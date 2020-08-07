اوائل التوجيهي 2020 ومدارسهم الأول على المملكة الاردنية الهاشمية وكافة الفروع

الساعات القليلة التالية هي الفيصل التي تعلن فيه نتائج شهادة التوجيهي ٢٠٢٠ والتي يبحث عنها آلاف الطلبة والطالبات خلال الوقت الجاري، لأن شهادة الثانوية العامة ليست مثل أي عام دراسي، يسعى فيه الطالب إلى النجاح، لكن تلك السنة يسعى فيها الطلاب إلى التفوق والحصول على أعلى الدرجات التي تكفل مستقبل مشرق لهم في المتقبل الجامعي، ومن خلال السطور التالية نقدم لكم اوائل المملكة 2020 والمدارس الخاصة بهم على مستوى المملكة.

موقع اوائل التوجيهي 2020

وتوجد حالة من القلق التي تصيب الطلاب وأولياء الأمور، بسبب أن هذه السنة تحدد مستقبل كل طالب، فيما أكد وليد المعاني، وزير التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، أن اوائل التوجيهي 2020 ومدارسهم وأعلى معدل سيتم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي المُراد عقده اليوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشر.

اوائل التوجيهي ومدارسهم

معدلات القبول 2020 في الجامعات الاردنية “الحدود الدنيا” قائمة الجامعات الحكومية والخاصة

العام الماضي حصل الطالب أحمد سامي حسن عثمان بالفرع العلمي على معدل 100%، ليكون الأول على المملكة.

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وقد نوه الوزير، أن هناك ارتفاعًا كبيراً في نسب النجاح على عكس التوقعات التي حدثت في المؤشرات الأولية والعينة الأولية التابع لـ tawjihi jo حسب الاسم، وهذا عمل على إسعاد الكثير من أولياء الأمور، بعد تخوفهم من الحصول على درجات متدنية.

نتائج شهادة الثانوية العامة التوجيهي

http://tawjihi.jo

من خلال الرابط الأول يمكنك التعرف على نتائج التوجيهي حسب رقم الجلوس، ومن خلال الرابط الثاني يمكنك التعرف على المستجدات وكافة الأخبار في الأردن على الفور، كما سيتم رفع العشرة الأوائل في القسم العلمي والأدبي والتجاري والزراعي والصناعي والفندقي والهندسي.

وما زلنا نتابع معكم في هذا المقال الاول على المملكة في التوجيهي 2020 والتي يتم إعلانها خلال ساعات، بل ويمكن أن نقول أنه أصبح يفصلنا على إعلان اوائل الثانوية العامة 2020 الاردن هي ساعات معدودات، ويجب منكم أن تدعوا الله – عز وجل – خلال هذا الوقت بالنجاح وبلوغ أسمى مراتب التفوق.