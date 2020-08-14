“BANDER ADAN1” استقبل إشارة بث تردد قناة بندر عدن اليمنية الجديد أغسطس 2020 على النايل سات .. هوتبيرد

تردد قناة بندر عدن BANDER ADAN1 الفضائية الجديد 2020 على النايل سات والتي تستعرضها معكم تفصيلاً، فقد فرضت القنوات اليمنية وجودها على الساحة الإعلامية مؤخراً، ونقدم من خلال هذا التقرير إحداثيات تردد قناة بندر عدن الجديد وتجدر الإشارة إلى أن القناة قد انطلق بثها يوم 24 أكتوبر 2018، وقد انطلق بث فناة بندر عدن من القاهرة بمصر على القمر نايل سات، وبذلك تعتبر القناة من أحدث القنوات اليمنية التي في أطلت علينا في سماء الإعلام المرئي الفضائي، وتعتبر قناة بندر عدن قناة لكل اليمنيين، ويتابع القناة مشاهدين كُثر في كافة أرجاء الوطن العربي للتعرف على أخر أخبار اليمين السعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن تردد قناة بندر عدن بدأت بتقديم محتوى متميز وبرامج عديدة متنوعة، وتهتم قناة بندر عدن بالجانب الاجتماعي والثقافي لأبناء اليمن، ولم تغفل القناة الجانب السياسي والخبري، كما تهتم القناة أيضا بالبرامج الثقافية والدينية والترفهية، وتسعى القناة من خلال تغطية بثها الجغرافي الواسع على القمر نايل سات، تسعى القناة لانتشار عربي واسع.

تردد قناة بندر عدن اليمنية الجديد 2020 على نايل سات .. هوتبيرد

تردد قناة بندر عدن الجديد 2020