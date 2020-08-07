لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 | موعد الإعلان الرسمي عبر azhar.gov.eg وتفاصيل عملية التصحيح

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2020، بدأ في البحث عنه طلاب الثانوية الأزهرية “العلمي والأدبي” ، الذين أدوا امتحانات هذا العام وانتهوا منها في 6 أغسطس 2020، وسط أجواء تسودها التوتر والقلق في ظل انتشار جائحة كورونا، ويعيش الطلاب هذه الأيام ويترقبون تصريحات مسئولوا الأزهر الشريف لتحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2020، هذا وقد طمأن المسئولون طلاب القسم الأدبي، الذين انتهوا من الاختبارات قبل عيد الأضحى، من الانتهاء من عملية التصحيح في حين يتم العمل على تكملة مواد القسم العلمي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2020، يوم السبت الموافق 15 أغسطس، وقد تكون قبل ذلك حسبما أعلن مسؤولوا الأزهر الشريف، في تصريحات صحفية، على أن تبدأ أعمال الدور الثانى يوم 12 سبتمبر القادم.

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

هذا ويتابع الطلاب بوابة الأزهر الإلكترونية التي من المقرر أن تظهر عليها نتيجة الشهادة الأزهرية 2020، مثلما يحدث كل عام، وقد تواجه البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف ضغطًا كبيرًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور الذين يدخلون عليها باستمرار لإطمئنان على ذويهم وأبنائهم من أدوا اختبارات هذا العام.

ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

وأعلن الأزهر الشريف أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2020 من القسم الأدبي بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، هذا وقد بلغت كشوف أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2020، من القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

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وعُقدت الامتحانات في 635 لجنة عامة على مستوى الجمهورية ضمت الكثير من اللجان الفرعية في كافة المحافظات وذلك لتحيق مبدأ التباعد الاجتماعي وللحفاظ على صحة الطلاب وللوقاية من وباء كورونا..ز وخلال فترة الامتحانات قد خصص مسؤولوا الأزهر الشريف الأرقام 01223343001 و 01118825385 ، لتكون حلقة الوصل بينهم وبين الطلاب وتلقي شكواهم عبر الواتس آب على مدار الساعة.