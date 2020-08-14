هنا الآن التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم “برشلونة ضد بايرن ميونخ”

تنقل قناة بي إن سبورت القطرية مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ويترقب عشاق الساحرة المستديرة، اللقاء الهام ومشاهدة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن قاد فريقه لعبور نابولي في الدور الماضي، ولأكنة سيتصادم بالماكينات الألمانية بايرن ميونخ الطامح للفوز باللقب.

أعرف تردد بي إن سبورت الإخبارية تقدم قناة بي إن الإخبارية تقارير مصورة عن المباريات الهامة، وتقدم نشرة إخبارية رياضية كل ساعة، بالإضافة لتقديم مواعيد أهم الأحداث الرياضية، وتقدم تقارير مصورة عن أهم الفاعليات الرياضية في مختلف الألعاب، سواء الجماعية أو الفردية.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة برشلونة * بايرن ميونخ 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن HD1 ربع نهائي الدوري الأوروبي

التردد الجديد لقنوات بي إن على القمر سهيل سات 2

أعلنت أدارة باقة بي إن عن الترددات الجديدة على القمر الصناعي سهيل سات 2، التي سيتم تفعيلها اعتباراً من يوم 8/3/2020، منعاً لقطع البث عن المشتركين، ونوهت على ضرورة إعادة ضبط الأجهزة قبل يوم 15/3/2020.

أشهر المعلقين على قنوات بي إن الإخبارية

تضم باقة بي إن سبورت أفضل المعلقين في العالم العربي أجمع، فهي تضم معلقين من أغلب الدول العربية، مثل مصر وتونس والجزائر وسلطنة عمان، وغيرها ومن أشهر المعلقين الجزائري حفيظ الدراجي، والتونسي عصام الشوالي، والمصري علي محمد علي.

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها