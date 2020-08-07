اقرأ كلمات أغنية تعالى تشوف بلقيس فتحي مكتوبة كاملة 2020

نقدم كلمات أغنية تعالى تشوف بلقيس فتحي مكتوبة كاملة 2020 بعد أيام من طرحها بشكل رسمي وزيادة البحث عليها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أحيت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي حفلاً كبيرًا في مدينة الدار البيضاء المغربية من أجل إطلاق (تعالى تشوف) وسط حضور فريق العملن وعدد من الصحفيين ونجوم والفن ومشاهير السوشيال ميديا، وكانت بلقيس قد أعلنت أن تنفيذ الأغنية وتجهيزها استمر لمدة 6 أشهر، معبرة سعادتها لقيامها بتجربة جديدة، مشيرة إلى أن حدوث ذلك بعد أن التقت خلال زياراتها المتعددة إلى المغرب بالجمهور المغربي وطالبها بتقديم أغنية من اللون الموسيقي المغربي الغني.

وفي السياق ذاته، أكدت بلقيس أن سبب طرحها أغنية تعالي تشوف أنها بحثت عن أغنية تتناسب مع الأغنية المغربية وطبيعة الجمهور المغربي، موضحة أنها متفائلة للغاية بها ولهذا أصرّت على حضورها إلى حفل طرح الأغنية بنفسها بالإضافة إلى تأكيدها على حضور جميع فريق العمل.

كلمات أغنية تعالى تشوف

إليكم كلمات أغنية تعالى تشوف بلقيس فتحي مكتوبة كاملة 2020 في فقرات على النحو التالي:

يصحاب له في غيابه غنتفقص غنضعف غنتيا حنس بالعكس غندير العرس غندير للناس اعراضة ونقول اتفكيت منها داعيش حياتي فسعادة تعالى تشوف كي وليت صغرت وازيانيت معاك كنت مظلومة الله الله ارتحت تعالى تعالى تعالى تشوف تعالى تعالى تعالى تشوف الله الله ارتحت الله الله ارتحت والله والله هنعيش حياتي نخرج انا واصحاباتي نشطح نسهر كل ليلة منغنيش ظلموني Advertisements ودموعي تغرق عيوني بحال شي واحدة هبيلة تعالى تشوف كي وليت صغرت وازيانيت معاك كنت مظلومة الله الله ارتحت تعالى تعالى تعالى تشوف تعالى تعالى تعالى تشوف الله الله ارتحت الله الله ارتحت

أغنية تعالى تشوف على يوتيوب

كانت الفنانة الإماراتية بلقيس قد أعلنت على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، ععن انتهاء تسجيل أغنيتها الجديدة تعالى شوف باللهجة المغربية، كما قدمتها فيديو كليب، ونشرتها على قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب، وحققت أكثر من 5 مليون مشاهدة في أسبوع، بواقع 5.560.122 مشاهدة.

وتظهر الفنانة بلقيس في فيديو كليب الأغنية بشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور، وكذلك الملابس التى ترتديها هي والمشاركات في الفيديو كليب على الاستايل المغربي.

وجاء تصوير تعالى تشوف خلال يومين في مدينة مراكش بالمغرب، وتم الاستعانة بطاقم فني من هوليوود لإنجاز الفيديوكليب، مستخدمين تقنية (الموشين كنترول) لأول مرة في الوطن العربي.

الجديربالذكر أن كلمات أغنية تعالى تشوف للشاعر سمير المجاري، ومن ألحان الملحن مروان أصيل، ومن توزيع موسيقي الموزع رشيد محمد علي، وإشراف عام عصام حميش، وإنتاج بلقيس لعام 2019 وتم طرحها الرسمي في 13 سبتمبر الجاري.