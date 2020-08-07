نتائج التاسع 2020: نتيجة شهادة التعليم الاساسي والإعدادية الشرعية سوريا برقم الاكتتاب moed.gov.sy

يتساءل الطلاب عن موعد صدور تفاصيل نتائج التاسع سوريا 2020 برقم الاكتتاب بالإضافة إلى نتائج التعليم الاساسي حسب الاسم 2020، بعد أن انتهوا من الأعمال الامتحانية منذ أسبوع أو ما يزيد، وذلك يعود إلى رغبتهم الجامحة في الاطمئنان على ثمرة المجهود الذي بُذل طيلة العام الدراسي، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم كل ما يخص نتائج سوريا حتى تطمئن قلوبكم وتنبزوا حالة القلق التي تسيطر في نفوسكم.

نتائج التاسع 2020 سوريا حسب الاسم والكنية

من المقرر أن يتم رفع موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2020 خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديداً خلال الأسبوع المقبل، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتجميع والفز وتحديد أماء الأوائل على كل مدرسة ومحافظة وقرية ومدينة، ومن ثم يقوم الوزير باعتمادها مُعلنًا نسب النجاح.

نتائج التاسع في سوريا 2020

وقد أشار مصدر مسؤول من داخل لجان التصحيح، أن نسبة النجاح في نتيجة الإعدادية الشرعية والمهنية فضلاً عن نتائج التاسع في سوريا 2020 حسب المدرسة moed.gov.sy مرتفعة عن العام سابقه، كما أن الإجابات المعطاة من قبل الطلاب تدل على فهمهم للمنهج الدراسي، وهذا ما تسعى إليه وزارة التربية السورية خلال الفترة القليلة المقبلة مواكبية للتعليم المتطور والاعتماد على التنولوجيا الحديثة في المنظومة التعليمية.

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نتائج شهادة التعليم الاساسي 2020 حسب الاسم

moed.gov.sy 2020

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم في كافة المحافظات لم تظهر حتى الوقت الجاري، وهي: دمشق – حلب – اللاذقية – حمص – حماه – الحسكة – دير الزور – الرقة – ادلب – درعا – السويداء – طرطوس – ريف دمشق – القنيطرة – القامشلي – الرستن – مصياف – صافيتا – جبلة – الثورة – دوما – بانياس – النبك – القصير – معلولا – الزبداني – بصرى – جرمانا – التل – مشتى الحلو – مرمريتا – كفربهم – البيضة- ربلة – سرغايا- فيروزة – زيدل.

تابعونا خلال الساعات المقبلة لمعرفة نتائج التاسع 2020حسب الاسم.