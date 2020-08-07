تنسيق الثانوية العامة 2020// مؤشرات تنسيق الكليات 2020 والحد الأدنى للكليات واختبارات القدرات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2020، يبحث العديد من طلبة الثانوية العامة عن تنسيق الكليات لعام 2020 بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامه لهذا العام، ارتفعت نسبة النجاح لهذا العام عن نظيرتها بالعام السابق مما أدى إلى ارتفاع تنسيق الكليات 2020.

نتيجة لزيادة أعداد الطلاب الناجحين بالثانوية العامه لهذا العام لما فوق الـ95%، فقد تظهر المؤشرات الأولية، لتنسيق الثانوية العامة 2020 زيادة متوقعة من نصف درجة إلى درجة ونصف، حيث يتراوح الحد الأدنى للقبول بكليات الطب لهذا العام ما بين 98.5% إلى 98.65%.

تنسيق الثانوية العامة 2020

وقد نشرت جريده اليوم السابع مؤشرات تنسيق الثانوية العامه 2020 والتي من المتوقع ان تذزيد عن العام السابق نتيجة لارتفاع نسبة النجاح.

وفقا لما كشفه المجمع التكراري للناجحين في الثانوية العامة قبل إضافة الحافز الرياضي، حيث سجل عدد الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 404.5 وبالنسبة المئوية تكون 98.65% 12 ألف و342 طالبا ، مع العلم أن القدرة الاستيعابية لكليات الطب، وأعداد المقبولين العام الماضي كانت حوالى 10 الأف طالب فقط، وفى إطار سياسة وزارة التعليم العالي في التوسع في زيادة أعداد المقبولين، قد يتكشف أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشرى يكون ما بين ما بين 98.5% إلى 98.65%. وبالقياس على تنسيق عام 2019 ، تكشف مؤشرات التكراري لعام 2020 توقف حد الأدنى للقبول بكليات طب الفم والأسنان أقل نصف درجة عن كليات الطب البشرى، حيث سجل الحد الأدنى كلية طب الأسنان العام الماضي 4.3 درجة بنسبة 98.29 % فنجد أن كلية الطب والأسنان تنحصر هذا العام ما بين 404 درجة بنسبة 98.5 % و403.5 بنسبة 98.4%. Advertisements وتؤدى تلك المؤشرات إلى توقف الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة عند 402 درجة بنسبة 98%، وينحصر الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعي بين 401.5 درجة بنسبة 97.9% أو أقل نصف درجة بحد أدنى 401 درجة وبنسبة 97.8% ، أما كلية الطب البيطري توقف التنسيق عام 2019 عند 398 درجة بنسبة 97.07% ومع ارتفاع أعداد الحاصلين على مجاميع مرتفعة في 2020 فمن المتوقع أن تسجل كلية الطب البيطري للحد الأدنى عند 400 درجة بنسبة 97.56% أما الشعبة الرياضية، وفقا للمجمع التكراري للناجحين في الثانوية العامة سجل أكثر من 18 ألف طالب مجموع أكثر من 385 بنسبة 93.9% وبالتالي قد يتوقف الحد الأدنى للقبول بالهندسة عند 385.5 درجة بنسبة 94% على غرار العام الماضي أو أقل من ذلك بنصف درجة فقط 385 درجة بنسبة 93.9%.

اختبارات القدرات 2020

كانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي، موقع اختبارات القدرات، لطلبة الثانوية العامة بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 ، حيث يجب على الطلبة التي تريد الالتحاق بالكليات التي تتطلب اجتياز اختبار القدرات أن يحصل الطالب على شهادة اجتيازه لهذا الاختبار.