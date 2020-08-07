طريقة حساب معدل التوجيهي 2020 حالاً tawjihi نتائج التوجيهي حسب رقم الجلوس الفرع العلمي والأدبي

يبحث الطلاب والطالبات عن طريقة حساب معدل التوجيهي الفصلين على النظام الجديد، بل ويزداد البحث عنها خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد قيام وزير التربية والتعليم في المملكة العربية الأردنية الهاشمية بالإعلان عن الموعد النهائي الذي يتمكن من خلاله الطلاب من استخراج توجيهي الاردن 2020 حسب الاسم ورقم الجلوس عبر موقع توجيهي جو، وهو الموقع الرسمي الذي يرفع النتائج فور صدورها بشكل حصري ورسمي، لأنه تابع لدى الوزارة.

وأعلن الطلاب لموقع معاك يا وطن، أن كيفية حساب معدل التوجيهي الأدبي والعلمي الاردني 2020 هو الشغل الشاغل لتفكيرها في كل الوقت، لأن هذا العام ليس كمثله شئ، بل يُبنى عليه مستقبل كل طالب وطالبة، لذلك لا مفر من الحصول على أعلى الدرجات التي تجعل الطالب يلتحق بكليات القمة، ولما لا والامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط حسب آراء أكثر الطلاب.

كيفية حساب معدل التوجيهي 2020

700 درجة للدورة الشتوية.

700 درجة للدورة الصيفية.

مجموع الفصلين للاتحاق بالتعليم الجامعي هو 1400 درجة.

حساب المعدل يتم من خلال عملية حسابية بسيطة وهي: مجموع العلامات النهائية التي حصل عليها الطالب مقسوما على مجموع العلامات العظمى والناتج يضرب في 100.

www tawjihi jo com حسب الاسم

وأعلن مصدر معني لمحرر المقال، أن نتائج التوجيهي tawjihi jo من هنا أو من هنا، سوف تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح، وذلك خلال كل الشعب والأقسام، وقد شارك آلاف الطلاب في العملية الامتحانية موزعين على مختلف المحافظات، وقد حصلت إدارة عمان التعليمية على المركز الاول في نسب النجاح، واستحوذت البنات على البنين في لائحة الأوائل، والتي سيتم إعلانها رسميا خلال ساعات.

نتائج التوجيهي حسب رقم الجلوس

الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس هو توقيت إعلان رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020 وقد وردت إلينا أنباء غير مؤكدة تفيد تغيير الرابط في حالة حدوث عطل فني في الموقع، وسنوافيكم بكل جديد في حالة حدوث ذلك فقط ابقوا معنا من خلال هذا المقال.

توزيع العلامات: سيكون مجموع علامات المباحث 1400 مقسمة كألاتي:

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الفرع العلمي

رياضيات 150 لكل مستوى م3+م4 =300

الانجليزي م3+م4= 150

مهارات الاتصال م3+م4=150

تاريخ الاردن م1+م2=100

ثقافة الاسلامية 100

الفيزياء 150

الكيمياء 150

الاحياء 150

علوم الارض 75

حاسوب 75

الفرع الأدبي

اللغة العربية (التخصص) : ٣٠٠ علامة .

الرياضيات (الأدبي) : ١٥٠ علامة .

اللغة الإنجليزية : ١٥٠ علامة .

اللغة العربية (مهارات) : ١٥٠ علامة .

الجغرافيا : ١٥٠ علامة .

التاريخ : ١٥٠ علامة .

الثقافة الإسلامية : ١٠٠ علامة .

تاريخ الأردن : ١٠٠ علامة .

الحاسوب : ٧٥ علامة .

الثقافة المالية أو العلوم الإسلامية : ٧٥ علامة .

وأبرز أخبار الأردن، أن أعمال التصحيح انتهت على أكمل وجه، دون حدوث أي أخطاء في الجميع والرصد مثلما اشاعت بعض المصادر، هذا وأن نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020 الاردن، مؤمنة تمامًا، مما يمنع ذلك تسريب النتيجة مثلما نشرت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

تابعونا خلال الساعات المقبلة لحين رفع النتيجة في بكور يوم الخميس الموافق 25 تموز / جويلية / يوليو.

تبقى أيام قليلة لحين إعلان نتائج الصفوف التوجيهية برقم الجلوس وحسب الاسم الكامل في المملكة، فقط تابعوا موقع معاك يا وطن لتتوصلوا إلى كل ما تُريدونه.