كده جهازك محتاج سوفت توين بروتكول Advertisements طريقة وضع الشفرة لأجهزة ig720&730&740 أولا يجب وضع الشقرة بدون حروف صغيرة .

الوقوف على القناه المراد فتحها اضغط انفو اربع مرات تظهر لك فيمة وضع الشفره ولو لم تظهر اضغط منيو 6666 طريقة وضع الشفرة لجهاز ترومان 270 أوبشن HD قف على القناه المشفرة اضغط من الريموت 8282 ستظهر قائمة الشفرات ندخل التردد والشفرة ثم OK طريقة وضع الشفرة لجهاز اوبن سات 333. Menu

Setting

Plugin MANAGE

Type: Patch , Status: On

قف على القناه المشفرة وتدخل 8282 سوف تظهر صفحة البيس اضغط إضافة أو تعديل الشفرة

اضغط 8899 لتفعيل الباتش

برامج قناة الجزائرية الرياضية الثالثة الفضائية

تسعى قناة الجزائرية الرياضية لجذب جمهور عريض من خلال ما تقدمه من محتوى إعلامي رياضي متميز، حيث تقوم القناة بتقديم باقة مختارة من البرامج الرياضية والفقرات الترفيهية، وكذلك تقدم القناة على شاشتها النشرات الإخبارية، هذا بالإضافة إلى تغطية لجميع الأحداث ومن اهم ما تقدمة قناة الجزائر الرياضية من برامج القناة ما يلي:

برنامج مساء الثالثة

ضيف الثالثة

قرائيات

الجزائر نت

الأسبوع الرياضي

ساعة رياضة

دوري المحترفين

في دائرة الضوء

تقدر تربح

فتاوى على الهواء

صباح الخير يا جزائر.

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